Gili Melnitcki : Il piano per la creazione di comunità rurali nel Negev israeliano bloccherebbe l’espansione dei beduini

Articolo pubblicato da Frammentivocalimo

https://frammentivocalimo.blogspot.com/2022/04/gili-melnitcki-il-piano-per-la.html?spref=fb&fbclid=IwAR1JIM9y_vNhBUhLKlWbsNrODrjKw6KUMVpQ5Nh4_nMzpjuQMUhF27qrpjI

Sin dal suo inizio, il 36° governo israeliano ha dichiarato la sua intenzione di accelerare la creazione di almeno 10 nuove comunità nel Negev. Cinque di loro si troveranno alla periferia di Arad, che si trova a circa 25 chilometri a ovest del Mar Morto e all’interno dei confini di Israele del 1967. Quattro delle cinque saranno comunità ebraiche, con comitati di selezione che valuteranno i nuovi residenti, sotto gli auspici della Settlement Division, un ramo dell’Organizzazione Sionista Mondiale. La quinta città pianificata è prevista per la comunità beduina.

La decisione di costruire l’infrastruttura per queste comunità è stata presa dai governi precedenti. Tutto si è svolto lentamente attraverso gli organi di pianificazione per più di un decennio e una decisione finale sull’attuazione è stata ripetutamente rinviata.

“Gli insediamenti sono l’essenza del sionismo e chiunque pensi che la missione sia completata si sbaglia di grosso”, ha twittato il ministro dell’Interno Ayelet Shaked . “Il nostro dovere è consentire alle generazioni future di insediarsi nel Negev. L’istituzione di queste comunità è una mossa strategica per Israele, sia in termini di aumento del numero di persone che vivono lì e di far prosperare il deserto, sia in termini di protezione delle terre statali”.

Piani per la creazione di comunità ebraiche al fine di ridurre l’espansione dell’edilizia non regolamentata da parte della popolazione beduina non sono nuovi e sono stati alimentati nel corso degli anni, ma finora non sono mai stati realizzati. I pretesti per rinviare la costruzione di nuove comunità nel Negev erano basati sull’opposizione di funzionari del tesoro, alti funzionari della pianificazione e capi dei consigli locali nel Negev, i quali sostenevano che una tale decisione avrebbe richiesto stanziamenti di bilancio dispendiosi e ridondanti, con solo rendimenti marginali in termini di obiettivi dello Stato. Nella loro valutazione, queste nuove comunità sminuirebbero gli ingenti investimenti effettuati nelle città in via di sviluppo come Netivot, Be’er Sheva, Ofakim, Dimona, Yeruham, Arad e Sderot, che hanno tutte sofferto e alcune delle quali ancora soffrono migrazione negativa e difficoltà a far decollare i progetti.

Le nuove comunità rurali da costruire nel Negev non fanno parte dello sforzo nazionale per far fronte alla crisi abitativa , al crollo delle infrastrutture di trasporto o al sovraffollamento nell’area metropolitana di Tel Aviv; né affronteranno la prevista domanda di alloggi nel Negev a seguito del trasferimento delle basi delle forze di difesa israeliane nell’area. Le comunità rurali esistenti nel Negev hanno ancora spazio sufficiente per accogliere migliaia di altre famiglie senza investire centinaia di milioni di shekel nelle infrastrutture necessarie per le nuove comunità.

I gruppi ambientalisti e persino il Ministero della protezione ambientale sono preoccupati per il danneggiamento degli spazi aperti e dei corridoi ecologici nell’area. Le persone che sperano di risolvere la disputa sulla terra beduina sostengono che le nuove comunità pianificate intorno ad Arad sono principalmente intese come un atto di opposizione, per bloccare l’espansione degli insediamenti beduini nel Negev, invece di affrontare il problema e mettere ordine nel caos .

