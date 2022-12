Gli israeliani hanno riportato Benjamin Netanyahu al potere. I palestinesi probabilmente ne pagheranno il prezzo.

Articolo pubblicato originariamente sul New York Times e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Diana Buttu*

Mentre il primo ministro designato Benjamin Netanyahu porta a termine la formazione del governo di destra più estremo di Israele fino ad oggi, io, insieme ad altri palestinesi in Israele e nei territori occupati, sono pieno di timore per ciò che porteranno i prossimi anni.

Ogni giorno, da quando ci sono state le elezioni, i palestinesi si svegliano con l’ansia di sapere cosa succederà e, il più delle volte, c’è un’altra notizia che accresce la nostra ansia. L’atmosfera di razzismo è così acuta che esito a parlare o leggere in arabo sui mezzi pubblici. I diritti dei palestinesi sono stati messi in secondo piano.

Noi palestinesi viviamo sapendo che la stragrande maggioranza dei politici israeliani non sostiene la fine del dominio militare di Israele sulla Cisgiordania e sulla Striscia di Gaza né l’uguaglianza per tutti i suoi cittadini. Ci fanno sentire come se fossimo degli intrusi la cui presenza è temporanea e viene semplicemente tollerata fino a quando non sarà possibile sbarazzarsi di noi.

Secondo un sondaggio del 2016 del Pew Research Center, il 48% degli israeliani ebrei concorda sul fatto che “gli arabi dovrebbero essere espulsi o trasferiti da Israele”. Mi guardo intorno nel mio quartiere misto di Haifa e mi chiedo quali dei miei vicini abbiano votato per i candidati estremisti che hanno espresso opinioni simili. “È solo questione di tempo prima che ce ne andiamo”, mi dicono i miei amici. Come se non bastasse, gli israeliani incolpano i palestinesi per l’aumento dell’estremismo e del razzismo, invece di guardare a come il razzismo si sia normalizzato nella società israeliana. È dare la colpa alla vittima piuttosto che all’aggressore.

Dalla sua recente elezione, Netanyahu ha offerto posizioni importanti nel governo a politici antipalestinesi. La prossima coalizione di governo comprende il partito estremista e razzista Otzma Yehudit, o Potere Ebraico, i cui leader hanno un passato di sostegno alla violenza contro i palestinesi.

Itamar Ben-Gvir, un colono che guida il partito Potere Ebraico, è stato condannato per incitamento al razzismo e sostegno a un gruppo terroristico. All’inizio di questo mese, Ben-Gvir avrebbe salutato un soldato israeliano che ha sparato fatalmente a un giovane palestinese in Cisgiordania durante una rissa – un atto ripreso in video e ampiamente diffuso sui social media – commentando: “Azione precisa, hai davvero soddisfatto l’onore di tutti noi e hai fatto ciò che ti era stato assegnato”. L’attuale capo della polizia israeliana lo ha incolpato di aver contribuito ad accendere l’ondata di violenza del maggio 2021. Ora sarà ministro della Sicurezza nazionale, il che lo metterà a capo della polizia interna israeliana e della polizia di frontiera nella Cisgiordania occupata, dove vivono circa tre milioni di palestinesi.

Nel corso dei decenni, e soprattutto da quando è stato eretto il muro lungo la Cisgiordania, gli israeliani sembrano essere diventati immuni al modo in cui i palestinesi vivono sotto il dominio militare israeliano e a cosa significhi essere palestinesi in Israele. Le conversazioni con i vicini di Haifa sulla nakba – o “catastrofe”, in cui centinaia di migliaia di arabi sono fuggiti o sono stati espulsi con la creazione di Israele nel 1948 – o sull’occupazione militare di Israele, che equivale all’apartheid o addirittura al razzismo in Israele, vengono sempre accolte con una negazione o con una giustificazione, così abbiamo imparato a non parlarne mai tra di noi.

