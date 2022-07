Gli esperti delle Nazioni Unite esortano Israele a liberare Ahmad Manasra

Articolo pubblicato originariamente sul sito dell’ONU e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Ahmad Manasra – Al Mayadeen

Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani* hanno esortato oggi il governo di Israele a rilasciare immediatamente Ahmad Manasra, un ventenne palestinese detenuto nelle carceri israeliane da quando aveva 14 anni, mentre soffriva di gravi condizioni di salute mentale.

“La detenzione di Ahmad per quasi sei anni lo ha privato dell’infanzia, dell’ambiente familiare, della protezione e di tutti i diritti che avrebbero dovuto essergli garantiti da bambino”, hanno dichiarato gli esperti.

“Questo caso è ossessionante sotto molti aspetti e la sua continua detenzione, nonostante il deterioramento delle sue condizioni mentali, è una macchia per tutti noi come parte della comunità internazionale dei diritti umani”.

Nel 2015, l’allora 13enne Ahmad Manasra e suo cugino 15enne furono accusati di aver accoltellato due israeliani nell’insediamento di Pisgat Ze’ev, nella Cisgiordania occupata. Il cugino è stato ucciso sulla scena, mentre Ahmad è stato investito da un’auto e ha riportato gravi ferite alla testa mentre una folla israeliana lo derideva. In seguito al suo arresto, un video, ampiamente diffuso sui media, ha mostrato il giovane Ahmad angosciato che veniva trattato duramente e interrogato duramente senza la presenza dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

“Le scene strazianti di un bambino con le ossa rotte che giace a terra sotto una raffica di insulti e minacce gridati da adulti armati in una lingua straniera; di quello stesso bambino che viene nutrito con un cucchiaio da mani sconosciute mentre è incatenato a un letto d’ospedale e poi interrogato violentemente in violazione delle norme e dei principi dei diritti umani riguardanti l’arresto e la detenzione di un bambino, continuano a tormentare la nostra coscienza”, hanno dichiarato gli esperti.

Ad Ahmad diciamo: “Ci dispiace di non essere riusciti a proteggerti”.

Dopo aver compiuto 14 anni nel 2016, Ahmad è stato condannato per tentato omicidio e a 12 anni di carcere, anche se la legge all’epoca in cui il crimine sarebbe stato commesso, nel 2015, non consentiva la detenzione di minori di 14 anni. La pena è stata poi ridotta a nove anni e mezzo. Secondo quanto riferito, le sue condizioni mentali sono costantemente peggiorate, forse a causa delle dure condizioni di detenzione, dei ricorrenti casi di isolamento e, cosa più tragica, della solitudine, lontano dalla sua famiglia.

“L’arresto e la detenzione di Ahmad sono avvenuti in un arco di tempo assolutamente critico per lo sviluppo emotivo, intellettuale e sociale di un bambino. In tutte le azioni che riguardano i bambini, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione primaria”, hanno detto gli esperti. “In violazione di questo principio fondamentale, la considerazione prevalente in questo caso è sembrata essere l’attenzione di Israele a contenere chi viene etichettato come minaccia terroristica”, hanno affermato.

Nonostante le condizioni mentali aggravate di Ahmad, le autorità israeliane hanno respinto le richieste di rilascio anticipato avanzate dagli avvocati di Ahmad. Le autorità israeliane sostengono che il reato per cui Ahmad è stato condannato costituisce un atto di terrorismo, rendendolo non ammissibile al rilascio anticipato ai sensi della Legge antiterrorismo. Tuttavia, questa legge è entrata in vigore solo nel novembre 2016 e gli emendamenti alla legge antiterrorismo che impediscono la liberazione anticipata per coloro che sono stati condannati per reati gravi che comportano atti terroristici sono stati introdotti nel dicembre 2018, molto tempo dopo che Ahmad era stato condannato per tentato omicidio nel maggio 2016.

“Come ripetutamente ribadito alle autorità israeliane, la sua legge antiterrorismo, mal definita ed eccessivamente ampia, ha portato a troppi casi di arbitrarietà e di abuso. Il caso di Ahmad è un’altra conseguenza moralmente e legalmente ingiustificabile della legge. La sua applicazione retroattiva ad Ahmad, che ha portato alla negazione del suo rilascio anticipato, è illegale, sproporzionata e discriminatoria”, hanno dichiarato gli esperti.

I rapporti medici che hanno accertato che Ahmad soffre di schizofrenia hanno confermato l’impatto devastante del duro trattamento a cui è stato sottoposto in giovane età. “L’isolamento di un bambino per un periodo così prolungato può equivalere a tortura, vietata in ogni circostanza dalla legge internazionale sui diritti umani”, hanno dichiarato gli esperti. “Ahmad deve ricevere con urgenza le necessarie cure e consulenze per la salute mentale, soprattutto alla luce delle notizie che lo vedono ripetutamente a rischio di autolesionismo”.

“Il caso di Ahmad fornisce una chiara prova delle pratiche deliberate di Israele di sottoporre i palestinesi, compresi i bambini, a detenzioni arbitrarie, torture e trattamenti inumani, spesso mascherati da una ‘legittima’ risposta antiterrorismo”, hanno affermato gli esperti. Il caso solleva anche serie preoccupazioni per le possibili violazioni delle norme internazionali sul giusto processo applicabili ai bambini, tra cui il divieto di indurre con la coercizione un bambino a una confessione o a una testimonianza autoincriminante. “Queste pratiche disumane devono finire: troppi bambini hanno già sopportato il peso di un’inaccettabile strumentalizzazione degli strumenti legali come mezzi per soggiogare la popolazione locale protetta e costringerla ad accettare un’occupazione che rimane illegittima e illegale”.

Gli esperti hanno criticato la detenzione di Ahmad nelle carceri israeliane, in violazione del diritto internazionale umanitario. “Israele, in quanto potenza occupante, non può detenere persone protette accusate di reati nel proprio territorio”, hanno dichiarato. “Questa pratica viola l’articolo 76 della Quarta Convenzione di Ginevra e può anche equivalere a un trasferimento forzato, che costituisce una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra ed è anche riconosciuto come crimine di guerra ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale”.

“Ci appelliamo a Israele affinché rilasci urgentemente Ahmad, gli permetta di tornare dalla sua famiglia e di ricevere consulenza e sostegno psicologico”, hanno dichiarato gli esperti.

“È inoltre giunto il momento che il pervasivo sistema di arresti e detenzioni messo in atto da Israele nei Territori palestinesi occupati, che attualmente detiene 4.700 palestinesi, tra cui 170 bambini e 640 in detenzione amministrativa, riceva l’attenzione internazionale in quanto parte integrante del sistematico e diffuso regime oppressivo che Israele ha imposto ai palestinesi durante 55 anni di occupazione militare”.

Gli esperti si sono messi in contatto con il governo israeliano per sollevare le preoccupazioni sul caso di Ahmad.

** Gli esperti: Francesca Albanese, Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967; Fionnuala Ní Aoláin, Relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo; E. Tendayi Achiume, Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza; e Tlaleng Mofokeng, Relatore speciale sul diritto alla salute.

