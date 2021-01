GIDEON LEVY – LA VERITÀ È NIENT’ALTRO (con docufilm JENIN JENIN)

Va quindi ringraziato il gruppo di soldati riservisti israeliani sensibili alla loro onorevole reputazione e che negli anni hanno perseguitato Bakri. Grazie a loro, il film di Bakri è vivo e vegeto da 20 anni e ora sta riscuotendo un nuovo successo. Dalla decisione del tribunale distrettuale di Lod di lunedì, c’è stato un forte aumento degli spettatori di “Jenin, Jenin” sul sito web dell’Istituto Cinematografico Palestinese.

Va ringraziato anche il giudice del tribunale distrettuale di Lod Halit Silash, che ha pronunciato l’autoritaria e spietata sentenza. Grazie a lei, la situazione si è rivelata in tutta la sua meschinità: un tribunale israeliano vieta la proiezione di un documentario. Il giudice Silash è il garante della verità, e lei sa cosa è successo e non è successo nel campo profughi di Jenin nel 2002.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.