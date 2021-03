GIDEON LEVY // NON È LA PRIMA VOLTA CHE UN PALESTINESE MUORE DRAMMATICAMENTE DURANTE UNA INCURSIONE DELL’ESERCITO ISRAELIANO

Una donna palestinese di 69 anni ha subito un attacco di cuore fatale nella sua casa quando i soldati israeliani sono arrivati nel cuore della notte per arrestare un parente, che non era presente. Lo scorso anno le truppe israeliane hanno fatto irruzione in circa 2.500 abitazioni in Cisgiordania.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.