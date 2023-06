Giudaizzare la Galilea: Israele sta espandendo la segregazione

Articolo pubblicato originariamente su e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Mentre diplomatici e giornalisti si concentrano sull’espansione degli insediamenti in Cisgiordania, l’attenzione è minore sull’espansione della segregazione e della pianificazione razziale in Galilea, mentre il governo israeliano intensifica la politica storica, scrive Ben White.

Yitzhak Wasserlauf, ministro israeliano per lo sviluppo della periferia, del Negev e della Galilea, ha dichiarato senza mezzi termini: “Vogliamo giudaizzare il Negev e la Galilea”, scrive Ben White. [GETTY]

Gli ultimi sforzi del governo israeliano per espandere gli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata hanno attirato l’attenzione di diplomatici, giornalisti e analisti, sia che si tratti di espandere le infrastrutture di trasporto, sia che si tratti di ristabilire la colonia evacuata di Homesh, sia che si tratti di formalizzare lo status di decine di avamposti di insediamento “non autorizzati”.

Nel frattempo, però, un’altra iniziativa chiave del governo sta passando un po’ sottotraccia, sebbene anch’essa sia caratterizzata dalle priorità della segregazione abitativa e della politica di pianificazione razziale. Ma invece di svolgersi sulle colline intorno a Nablus o Ramallah, questo progetto riguarda il territorio all’interno della Linea Verde.

Lunedì Haaretz ha pubblicato un articolo intitolato: Il gabinetto israeliano avanza piani per “giudaizzare” la Galilea ed espandere gli insediamenti in Cisgiordania. Come si legge nell’articolo, “il governo sta avanzando una serie di misure per incoraggiare le famiglie ebree a trasferirsi nelle comunità del nord di Israele, una regione con una vasta popolazione araba”. Perché, secondo i membri del gabinetto? “Per salvare gli insediamenti ebraici in Galilea”.

“Insediamento di ebrei” in Galilea

Il progetto di “giudaizzare” la Galilea risale a molti decenni fa, ma l’attuale governo israeliano – con le sue componenti religioso-nazionaliste e di estrema destra – gli ha dato nuova vita.

L’accordo di coalizione tra il Likud e il Sionismo religioso specificava che “il nuovo governo elaborerà ed eseguirà piani per “giudaizzare” la Galilea e il Negev”.

Questo si basava sui contenuti della piattaforma del Sionismo religioso, che affermava che “il possesso civile della terra è una precondizione per la sovranità dello Stato di Israele”, aggiungendo che “l’indebolimento degli insediamenti, specialmente in parti sensibili del Paese come la Galilea centrale e il Negev nord-orientale, costituisce un pericolo di prim’ordine per la società israeliana” (corsivo mio).

Il sionismo religioso di Yitzhak Wasserlauf, nominato ministro per lo sviluppo della periferia, del Negev e della Galilea, è schietto: “Vogliamo giudaizzare il Negev e la Galilea”. Il capo dello staff di Wasserlauf è Yakhin Zik, ex del gruppo di coloni di estrema destra Regavim.

Il deputato Yitzhak Kroizer, del partito politico israeliano di estrema destra Otzma Yehudit, ha fatto una prima incursione come legislatore a “Ramat Arbel”, una comunità ebraica non autorizzata in Galilea che è stata da lui descritta con entusiasmo esattamente negli stessi termini degli avamposti della Cisgiordania: “È giunto il momento di rafforzare l’insediamento ebraico in Galilea, è giunto il momento di stabilire insediamenti in tutte le parti del Paese”.

Come altri temi di questo governo, la “giudaizzazione” della Galilea ha una continuità con la politica storica, oltre a costituire un’escalation o un’intensificazione.

Negli anni ’70-’80, in Galilea sono state create decine di piccole città israeliane chiamate “mitzpim”, o “look out”. Nel servizio giornalistico sull’inaugurazione di uno di questi nuovi “insediamenti” nel 1980, si leggeva che lo scopo di queste nuove comunità era quello di “fermare il rapido processo di acquisizione del controllo di vaste aree della Galilea da parte degli abitanti dei villaggi arabi”.

