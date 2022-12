Gli aerei da guerra israeliani attaccano Gaza mentre l’UE chiede “responsabilità”

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera

Fumo e fiamme si alzano durante un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza il 4 dicembre 2022 [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters].

I raid aerei su Gaza arrivano in una settimana in cui 10 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata.

Gli aerei da guerra israeliani hanno attaccato siti nella Striscia di Gaza dopo che un razzo è atterrato nel sud di Israele e mentre la tensione raggiunge il punto di ebollizione nella Cisgiordania occupata, dove 10 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane dalla scorsa settimana.

L’esercito israeliano ha dichiarato che i raid aerei nelle prime ore di domenica hanno preso di mira un impianto di produzione di armi e un tunnel sotterraneo appartenente ad Hamas, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Associated Press.

“L’attacco della notte continua a ostacolare l’accumulo di forze”, ha dichiarato l’esercito israeliano riferendosi ad Hamas, secondo quanto riportato dall’AP.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità del razzo, il primo lanciato da oltre un mese, che secondo l’esercito israeliano è atterrato in un’area aperta vicino alla barriera di separazione di Israele senza causare vittime o danni alle proprietà.

L’attacco aereo su Gaza segue l’indignazione per l’uccisione a bruciapelo di un giovane palestinese, Ammar Mufleh, 23 anni, da parte di un soldato israeliano in pieno giorno, venerdì scorso, che è stato ripreso in un video. Lo straziante filmato ha scatenato la rabbia dei palestinesi e gli appelli sui social media a intensificare la resistenza contro l’occupazione israeliana.

Il ministero degli Esteri palestinese ha condannato l’uccisione di Mufleh come equivalente a un’esecuzione, e gli attivisti palestinesi e gli utenti dei social media stanno usando l’hashtag “Esecuzione di Huwara” in arabo, chiedendo una risposta ai crimini delle forze israeliane.

Il capo della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice “molto preoccupato per il crescente livello di violenza nella Cisgiordania occupata”.

“Solo negli ultimi giorni, 10 palestinesi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. La tragica uccisione di ieri di un uomo palestinese, Ammar Mifleh, da parte di un membro delle ISF (Forze di Sicurezza Israeliane) ne è l’ultimo esempio”, ha dichiarato Borrell.

“Questi fatti inaccettabili devono essere indagati e ci deve essere una piena assunzione di responsabilità. Secondo il diritto internazionale, la forza letale è giustificata solo in situazioni in cui esiste una minaccia grave e imminente alla vita”, ha affermato.

Quest’anno sono stati uccisi almeno 207 palestinesi nei territori occupati della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est.