Una delle persone che sostengono lo sviluppo delle comunità rurali nel Negev è Ronnie Palmer, fondatore del movimento degli insediamenti Or, il cui obiettivo è la crescita demografica ed economica degli ebrei nelle regioni del Negev e della Galilea. “Quando [il ministro dell’Interno] Shaked fonda nuove comunità nel Negev, i media le dipingono come insediamenti, portando a scontri con l’establishment e con i gruppi ambientalisti. Quando si fonda una nuova comunità beduina nel Negev, nessuno dice niente. A lungo termine le piccole comunità non sono un problema drammatico. Il problema è che il Negev e la Galilea si sono politicizzati, rendendo lo sviluppo del Negev una questione politica. Questo è sbagliato e inutile”, afferma Palmer, accusando le organizzazioni verdi di ipocrisia.

Palmer concorda sul fatto che i tentativi di creare comunità remote e isolate non dovrebbero essere ripetuti. Sono dannosi per l’ambiente e comunque non sono stati approvati dal Consiglio Nazionale di Panning and Building. Ma lo stato deve offrire alloggi a chi preferisce vivere in paesi piccoli e isolati, vicino alle città del Negev che si svilupperanno in aree metropolitane.

“Be’er Sheva, Dimona e Arad avranno una popolazione di almeno 1,5 milioni di persone nei prossimi anni, ma nessuna di loro può esistere da sola. Dobbiamo creare slancio, con le persone che si trasferiscono nel Negev. Dobbiamo creare una rete, con spazi e insediamenti contigui, con centri occupazionali, trasporti e altro ancora. Le comunità urbane dovrebbero essere le beneficiarie della maggior parte degli investimenti, ma va bene che alcuni di essi includano diverse opportunità per un ambiente rurale. Dopotutto, la domanda a Mitzpeh Ramon è più forte che mai. Anche se nelle sue vicinanze verranno costruite 10 piccole comunità, non sarà così terribile”, aggiunge. i Alcuni degli oppositori di queste comunità più piccole sostengono che attireranno persone di un livello socioeconomico più elevato dalle città vicine, indebolendo così i centri urbani. Tale “cannibalizzazione” avvenne con la costruzione di Modi’in, che ostacolò lo sviluppo di Lod e Ramle. Anche nel Negev, comunità di alto livello con case unifamiliari come Lehavim e Meitar, nonché moshavim e kibbutzim, hanno allontanato persone da Be’er Sheva e da altre città. Ma, secondo Palmer, le nuove comunità più piccole potrebbero effettivamente essere competitive e costituire un catalizzatore per migliorare la vita in queste città. Si riferisce principalmente alla controversia sulla costruzione di Hanun, vicino alla città di Netivot. “Una città minacciata dalla partenza di parte della sua gente dovrebbe fare un bilancio e chiedere assistenza al governo, ma non farti agitare da una comunità che al massimo avrà una popolazione di 2.000 abitanti. Non c’è motivo per questa paura primordiale”.

Aggiunge che le città hanno un grande vantaggio nell’ottenere budget di sviluppo, rispetto alle comunità più piccole. Questi ultimi possono contribuire allo sviluppo delle città vicine che forniscono loro servizi. I costi legati alla costruzione delle piccole comunità pianificate da Shaked sono irrisori rispetto agli investimenti effettuati negli ultimi anni nelle aree periferiche del Paese, sostiene. Città come Netivot, Sderot, Dimona, Ashdod e Ofakim, la maggior parte delle quali ha firmato grandi progetti durante il mandato dell’allora ministro delle finanze Moshe Kahlon, ricevono fino ad oggi miliardi di shekel che garantiscono il loro sviluppo generale e lo sviluppo delle infrastrutture, lui nota. “Molte città della periferia sono piene di soldi e di progetti di costruzione che aspettavano da quasi due anni”.

In termini di budget governativi, sembra che le autorità locali come Netivot, Sderot, Dimona, Nahariya, Ofakim, Ashdod e Acre stiano ricevendo centinaia di milioni di shekel per lo sviluppo di nuovi quartieri e infrastrutture, sulla base di accordi quadro firmati tra il 2016 e 2019. Netivot, ad esempio, negli ultimi anni ha goduto di uno slancio senza precedenti, con un budget governativo di 4,7 miliardi di shekel (1,46 miliardi di dollari) per la costruzione di infrastrutture e il miglioramento dei quartieri esistenti, nonché per la costruzione di 13.000 nuovi appartamenti che ospitano 50.000 nuovi residenti entro il 2040 .