Tali preoccupazioni tornano ripetutamente alla ribalta; nel 2003, l’allora tesoriere dell’Agenzia Ebraica e successivamente legislatore di Kadima, Shai Hermesh, ha presentato un piano multi-agenzia per insediare gli ebrei in Galilea e nel Negev, citando un tasso di natalità più elevato tra i cittadini palestinesi che minacciava “la nostra maggioranza lì”.

Nel 2013, la Divisione Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale ha formulato “un piano per insediare più ebrei in Galilea per raggiungere un equilibrio demografico con la popolazione araba”. Il piano intendeva basarsi sul piano mitzpim degli anni ’70-’80, “con l’obiettivo di “dare espressione alla sovranità israeliana attraverso l’attività di insediamento” in modo da “creare un significativo equilibrio demografico”.

Questi sono alcuni esempi degni di nota, ma forse la migliore illustrazione di come l’attuale governo rappresenti sia la continuità che l’escalation è il ruolo dei comitati di ammissione.

Segregazione abitativa

Tali comitati – talvolta noti come comitati di selezione o di accettazione – esaminano o vagliano i potenziali residenti in centinaia di comunità israeliane, uno strumento importante in un sistema istituzionalizzato molto più ampio di segregazione abitativa e pianificazione discriminatoria.

Secondo un corrispondente senior del Jerusalem Post, il comitato è “un’invenzione esclusivamente israeliana”, poiché “nessun altro Paese al mondo permette al 90% delle sue comunità rurali di gestire comitati che limitano chi può vivere in esse”.

I comitati non sono una novità; i kibbutzim, i moshavim e gli insediamenti comunitari operano da tempo attraverso associazioni cooperative per decidere i potenziali residenti – nel Naqab/Negev, ad esempio, oltre il 90% delle comunità ebraiche utilizza comitati di ammissione per selezionare i residenti.

I “non desiderabili” – principalmente, ma non esclusivamente, cittadini palestinesi – possono essere respinti per “mancanza di idoneità”, secondo gli statuti adottati a tale scopo. Come ha affermato Human Rights Watch già nel 2008, i comitati di ammissione “sono stati notoriamente utilizzati per escludere gli arabi dalla vita nelle comunità rurali ebraiche”.

Pertanto, quando il governo israeliano ha sancito per legge, nel 2011, la funzione dei comitati nelle comunità fino a 400 famiglie, ha formalizzato una pratica consolidata da tempo. Nel 2014, quando la legge è stata appellata alla Corte Suprema, i giudici si sono rifiutati di rovesciarla, una decisione che, secondo gli esperti legali, ha di fatto legalizzato il principio della segregazione abitativa nel 43% di tutte le città di Israele.

Ora, l’attuale governo israeliano sta cercando di espandere il ruolo di tali comitati – un obiettivo incluso negli accordi di coalizione.

Domenica, il Comitato ministeriale israeliano per la legislazione ha appoggiato una proposta di legge che estenderebbe l’applicabilità formale dei comitati di ammissione alle comunità cittadine fino a 1.000 famiglie e in aree al di fuori della Galilea e del Naqab, compresi gli insediamenti in Cisgiordania.

La legge avrebbe così la dubbia distinzione di essere degna di nota come approfondimento della discriminazione istituzionalizzata e dell’annessione de-facto.

Mercoledì, il disegno di legge – tecnicamente un emendamento alla legge esistente sui comitati di ammissione – ha passato la sua lettura preliminare nel plenum della Knesset con un voto di maggioranza di 39-15.

Basandosi su ideologie e politiche pratiche le cui origini possono essere fatte risalire al 1948 – e anche prima – l’attuale governo israeliano sta rendendo cristallina la natura dello Stato unico de-facto che esiste oggi sul terreno, dalle cime delle colline della Cisgiordania alla Galilea.