GIDEON LEVY // L’IRRILEVANTE QUESTIONE ESISTENZIALE: NETANYAHU O SA’AR

Anni di elusione del messaggio, di scuse e di tentennamenti, di paura e autoinganno, di tentativi di avere entrambe le cose, sono giunti alla fine. Sono Netanyahu e Sa’ar, destra contro destra. Le prossime settimane saranno patetiche: l’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot ci salverà? Amir Peretz ci lascerà? Il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai si candiderà? Meretz avrà cinque o sei seggi? Yair Lapid entrerà a far parte di un governo Sa’ar-Bennet? Chi sosterrà Ehud Barak? Nessuna di queste domande è importante, né lo è la domanda esistenziale, quella cruciale: Netanyahu o Sa’ar?

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.