Gideon Levy // NESSUN CAMBIAMENTO A GERUSALEMME O A GAZA

TRADUZIONE SINTESI

Non ci ha dato 100 giorni di grazia, nemmeno 100 ore di grazia, il nostro governo del cambiamento. Forse non è giusto giudicarlo nelle sue prime ore di esistenza, ma il suo agire potrebbe evidenziare ciò che verrà dopo. Sono bastati cento minuti per rendersi conto che sulle questioni più importanti in assoluto non ci sono disaccordi nel nuovo governo, né è diverso dal precedente governo. Quello che era sarà.

Le sue prime ore, che avrebbero potuto annunciare un cambiamento, annunciano l’esatto contrario. I ministri avrebbero potuto vietare la marcia delle bandiere e dire agli israeliani, ai palestinesi e al mondo che c’è una nuova squadra che tiene conto delle sensibilità di un altro popolo. Invece il ministro della pubblica sicurezza, Omer Bar-Lev, rappresentante della sinistra nel nuovo governo, ha twittato che “Gerusalemme è l’eterna capitale di Israele”, adottando con incredibile facilità il gergo nazionalista di Benjamin Netanyahu o di Bezalel Smotrich attraverso Itamar. Ben-Gvir.

Berlino è l’eterna capitale della Germania? L’antica Atene quella della Grecia? Cos’è tutta questa pompa nazionale? Forse un giorno gli israeliani decideranno che sarebbe meglio spostare la capitale ad Afula o a Dimona? Forse a Tel Aviv? Cosa c’è di eterno nel luogo dove si trovano gli uffici governativi? Forse potrebbe essere l’eterna capitale di due nazioni? Dopotutto, questo è ciò che il partito di Bar-Lev afferma di sostenere.

Dietro queste parole magniloquenti c’era il via libera alla marcia delle bandiere, anche se solo poche settimane prima Bar-Lev vi si era opposto. Quello che si vede da lì, non si vede da qui, e così la Marcia delle Bandiere ha dato il via a un’altra selvaggia, pericolosa, violenta campagna di provocazione in nome della libertà di riunione. Tuttavia, per svuotare brutalmente interi quartieri dei loro residenti palestinesi, per tenere una vile marcia di guerra, per consentire canti razzisti di “morte agli arabi” in nome del mantenimento della sovranità, per lasciare che una folla di teppisti coloni e i loro sostenitori sputino sui palestinesi, e per preservare l’innocente convinzione che ci sia un’ala sinistra in questo governo, non c’era bisogno di Bar-Lev. Amir Ohana avrebbe fatto meglio.

Yair Lapid ha lodato Bar-Lev, così come il primo ministro con tutto il cuore: la confraternita dei vecchi ragazzi dell’esercito, un governo di unità. Invece di un governo del cambiamento dove la sinistra, sta già virando a destra, ma la sola Marcia delle Bandiere non ha concluso le sue prime 100 ore. In risposta a questo i palestinesi di Gaza hanno lanciato palloni incendiari in Israele – una provocazione molto più giustificata della Marcia delle bandiere – e ancora una volta Israele ha dimostrato che forse c’è stato un cambiamento di governo, ma non c’è stato alcun cambiamento di mentalità. L’aviazione ha bombardato Khan Yunis. Gloria alle forze di difesa israeliane.

Al momento, l’incidente si è concluso pacificamente, ma la strada per l’escalation potrebbe essere breve. Non hai bisogno di una lunga memoria: è successo circa un mese fa. Israele insiste per non imparare mai niente e non dimenticare mai niente: la marcia procederà, i palestinesi protesteranno, i jet bombarderanno. Hamas non potrà dettarci nulla. Com’è tutto patetico.

Due giorni dopo un’altra marcia delle bandiere: la festa che celebra l’ esodo dalla schiavitù alla libertà in piazza Rabin, con le bandiere rosa al posto delle bandiere nere di Balfour. Sembra che la gioia sia prematura ed eccessiva. Forse non c’è proprio motivo di gioire. È facile capire che coloro che avevano trasformato Benjamin Netanyahu nel diavolo incarnato, ora si rallegrino della sua caduta: un conforto per le loro anime, il sogno della loro vita realizzato. Ora è è il momento di capire chi lo ha sostituito e non semplicemente entrare in un’altra ridicola guerra su quando la famiglia Netanyahu lascerà Balfour,