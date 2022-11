Gli esperti delle Nazioni Unite condannano gli attacchi contro il difensore dei diritti umani Issa Amro e la società civile palestinese

Articolo pubblicato originariamente su OHCHR

Israele deve immediatamente revocare la “zona militare chiusa” che ha imposto sulla casa dell’importante difensore palestinese dei diritti umani Issa Amro, affermano gli esperti delle Nazioni Unite*.

Le forze di occupazione israeliane hanno istituito una “zona militare chiusa” intorno alla casa di Amro il 31 ottobre, un giorno dopo che Amro aveva cercato di presentare una denuncia alla polizia contro la violenza dei coloni israeliani. L’ordine militare è stato poi rinnovato verbalmente ogni giorno.

Amro, che è un difensore dei diritti umani rispettato a livello internazionale e un leader della società civile in iniziative di educazione giovanile, riceve regolarmente minacce di morte dai coloni e dalle forze israeliane. Gli esperti delle Nazioni Unite sono già intervenuti in passato e hanno chiesto la sua protezione.

“Il caso di Issa Amro è emblematico della sofisticata serie di ostacoli che devono affrontare i difensori dei diritti umani palestinesi che si impegnano in attività non violente”, hanno dichiarato gli esperti. “L’uso della forza militare da parte di Israele per scoraggiare, mettere a tacere o perseguitare organizzazioni e individui non violenti e pacifici è sintomatico di un regime di apartheid, fragile e intollerante a qualsiasi forma di critica”.

La casa di Amro a Tel Rumeida, Hebron, nella Cisgiordania occupata, è anche un centro comunitario dell’organizzazione della società civile palestinese Youth Against Settlements, che cerca di porre fine all’espansione degli insediamenti attraverso una resistenza civile pacifica. Gli esperti hanno dichiarato che la chiusura della casa solleva serie preoccupazioni sulla libertà di associazione e di riunione nei territori palestinesi occupati.

Amro è stato aggredito con bastoni e pietre per tutto il mese di ottobre mentre guidava un’iniziativa per assistere le famiglie palestinesi nella raccolta delle olive. Amro è stato respinto dalla polizia locale quando ha tentato di sporgere denuncia il 30 ottobre.

“Israele sta usando la legislazione antiterrorismo e gli ordini militari per fermare, limitare e criminalizzare il legittimo lavoro umanitario e per i diritti umani, come mezzo per controllare e reprimere la popolazione palestinese”, hanno dichiarato gli esperti. “Il fatto che Israele abbia preso di mira Issa Amro e chiuso il centro comunitario Youth Against Settlements rappresenta l’ennesimo attacco unilaterale israeliano allo spazio civico nella Palestina occupata”.

Gli esperti hanno nuovamente invitato Israele a cessare gli attacchi alle organizzazioni palestinesi per i diritti umani e ai difensori dei diritti umani.

Nel gennaio 2021, Amro ha affrontato 18 accuse presso il tribunale militare israeliano di Ofer relative al suo lavoro per i diritti umani. Sebbene 12 accuse siano state ritirate durante il processo, nel marzo 2021 Amro è stato condannato a una pena detentiva sospesa di tre mesi, con due anni di libertà vigilata. Il suo appello è ancora in corso.

Nel 2022, la violenza dei coloni ha continuato ad aumentare nei Territori palestinesi occupati per il sesto anno consecutivo.

*Gli esperti: Francesca Albanese, Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967; Mary Lawlor, Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani.

