GIDEON LEVY // L’ESERCITO ISRAELIANO HA FATTO ESPLODERE LA PORTA DELL’ABITAZIONE DI UNA FAMIGLIA PALESTINESE, FERENDO DUE FRATELLI, SENZA NESSUN MOTIVO PLAUSIBILE

Due fratelli sono rimasti gravemente feriti quando una unità israeliana, sostenendo che fossero armati, ha fatto saltare un potente dispositivo per entrare nella loro casa in un campo profughi. Uno è ancora ricoverato in ospedale; l’altro detenuto senza processo. Nessuno dei due è tornato a casa da settembre

Di Gideon Levy e Alex Levac – 26 novembre 2020 https://archive.is/zvHRH Mohammed Qassem, curvo sulla sedia a rotelle nel cortile dell’ospedale fisioterapico di Beit Jala, fuori Betlemme, ci chiede di terminare la conversazione perché esausto. Debole, il viso pallido e trasudante stanchezza, le gambe paralizzate, un pannolino usa e getta intorno ai fianchi, questo giovane un tempo vigoroso vuole solo tornare a letto.

Qassem è stato ricoverato in ospedale e costretto a letto per quasi tre mesi, per la maggior parte del tempo in stato di incoscienza, e ha subito nove operazioni da quando i soldati delle Forze di Difesa Israeliane hanno usato un potente ordigno esplosivo per entrare nella sua casa, senza una ragione evidente, una mattina presto. È la procedura standard dell’esercito israeliano invadere le case palestinesi durante le sue operazioni di rastrellamento e arresti. Molte volte queste azioni sono intese esclusivamente come esercizio di addestramento per le truppe o come dimostrazione di forza e controllo e per infondere il terrore. La maggior parte di loro non ha alcun addestramento. Molto spesso, invece di bussare alla porta, i soldati la sfondano, come nel caso in esame, a spese degli occupanti.

Mohammed e Ahmad Qassem, fratelli di 27 e 21 anni, che si trovavano al piano terra della loro casa nel campo profughi di Jenin al momento dell’esplosione, sono stati gravemente feriti e paralizzati, almeno temporaneamente, dalla forza dell’esplosione. I soldati / artificieri, apparentemente presi alla sprovvista dalla forza dell’esplosione, iniziarono a litigare tra loro davanti agli inquietati occupanti della casa. Hanno trasportato i due fratelli in barella. Era l’inizio di settembre e da allora non sono più tornati a casa.

Entrambi gli uomini sono stati ricoverati per settimane in Israele, poi Mohammed è stato trasferito all’Istituto Fisioterapico di Beit Jala per la riabilitazione, mentre Ahmad è stato posto in detenzione amministrativa, e incarcerato senza processo, per sei mesi. È detenuto nella prigione di Megiddo e si muove con le stampelle. Un terzo fratello, Umar, 24 anni, era già in prigione al momento dell’incidente, anche lui detenuto senza processo.

È successo sabato 5 settembre. Il venerdì, Mohammed aveva lavorato sul camion di suo padre, Fadel Qassem è un traslocatore di mobili, ed è tornato la sera a casa della famiglia nel campo profughi, nel nord della Cisgiordania. Tutti andarono a dormire verso mezzanotte; come al solito, Mohammed dormiva nel soggiorno, che dista circa 15 metri dalla porta d’ingresso blindata. Solo il loro padre, Fadel, 56 anni, è stato in grado di raccontare cosa era successo, in una testimonianza che ha dato il giorno successivo ad Abdulkarim Sadi, un osservatore sul campo dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem:

“Ahmad è tornato a casa intorno alle 6:30 di sabato mattina. Ero già sveglio. Dopo che è entrato, abbiamo sentito un trambusto fuori che significava che i soldati erano entrati nel campo. Pochi minuti dopo abbiamo iniziato a sentire i soldati all’ingresso della nostra abitazione. Viviamo in un edificio a due piani: io, mia moglie e nostra figlia viviamo al piano superiore, mentre i miei figli, Ahmad e Mohammed, abitano al piano terra. Mohammed dorme su un materasso nel soggiorno. Ahmad era ansioso a causa del chiasso dei soldati fuori. Proprio in quel momento la porta d’ingresso si spalancò con una forza tremenda e il soggiorno si riempì di fumo”.