La decisione del governo di costruire cinque comunità intorno ad Arad non ha un calendario. Il governo ha stanziato un budget per la pianificazione di queste comunità, ma non per la loro effettiva costruzione. La domanda su quando ciò potrebbe accadere non ha una risposta chiara e dipende, a quanto pare, dagli equilibri politici. Palmer crede che queste comunità saranno costruite entro cinque o sette anni.

Molti credono che di tutte le dichiarazioni su 10 nuove comunità nel Negev (comprese quelle per i beduini e la città di Kasif per gli ultraortodossi), ne verranno costruite solo cinque, e anche queste saranno scaglionate. La costruzione di Yatir e Hiran, ad esempio, è stata annunciata rispettivamente nel 2002 e nel 2013, ma non ci sono molti insediamenti sul terreno in quei luoghi.

Il movimento Or di Palmer iniziò sostenendo lo sviluppo di nuove comunità nel Negev e in Galilea, cambiando direzione quando Palmer si rese conto che si trattava di una battaglia a lungo termine, forse futile. “Ora capiamo che è meglio investire in servizi e infrastrutture nelle città, enella creazione di poli regionali per l’impiego, centri medici e luoghi per attività culturali e di intrattenimento. Ci siamo resi conto che se vogliamo portare il cambiamento e lo sviluppo, dobbiamo fare i conti con grandi masse, investendo nello sviluppo e nel progresso delle comunità urbane”.

Le previsioni globali, in primis un rapporto delle Nazioni Unite del 2018, prevedono che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane, rispetto al 55% del 2018. Lo sviluppo urbano e gli investimenti in forti aree metropolitane consentono un accesso rapido e conveniente ai servizi sanitari, all’istruzione e alla cultura, oltre a fornire opportunità di lavoro di alta qualità. Ciò limita i danni ambientali e impedisce gli investimenti in infrastrutture ridondanti che servono solo a pochi. Di conseguenza, l’amministrazione israeliana per la pianificazione ha abbracciato la conservazione e il mantenimento degli spazi aperti in Israele, concentrandosi al contempo sul rafforzamento e sullo sviluppo dei centri urbani, come si evince dal piano strategico per l’edilizia abitativa per il 2040.

Il governo ha affidato la creazione delle nuove comunità intorno ad Arad a un’agenzia che mantiene un basso profilo pubblico, protetta da un ministero del governo poco conosciuto. Questa agenzia è chiamata Settlement Division, che opera sotto il Ministero degli Affari Settlement, con il Primo Ministro Naftali Bennett come membro di gabinetto responsabile. Circa 18 milioni di shekel (5,57 milioni di dollari) sono stati assegnati alla Divisione degli insediamenti allo scopo di “localizzare e formare gruppi di persone per insediare queste comunità, inclusa la costruzione di due quartieri temporanei”. La Settlement Division fa parte dell’Organizzazione Sionista Mondiale ed è quindi un’entità legale insolita che gode di una legislazione speciale che la esenta dal pagamento delle tasse o dal dover competere per gare d’appalto per la fornitura di servizi al governo. Questa libertà eccezionale nell’uso dei fondi pubblici è stata oggetto di rapporti del Controllore di Stato in passato, ma è vista con affetto dai movimenti e dagli attivisti che promuovono gli insediamenti, e non solo quelli oltre la Linea Verde .

Yishai Merling, il capo della divisione, spiega che la sua agenzia non cerca la creazione di comunità ovunque e a qualsiasi prezzo, ma piuttosto “in luoghi che lo stato non raggiunge”, come dice lui. “Comunità vicine alla barriera di separazione, comunità con problemi demografici e difficoltà di sviluppo, ecco dove abbiamo il mandato di operare”, spiega. Al momento in cui scrivo, l’intero budget della Divisione Settlement per il 2022 non è stato ancora reso pubblico, come nel caso della sua politica e del piano di lavoro per quest’anno.

