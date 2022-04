Gli afro-palestinesi affrontano “il doppio delle molestie e il doppio del razzismo”

Traduzione sintesi donne palestinesi e arabe Nisreen Salem è un ‘ ‘afro-palestinese egiziana che è stata derisa a causa del colore della sua pelle e dei suoi capelli . la 25enne è uno degli almeno 400 afro-palestinesi provenienti da Nigeria, Egitto, Ciad, Senegal e Sudan che vivono all’interno delle mura della Città Vecchia di Gerusalemme occupata, adiacente al complesso della Moschea di Al-Aqsa.

“La parte più difficile è stata quando ho iniziato a odiare tutto di me stessa perché venivo additata e attaccata verbalmente sia da palestinesi che da ebrei ovunque andassi”, mi ha detto. “Affrontiamo il doppio delle molestie e il doppio del razzismo per essere palestinesi e per essere neri”.

I soldati israeliani “maledicono sempre” i palestinesi neri e li interrogano ogni volta che passano. “Questo è il modo in cui la maggior parte delle persone nella mia comunità cresce”.

Lavorando come fotoreporter, il 18 ottobre dello scorso anno Salem ha iniziato a filmare i violenti raid effettuati dalle forze israeliane alla Porta di Damasco nella Città Vecchia, che funge da popolare luogo di ritrovo per molti palestinesi. La giornata è rimasta impressa nella sua memoria, non per il raid in sé, né per i lacrimogeni e gli attacchi con bombe sonore che sono seguiti, ma per quello che le è successo in seguito.

Era da sola a seguire gli eventi mentre si svolgevano ,quando è stata avvicinata da diversi soldati israeliani a un posto di blocco militare. L’hanno aggredita dopo un breve interrogatorio.

“Stavo girando dei video per il mio lavoro e i soldati israeliani conoscono tutti i giornalisti alla Porta di Damasco e a Gerusalemme, quindi sono pronti a identificarci durante gli scontri. Ci conoscono tutti molto bene, anche i nostri nomi, motivo per cui credo che avessero deciso in anticipo che mi avrebbero arrestata”.

Durante il suo arresto, i soldati hanno urlato insulti razzisti, incluso “schiava”, e l’hanno presa a calci e picchiata fino a renderla insensibile alla paura e al dolore. Ancora visibilmente traumatizzata, ha spiegato come l’hanno presa a calci. “Molti soldati erano in piedi sopra di me e sono rimasto scioccata. Mi sono bloccata perché non sapevo cosa fare. Durante le indagini, mi hanno accusato di aver preso a calci i soldati anche se ciò non è successo. Poi hanno voluto sapere per chi lavoravo e mi ha nuovamente accusata di inviare foto per giochi politici”.

Salem è stata detenuta per 13 ore dopo il suo interrogatorio. “Il problema più grande quando sei in una prigione israeliana è che non sai cosa sta succedendo fuori, non sai se è mattina o sera. Sembrava che il tempo si fosse fermato. Il cibo che mi hanno dato era impuro e anche se avevo le mestruazioni, mi hanno bandita dal bagno. Sono state le 13 ore più difficili della mia vita”.

È convinta che lo scopo dell’attacco e dell’interrogatorio fosse di dissuaderla dal documentare gli abusi di Israele contro i palestinesi. Tra i giornalisti palestinesi, è tutt’altro che sola ad essere attaccata in questo modo.

Il giornalismo è un pilastro della democrazia che dovrebbe essere in grado di rendere conto a chi detiene il potere. Non sorprende, quindi, che Israele adotti misure estreme per bloccare qualsiasi segnalazione accurata delle violazioni dei diritti e dei crimini commessi dalle sue forze di sicurezza nei territori palestinesi occupati.

“Conoscevo i rischi connessi come giornalista. Qui è pericoloso e anche la società palestinese giudica le donne che diventano giornaliste. Le donne, ci è stato detto, dovrebbero dare la priorità al matrimonio e all’avere figli. Tuttavia, le donne possono bilanciare sia una carriera che una famiglia .”

Si è imbattuta nell’atteggiamento della comunità nei confronti delle giornaliste dopo la laurea alla Birzeit University, a nord di Ramallah. Sua madre, ha detto, è sia spaventata che orgogliosa delle sue ambizioni e dei suoi successi. “Sono abituata alla società che rende tutto un problema per me, ma ho imparato ad essere fiduciosa nelle mie decisioni e in me stessa”.

Crescendo come membro di una minoranza razziale, i sentimenti di isolamento ed esclusione sono fin troppo comuni. Tali sentimenti sono condivisi da altri palestinesi neri.

Alcuni dei suoi primi ricordi includevano il razzismo sia da parte di palestinesi che di israeliani. Giocando fuori da bambina, ha detto, i bambini la indicavano e le chiedevano perché la sua pelle è così scura. “È nera per via del sole”, spiegava sua madre. Oppure: “È nera perché Dio l’ha messa in un posto molto caldo”.

Questo ha avuto un impatto molto negativo sulla sua autostima. È stato solo quando ho iniziato a leggere libri e a conoscere la storia degli afro-palestinesi che ho iniziato a prendere fiducia e ho imparato ad amare me stessa e la mia cultura”.

Negli anni, però, ha notato un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli afro-palestinesi; c’è più tolleranza e meno razzismo. “Le cose stanno cambiando lentamente. In passato a molti palestinesi non piaceva sposarsi nella nostra comunità solo perché siamo neri. Hanno in testa questa immagine che i neri sono schiavi. Anche le nostre trecce significano schiavitù per loro e quindi la nostra gente cercava di modificarsi i capelli”.

L’attuale generazione di afro-palestinesi è diversa, secondo lei, a causa di Internet. “Possiamo navigare e connetterci con altri che ci somigliano e apprezzare le nostre caratteristiche uniche. Internet mi ha aiutato ad amare e accettare me stessa e gli altri che sono molto diversi dalla maggioranza. E sono in grado di condividere tutto ciò che imparo con i miei amici e coetanei che non hanno familiarità con l’esperienza e la storia dei neri in Palestina”.

La sua ricerca del giornalismo è stata in parte ispirata da questa spinta. “ Le notizie mainstream e sui social media sui palestinesi sono piene di foto di persone con la pelle chiara e i capelli castani, anche biondi e rossi, quindi quando ho postato sui social di me, le persone sono rimaste scioccate”.