Fadel ha continuato: “Sono rimasto a congelarmi sulle scale, finché il fumo dell’esplosione, che è stata così violenta e terribile, non si è diradato. Quando il fumo si è dissolto, ho visto mio figlio Ahmad, che prima dell’esplosione era in piedi accanto alla porta, sdraiato sul pavimento e sanguinante. Mio figlio Mohammed, che dormiva sul materasso, è stato ferito. È stato ferito alle gambe, nella zona della coscia. Ho visto schizzi di sangue e brandelli sparsi in giro. È stato tutto a causa della detonazione della porta blindata, anch’essa squarciata”.

“Subito dopo l’esplosione un gran numero di soldati si è precipitato dentro, puntando i fucili contro di me e contro i ragazzi, che erano a terra, sanguinanti. Ahmad è stato ferito al collo, allo stomaco e alle gambe da frammenti della porta blindata. Mohammed è stato ferito, come ho detto. I soldati non spararono nemmeno un colpo in casa. Uno di loro mi ha chiesto chi fossi e io ho risposto che ero il loro padre. Ho chiesto ai soldati di prestare il primo soccorso ai miei due figli feriti e hanno fatto intervenire un paramedico dell’esercito che li ha medicati. Poi i soldati portarono due barelle, vi misero sopra i miei figli e li portarono via”. (Un video girato dai vicini mostra i soldati che partono con una persona ferita su una barella, con altre truppe che la sorvegliano da tutti i lati con i fucili a portata di mano: https://twitter.com/khjacki/status/1302194727681429504?s=21)

L’incursione nella casa, secondo la testimonianza del padre, “è durata circa un’ora, poi i soldati uscirono e lasciarono il campo. Durante l’incursione, mia moglie e mia figlia volevano scendere dal secondo piano per vedere cosa stava succedendo nel soggiorno, ma i soldati glielo hanno impedito. Voglio sottolineare che la porta d’ingresso è volata per più di 15 metri nel soggiorno ed è stata fatta a pezzi per la forza dell’esplosione”.

Nel cortile del centro fisioterapico di Beit Jala, dove è stato trasferito circa una settimana fa, Mohammed ci ha raccontato questa settimana di aver sentito i soldati dire, dopo l’esplosione, che non sapevano che ci fosse qualcuno in casa. Per quanto si sa, non c’è casa nel campo profughi di Jenin che non sia piena di gente. Stima che almeno 20 soldati abbiano fatto irruzione in casa sua dopo l’esplosione, insieme a un cane o due.

In seguito, i soldati tentarono di prestare il primo soccorso a Mohammed, ma non riuscirono a fermare l’emorragia. Sentiva che stava per perdere conoscenza. Le truppe lo hanno portato su un veicolo militare e da lì è stato trasferito su un’ambulanza militare. Questo è tutto quello che ricorda.

Mohammed è stato portato all’ospedale Haemek di Afula, dove è rimasto per circa 70 giorni, la maggior parte del tempo in terapia intensiva. Per i primi 30 giorni era completamente incosciente e per i 20 giorni seguenti era stordito. Ha ricevuto 40 trasfusioni di sangue, dice. Suo padre è riuscito a fargli visita solo due volte; al resto della famiglia è stato vietato di vederlo. Ahmad, che si stava riprendendo nel reparto ortopedico dello stesso ospedale ed era detenuto e sorvegliato per la maggior parte del tempo è stato autorizzato a visitare suo fratello una sola volta, dopo 40 giorni, per alcuni minuti.

