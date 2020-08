GLI ISRAELIANI DEVONO LASCIARE IN PACE IL LIBANO

Odeh Bisharat è nato nel 1958 da una famiglia originaria di Ma’alul, un villaggio distrutto nel 1948, e ora vive a Yafiah, in Galilea, con sua moglie e tre figli. È stato coinvolto in attività politiche e sociali per tutta la vita, prima come capo del Comitato nazionale degli studenti delle scuole superiori arabo-israeliane, poi come capo dell’Organizzazione degli studenti arabi all’Università di Haifa. È stato anche attivo in vari movimenti ebraico-arabi e ha lavorato come redattore del quotidiano giovanile Al-Jad. All’inizio degli anni 2000, Bisharat era segretario generale del partito politico Hadash (Fronte democratico per la pace e l’uguaglianza). Attualmente è editorialista per i giornali Haaretz e Al-Atikhad. Le strade di Zatunia (The Streets of Zatunia) è stato pubblicato sia in arabo (2007; 2010) che in ebraico (2010).