Il 1° dicembre Netanyahu ha siglato un accordo di coalizione con Bezalel Smotrich, un altro colono e capo del partito del Sionismo religioso, nominandolo ministro delle Finanze e dandogli il controllo di un dipartimento del Ministero della Difesa. Smotrich si è definito un “orgoglioso omofobo” e ha affermato che l’attentato incendiario del 2015 contro una casa palestinese in Cisgiordania da parte di presunti militanti ebrei, in cui un bambino di 18 mesi e i suoi genitori sono stati bruciati a morte, non è stato un attacco terroristico. Nel 2016 ha dichiarato di essere favorevole alla segregazione tra donne ebree e palestinesi nei reparti di maternità degli ospedali israeliani.

L’anno scorso, Smotrich ha detto che David Ben-Gurion, il primo primo ministro di Israele, non ha “finito il lavoro” di espulsione dei palestinesi nel 1948. Ha anche promosso un piano di sottomissione in cui i palestinesi (che accettano il piano) sarebbero considerati “stranieri residenti”, mentre quelli che non lo accettano sarebbero trattati dall’esercito israeliano. Nell’ambito del suo incarico al Ministero della Difesa, Smotrich avrà un’autorità senza precedenti sulla politica degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e sulle costruzioni palestinesi, e potrà nominare i capi dell’amministrazione responsabile della politica civile del governo in Cisgiordania.

Sia la piattaforma del Partito del Potere Ebraico che quella del Sionismo Religioso si concentrano quasi esclusivamente sui palestinesi e sulla necessità di garantire la supremazia ebraica. Il partito del sionismo religioso mira a legittimare retroattivamente gli insediamenti in Cisgiordania.

Temo che la repressione violenta dei palestinesi da parte di Israele non potrà che aumentare nel prossimo futuro, se si considerano i precedenti di Netanyahu e delle sue precedenti coalizioni: una storia di incessanti attacchi razziali e di incitamento al pregiudizio contro i palestinesi in Israele, l’approvazione della legge sullo Stato-nazione ebraico (che sancisce il privilegio dei cittadini ebrei), la politica del fuoco aperto, la politica israeliana di distruzione delle case palestinesi, la continua colonizzazione della Cisgiordania e i ripetuti bombardamenti di massa su Gaza.

Con Ben-Gvir, Smotrich e altri estremisti nella sua coalizione, Netanyahu continuerà molto probabilmente su questa strada, soprattutto perché è stato il promotore di molte di queste politiche. Il potere ebraico e il sionismo religioso sono estensioni naturali delle politiche di Netanyahu. Non riconoscerlo è come mettere la testa sotto la sabbia.

Se c’è un aspetto positivo nella nostra triste situazione è che l’ascesa di Ben-Gvir e dei suoi compagni estremisti aprirà gli occhi a un maggior numero di americani. Alcuni ex funzionari e diplomatici del Dipartimento di Stato hanno già invitato l’amministrazione Biden a non trattare con i membri più estremisti della nuova coalizione israeliana. Anche i gruppi ebraici americani hanno espresso allarme per la nuova coalizione. Ma è improbabile che la politica americana cambi in risposta a queste notizie oscure. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha parlato di “pari misure di libertà, sicurezza, opportunità, giustizia e dignità” per israeliani e palestinesi, ma quali garanzie offrirà per assicurare che i palestinesi vivano in libertà e sicurezza con questo nuovo governo?

Mentre Israele si spingeva sempre più a destra, gli Stati Uniti e altri governi occidentali hanno continuato a normalizzare e legittimare estremisti un tempo ritenuti al di là della ragione – dal famigerato ex generale Ariel Sharon, quando è diventato primo ministro, all’ultranazionalista razzista e colono Avigdor Lieberman, quando Netanyahu, durante la sua seconda candidatura a primo ministro, lo ha nominato ministro del gabinetto nel 2009.

All’epoca, la nomina di Lieberman – che aveva chiesto giuramenti di fedeltà per i cittadini palestinesi ed ebrei di Israele e un ridisegno dei confini che avrebbe privato i palestinesi della cittadinanza israeliana – fu ampiamente criticata. Ma ben presto funzionari americani ed europei si sono incontrati con Leiberman.

Ci sono poche speranze che ciò non accada anche questa volta e che ciò che era impensabile solo pochi anni fa diventi realtà, con i palestinesi che inevitabilmente pagheranno il prezzo più alto per le scelte elettorali di Israele.

*Diana Buttu è avvocata ed ex consulente del team negoziale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.