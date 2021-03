mediterraneo tratto da: https://www.pressenza.com/it/2021/03/giustizia-capovolta-e-ritorna-la-tempesta-mediatica-contro-le-ong/

09.03.2021 – Fulvio Vassallo Paleologo

In continuità con i governi precedenti anche quello di Mario Draghi si affida alla sedicente Guardia costiera “libica”: da un lato, si invoca la solidarietà europea non per salvare vite in mare, ma per respingere i cd.“clandestini” nelle mani dei miliziani; dall’altro, si mettono sotto inchiesta le Organizzazioni non-governative che salvano esseri umani disperati che chiedono semplicemente aiuto