Gideon Levy : LA TERZA NAKBA

Sintesi personale

Con un fragile camice da ospedale, ferito, scalzo e confuso, senza cibo o acqua, con un catetere attaccato e con indosso un pannolino, il residente di Gaza Omar Abu Jeriban fu gettato sul ciglio della strada il 13 giugno 2008 e lasciato morire. Chaim Levinson riferì la storia di Haaretz a quel tempo, David Grossman ne fu sconvolto.

L’altro giorno l’intero popolo palestinese è diventato Abu Jeriban . Il ruolo della polizia che ha espulso un ferito nel cuore della notte è stato assunto dal presidente americano, Donald Trump, e dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il ruolo dell’ospedale è stato assunto dal mondo.

Nel 2008 è stata una tragedia umana; due giorni fa è stata una tragedia nazionale: la Casa Bianca ha dichiarato l’inizio della terza Nakba.

I palestinesi sono stati lasciati sul ciglio della strada e abbandonati al loro destino. La destra israeliana è felice, la sinistra israeliana è persa come al solito e il mondo è silenzioso. È la fine del mondo.

L’altro giorno la Casa Bianca sembrava Habayit Hayehudi, piena di kippot e Yiddishkeit. Bisogna essere un antisemita per chiedersi questo? Con operatori di pace come Friedmans, Adelson, Greenblatts, Kushners e Berkowitzes, è impossibile persino pensare all’inizio di un accordo equo.

Non è difficile indovinare cosa passa per la mente di ogni palestinese e di ogni cercatore di giustizia alla vista di questa immagine di potere tutto ebraico e di destra.

I palestinesi non mancavano solo alla cerimonia, non si trovavano in nessuna parte del piano che potesse preannunciare un po ‘di decenza tardiva, un po’ di giustizia, una goccia di compassione. Sono stati lasciati sanguinanti sul ciglio della strada.



Questa è la loro terza Nakba . Dopo aver perso gran parte della loro terra, proprietà e dignità nella prima e la loro libertà nella seconda, ora arriva la terza a schiacciare tutto ciò che resta della loro speranza.

Hanno provato di tutto. Lotta diplomatica e lotta armata, protesta nonviolenta e boicottaggio economico. Niente li ha aiutati. L’affare del secolo non fa che riconfermare ciò che era noto: il male prospera, questa volta in un’edizione particolarmente estrema di razzismo e di arroganza.

I potenti prendono tutto. I palestinesi ottengono una caricatura di uno stato indipendente dopo molti anni, e forse mai, e solo se concordano una serie di condizioni di resa degradante che nemmeno il collaboratore più in basso potrebbe accettare. Israele, d’altra parte, ottiene quasi tutto e subito.

Perché solo i palestinesi devono mettersi alla prova prima di ottenere qualcosa? Israele nel mezzo secolo di occupazione, ha obbedito al diritto internazionale? Ha ascoltato la comunità internazionale? Ci deve essere un premio per l’occupante brutale? Per i coloni? Per cosa e perché?

Israele ottiene tutto e senza condizioni, mentre i palestinesi , un popolo abbastanza moderato rispetto al terribile abuso che subisce, devono ancora dimostrare qualcosa per ricevere le piccole briciole di giustizia che il presidente americano lancia loro.

Perché la sicurezza di Israele deve essere garantita più e più volte, nel corso delle generazioni e contro tutti i rischi, senza che nessuno alzi un dito per garantire la sicurezza dei palestinesi, il cui sangue viene versato così a buon mercato da Israele?

Anche una bambina di Gaza merita un sonno sicuro , ma a chi importa di lei in Habayit Hayehudi al 1600 di Pennsylvania Avenue?

Se questo piano sarà realizzato, Dio non voglia, sarà la fine del popolo palestinese. Non la fine fisica, la fine nazionale. Chiunque pensi che questa sia un motivo per festeggiare è invitato a unirsi alla celebrazione in Rabin Square per il rilascio di Naama Issachar e a votare Likud o Kahol Lavan: qual è la differenza?

Ma chiunque abbia ancora una goccia di impegno morale dovrebbe essere sbalordito per questa terribile pace dei vincitori che può finire bene per Israele ma non finirà mai bene per gli israeliani .

Israele non si è mai assunto la responsabilità della prima e della seconda Nakba, forse evaderà la responsabilità per la terza, ma non sarà mai in grado di sfuggire alla colpa e alla vergogna per aver sradicato un altro popolo.