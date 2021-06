GIDEON LEVY // PER ISRAELE SI AVVICINA IL MOMENTO DELLA VERITÀ: SCEGLIERÀ DI ESSERE UNO STATO EBRAICO O DEMOCRATICO?

Di Gideon Levy – 27 giugno 2021 https://archive.is/zFcoA Mercoledì sapremo se la Knesset vuole uno Stato ebraico o democratico. Il Parlamento non ha altra scelta che una di queste due. Israele non ha altra scelta reale se non una, una sola, di queste due possibilità. Non possono essere entrambe le cose, come raccontano certi israeliani. È una scelta tra l’uno e l’altro.

Il voto per estendere l’emendamento alla legge sulla cittadinanza sarà un momento di verità. È vero che la legge in sé non è importante da un punto di vista pratico; Israele saprà sempre come aggirarla. Ma il significato esplicito è importante. È anche vero che Israele ha fatto la sua scelta molto tempo fa. Ha scelto di essere uno Stato ebraico dal momento della sua fondazione, quando ha approvato la Legge del Ritorno. Da allora, non c’è stato un momento in cui non fosse fedele a questa scelta. Tutte le sue leggi e le sue azioni sono state determinate da questo principio: essere prima di tutto uno Stato ebraico, e poi, se possibile, democratico. Se possibile, perché no.

Beh, non è possibile. Dovremmo apprezzare quegli israeliani che ammettono la loro preferenza, democratici giurati o nazionalisti dichiarati, per la loro onestà. Il pericolo si cela in chi mente, la stragrande maggioranza che dice di volere un paese sia ebraico che democratico, ed è certo che sia possibile. Il vantaggio della legge sulla cittadinanza, come la legge sullo Stato-Nazione, è che richiede una scelta. Dimostra che non si può stare nel mezzo.

Non può essere ebraico e democratico, perché mercoledì la Knesset dovrà scegliere tra i due. Coloro che preferiscono uno Stato ebraico voteranno per estendere l’emendamento discriminatorio ed esasperante che segna un netto divario tra i diritti di un cittadino ebreo e quelli di un cittadino arabo, con l’assoluta supremazia ebraica nel codice legale. Coloro che preferiscono uno stato democratico, naturalmente, voteranno contro la legge.

La più ipocrita è la stragrande maggioranza della Knesset, che dirà di essere a favore della legge e anche a favore della democrazia; chi dirà che la legge è provvisoria, solo per un altro anno e basta, e che le esigenze di sicurezza lo richiedono. Questi sono i rappresentanti di vendita più ingannevoli del sionismo. Non comprate un’auto usata da loro. Vi imbroglieranno.

Nessuno può ancora prendere sul serio i rischi per la sicurezza che l’abolizione della legge dovrebbe comportare. Israele ha mai immaginato di impedire a un ebreo dell’ex Unione Sovietica, ebrei, mezzi ebrei e pronipoti di ebrei, di diventare automaticamente cittadini di Israele a causa del potenziale criminale di una minoranza di loro?

L’unico pericolo che Israele teme in questa legge è demografico, anche se pochi lo ammetteranno. Il solo accenno a ciò, non un pericolo da parte di migranti stranieri o richiedenti asilo, ma da parte di coloro che sono nativi di questa terra almeno quanto lo sono gli ebrei, è nazionalismo intollerabile. Il fatto stesso che questo pericolo sia oggetto di dibattito mostra la scelta che Israele ha già fatto tra uno Stato ebraico e uno democratico. Mostra che all’inizio mentiva su un popolo senza terra che arrivava in un paese senza popolo; che vuole essere predominante in un paese che non è mai stato senza popolo. Israele ha scelto di essere uno Stato ebraico con un’adesione formale all’essere uno Stato democratico. Finché c’è contraddizione tra i due, la preferenza è chiara, mascherata da considerazioni di sicurezza che coprono tutto.

Durante la guerra civile in Siria, l’artista di Haifa Abed Abadi voleva salvare sua sorella, intrappolata sotto assedio nel campo profughi di Yarmouk. Sua sorella è nata in questo paese, ad Haifa, il sale della terra. Tutti i suoi sforzi fallirono: Sebbene cittadino di Israele, non gli è stato permesso di riportare sua sorella nella sua terra natia, nemmeno con la sua vita in serio pericolo. Suo fratello, cittadino israeliano, non ha potuto salvarla, perché non è ebreo. Cosa dici al cittadino Abadi? Chiamatela come volete, democrazia egualitaria non lo è. Lutfiya è morta in Siria, e con lei l’illusione della democrazia israeliana. Mercoledì un altro chiodo sarà piantato in questa vecchia bara.