GIDEON LEVY // LE TRUPPE ISRAELIANE HANNO SPARATO A UN PADRE DI FAMIGLIA PALESTINESE UCCIDENDOLO. IL SUO CRIMINE? GUIDARE PER PORTARE LA MOGLIE IN UNA CLINICA

Una coppia palestinese che torna a casa di notte viene fermata dai soldati, interrogata e mandata via, ma poi un soldato spara un proiettile contro il veicolo e anche i suoi compagni iniziano a sparare. Il marito viene ucciso. L’esercito afferma che aveva cercato di investire i soldati, ma non hanno nemmeno tentato di inseguire l’auto.

La strada principale del villaggio di Al-Jib in Cisgiordania, sulla strada per l’adiacente villaggio di Bir Naballah, a nord di Gerusalemme. Lunedì 5 aprile, ore 2:45 del mattino. Le Forze di Difesa Israeliane hanno fatto irruzione ad Al-Jib tre volte quella notte. I soldati avevano parcheggiato i loro ingombranti veicoli blindati sulla stretta isola spartitraffico che separa i due lati della strada.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.