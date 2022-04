Gli attacchi palestinesi contro gli israeliani sono un’eccezione

Gli attentati kamikaze commessi in meno di due settimane da quattro palestinesi – sia in Israele sia nei Territori occupati – evidenziano l’assenza di un organismo politico dirigente palestinese che impieghi una strategia sola, chiara e unificante. Gli attacchi riflettono anche le divisioni interne e la dolorosa consapevolezza della debolezza e dell’incapacità palestinese di agire di fronte alla potenza d’Israele. D’altra parte, il fatto che siano così in pochi a scegliere questa strada, nonostante sia accessibile, indica la comprensione politica che attacchi del genere non servono alla causa palestinese.

La maggioranza esprime il suo dissenso nei fatti: sa che gli attacchi di singoli individui spinti dalla disperazione o dalla vendetta non sono mai serviti, non servono e non serviranno a ottenere niente. Non cambieranno l’equilibrio di potere. L’opinione pubblica palestinese in Cisgiordania lo capisce senza bisogno d’indicazioni dall’alto o di un discorso pubblico esplicito sul tema, mentre le sue organizzazioni politiche, principalmente l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e l’Autorità palestinese, sono ai minimi storici in termini di potere e fiducia pubblica e sono in conflitto e in competizione reciproca.

Ogni palestinese – da entrambe le parti della Linea verde che separa Israele e i Territori – ha molti motivi per desiderare che gli israeliani provino dolore perché sono tutti, e non solo il loro governo, a essere responsabili della drammatica situazione dei palestinesi. È probabile che questo fosse il desiderio dei quattro assassini suicidi, indipendentemente dal loro passato, dalle loro situazioni familiari e dai caratteri individuali. Gli israeliani possono subito sapere – dato che c’è un intero apparato incaricato di diffondere queste informazioni – chi fossero gli aggressori, chi era stato già arrestato, dopo quale attacco e con quali famiglie i palestinesi hanno festeggiato distribuendo caramelle (con totale mancanza di rispetto per il dolore dei parenti). Ma gli israeliani nel complesso non sono interessati a conoscere la misura in cui Israele, e loro stessi come cittadini, costantemente e per molti decenni hanno arrecato danno ai palestinesi, come persone e come popolo.

Una strada diversa

Questo divario enorme tra conoscenza specifica e deliberata ignoranza è sufficiente a spiegare perché l’opinione pubblica in Cisgiordania e a Gaza sia indifferente ai recenti attacchi – che siano stati commessi da cittadini israeliani o da abitanti della Cisgiordania – e non obbedisca alle richieste israeliane di condannare gli omicidi. Va comunque sottolineato che – oltre al fatto che gli attentatori sono sfuggiti all’attenzione dello Shin bet (il servizio di sicurezza interna israeliano) – la maggioranza dei palestinesi, pur comprendendo le motivazioni degli aggressori, non sceglie di seguire questa strada.

Migliaia di palestinesi senza un permesso di lavoro entrano ogni giorno in Israele attraverso le numerose brecce nella barriera di separazione. Succede da anni, e polizia ed esercito ne sono al corrente. Come tutti sanno, tra i palestinesi in Israele e in Cisgiordania c’è abbondanza di armi e munizioni. Quindi si sarebbero potuti verificare molti più attacchi individuali che non sarebbero potuti essere sventati in anticipo, compiuti sia da palestinesi israeliani sia da abitanti della Cisgiordania. Anche se spuntassero degli imitatori nelle prossime settimane, per i palestinesi il numero di queste aggressioni impallidisce in confronto alla portata e alla sistematicità dell’ingiustizia che Israele gli infligge.