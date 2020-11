GIDEON LEVY – L’ESERCITO ISRAELIANO AFFERMA CHE UN ADOLESCENTE PALESTINESE CADDE E MORÌ MENTRE FUGGIVA DAI SOLDATI. MA UN TESTIMONE DESCRIVE UNA VIOLENZA RACCAPRICCIANTE

La famiglia della giovane vittima vive in una casa isolata nel cuore di un uliveto alla periferia di Yatma, a nord di Turmus Ayya, a cui si arriva per mezzo di una strada sterrata dissestata. La casa è l’emblema dell’indigenza; le mosche ronzavano nello squallido soggiorno.

“È stato un linciaggio”, ci disse Mahdi, lo zio.

Sahar attualmente si rifugia nella casa della sorella a Mughayyir, un villaggio vicino a Turmus Ayya. Al momento del funerale di Amer, era sotto interrogatorio da parte della polizia palestinese e non ha visitato la camera ardente degli Snobars, per paura della reazione della famiglia. Lui e Amer erano amici d’infanzia.

La portavoce della polizia del distretto di Shai (Samaria e Giudea), Shlomit Bakshi, ha dichiarato che nessuna forza di polizia era in servizio a Turmus Ayya quella notte.

Gideon Levy – è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato appena pubblicato da Verso.