Mohammed ricorda solo che Ahmad era su una sedia a rotelle quando è stato portato al suo capezzale in terapia intensiva. Dopo circa due mesi, Ahmad è stato trasferito nella prigione di Megiddo, dove sta scontando sei mesi di detenzione amministrativa, anche se naturalmente non gli è stato detto con quali accuse.

Dopo che Mohammed è stato dimesso dall’ospedale di Afula, è stato trasferito all’ospedale di Jenin. Dopo quattro giorni di esami, i medici hanno deciso di trasferirlo all’ospedale fisioterapico di Beit Jala.

Fonti dell’IDF hanno riferito subito dopo l’incidente che i due fratelli erano armati. Se così fosse stato, Mohammed non sarebbe stato rilasciato e Ahmad sarebbe stato accusato di possesso illegale di armi. Non è successo. Ne consegue che questo racconto era una montatura.

Questa settimana l’Unità del Portavoce dell’IDF ha rilasciato la seguente dichiarazione ad Haaretz: “La notte del 5 settembre 2020, soldati delle Forze Armate Israeliane effettuarono un’operazione di arresti per contrastare le attività terroristiche nella città di Jenin. Durante l’operazione sono stati arrestati attivisti militari armati e sono state sequestrate armi e munizioni. Durante l’arresto, che includeva l’uso di mezzi esplosivi per entrare nella casa dove si nascondevano gli attivisti, due di questi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per cure mediche. Ahmad Qassem è in detenzione amministrativa fino al 4 marzo 2021”.

Naturalmente, nessuno nell’IDF sembra aver nemmeno pensato di risarcire Mohammed e Ahmad o almeno di scusarsi con loro per il brutale e criminale danno che gli hanno procurato. Niente giustificava la detonazione della porta con tanta forza. Niente.

L’esercito israeliano, va sottolineato, ha l’abitudine di far saltare in aria le porte nelle sue consuete incursioni notturne nelle case dei palestinesi in tutta la Cisgiordania. Fa parte dell’esercitazione, è la normale procedura. Tali atti possono aggiungere un’aura di eroismo alle operazioni, ma non è difficile immaginare l’orrore che provoca, insieme alla furia e all’odio, nelle case con, ad esempio, molti bambini.

Immaginate la notte in una casa in un campo profughi, dove gli occupanti dormono profondamente, quando improvvisamente la loro porta d’ingresso esplode e decine di soldati mascherati, armati e cani terrificanti irrompono. Questa è la normalità.

Mohammed è ancora in gravi condizioni. Ha un aspetto tirato e fragile, e non è in grado di camminare. Suo fratello maggiore, Abdel Rahman, 32 anni, si prende cura di lui giorno e notte nell’ospedale fisioterapico di Beit Jala. A Mohammed è stato detto che rimarrà lì per almeno due mesi e la speranza è che un giorno sarà in grado di rimettersi in piedi, anche se al momento non è affatto certo.

“I medici mi danno speranza”, dice con un sorriso sottile.

A differenza di Ahmad, che era stato arrestato una volta, due anni fa, Mohammed non è mai stato in prigione. È convinto che l’unica ragione per cui Ahmad è in detenzione sia giustificare l’orribile esplosione che ha quasi ucciso entrambi.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato appena pubblicato da Verso.

Alex Levac è diventato fotografo personale per il quotidiano Hadashot nel 1983 e dal 1993 è fotografo personale per il quotidiano israeliano Haaretz. Nel 1984, una fotografia scattata durante il dirottamento di un autobus di Tel Aviv smentì il resoconto ufficiale degli eventi e portò a uno scandalo di lunga data noto come affare Kav 300. Levac ha partecipato a numerose mostre, tra cui indiani amazzonici, tenutesi presso l’Università della California, Berkeley; la Biennale israeliana di fotografia Ein Harod; e il Museo di Israele a Gerusalemme. Ha pubblicato cinque libri.