La divisione è un comodo canale per trasferire fondi a gruppi e movimenti di insediamenti, consigli regionali, comunità orientate alla Torah e altre diverse organizzazioni. Nel progetto dell’area di Arad, il suo ruolo è garantire che la terra in quattro delle cinque comunità approvate vada a residenti ebrei, raggiungendo questo obiettivo attraverso comitati di selezione gestiti dalla divisione. Nel frattempo, dovrebbe adottare rapidi provvedimenti di insediamento nello stile dei cosiddetti “giovani in cima alle colline” (che hanno creato avamposti non autorizzati in Cisgiordania ), sebbene la divisione operi nell’ambito della legge. Ciò consisterà nel posizionare temporaneamente delle roulotte, al fine di creare “fatti sul campo” prima che l’attuale governo cada e qualcuno cambi idea.

Yoel Rivlin, architetto della Settlement Division e figlio dell’ex presidente Reuven Rivlin, dal 2006 promuove ricerche e analisi che giustificano l’insediamento ebraico rurale del Negev. “Mentre nel Negev occidentale la vicinanza alla Striscia di Gaza ha incoraggiato lo stato a promuovere l’insediamento e lo sviluppo, il Negev orientale è stato abbandonato ai beduini”, afferma Rivlin.

“La comunità beduina è cresciuta da 12.000 persone al momento dell’istituzione dello stato a 300.000 persone a cui il governo non ha prestato attenzione . Non ha mai affrontato la questione della proprietà terriera né formulato una politica; ha lasciato solo un vuoto”, Rivlin. “Riteniamo che sia stato un errore e l’attuale governo sta interiorizzando questo fatto. La regolamentazione delle questioni fondiarie nel Negev è attualmente una delle più importanti missioni nazionali. Noi della Divisione degli insediamenti abbiamo capito che la strada giusta da percorrere è concentrare la pianificazione e lo sviluppo per le comunità [ebraiche] a sud dell’autostrada 31, tra Be’er Sheva e Arad. L’idea è di accaparrarsi la terra e realizzare la visione sionista. Stiamo progettando comunità che faranno affidamento su Arad come centro di servizi, promuovendo al contempo lo sviluppo regionale.

Lo stato ha investito nella stesura di piani quinquennali per la comunità beduina che richiedeva la pianificazione e la costruzione di quartieri nelle città beduine, ma l’esecuzione è stata prossima allo zero. Secondo il rapporto del Centro di ricerca e informazione della Knesset e del rapporto del controllore statale del 2016, il 50% della terra che è sotto la giurisdizione delle comunità beduine sta ora attraversando procedimenti legali per determinare la proprietà. D’altra parte, la politica dell’Autorità per lo sviluppo e gli insediamenti beduini del Negev negli ultimi anni è quella di concentrarsi sulla soluzione della carenza di alloggi, indipendentemente dai problemi di proprietà. Tuttavia, affrontare la questione della proprietà è l’ostacolo più significativo che deve affrontare la creazione di insediamenti beduini organizzati nel Negev. Alcune delle aree destinate alle nuove comunità sono utilizzate come pascolo per le greggi beduine.

“Capisco le affermazioni che affermano che stiamo causando attriti, ma credo che la creazione di accordi comuni e l’azione intrapresa per coordinare le cose porterà a qualche accordo”, spiega Rivlin nel descrivere questa dialettica. “Le terre agricole il cui status è smistato serviranno a tutti, sia i beduini che gli ebrei. Il problema è che nel frattempo si vede solo il caos. La pianificazione nel Negev non può essere separatista, servendo una sola popolazione. Bisogna promuovere altri gruppi oltre ai beduini”.

Secondo Merling, capo della Settlement Division, “anche la creazione di quattro comunità non è una soluzione sufficiente e sono necessarie mosse complementari. Ovviamente, ha più senso dal punto di vista economico rafforzare una città che costruire una nuova comunità. Anche i carri armati costano denaro e non vengono utilizzati quotidianamente, ma li acquisti poiché sono necessari. Lo stesso vale per le comunità. Tra qualche anno ci saranno comunità [ebraiche] in quest’area, o abbandono, inquinamento e spazzatura, proprio come sta accadendo in molti posti come questo, e sappiamo chi preferiremmo stabilirci lì”. Fonte: HAARETZ.COM Plan to set up rural communities in Israel’s Negev would block Bedouin expansion