Gli israeliani sanno che la vera democrazia segnerà la fine del sionismo

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Gideon Levy

https://archive.md/s4iVY

La più grande minaccia che Israele deve affrontare è la minaccia democratica. Non c’è pericolo più grande per il regime in Israele della sua trasformazione in democrazia. Non c’è società che si opponga alla democrazia come la società israeliana. Ci sono molti regimi contrari alla democrazia, ma non una società libera. In Israele il popolo, il sovrano, si oppone alla democrazia. Ecco perché l’attuale lotta, che pretende di essere per la democrazia, è una mascherata. È progettato per mantenere la pretesa di democrazia.

Per la maggior parte degli israeliani, la vera democrazia equivale alla “distruzione di Israele”. Hanno ragione. La vera democrazia porrà fine al suprematismo ebraico che chiamano sionismo e allo Stato che chiamano ebraico e democratico. Pertanto la minaccia della democrazia è la minaccia esistenziale, contro la quale si uniscono tutti gli ebrei israeliani: se la democrazia fosse istituita per tutti i residenti dello Stato, ciò porrebbe fine alla finta democrazia.

Pertanto, i leader della protesta si assicurano di evitare qualsiasi vero contatto con la democrazia, per timore che l’intero apparato crolli come un castello di carte. Non è a causa del razzismo o dell’odio per gli arabi che non vogliono bandiere o manifestanti palestinesi, sono brave persone, dopotutto, ma solo perché capiscono che sollevare la questione dell’Apartheid renderà ridicola la loro lotta.

La semplice menzione dell’idea di uno Stato democratico, in cui una persona equivale a un voto e tutti sono uguali, evoca una reazione istantanea e ostile tra gli israeliani liberali e conservatori allo stesso modo: “Cosa c’entra questo con cosa?” seguito da “Non ha mai funzionato da nessuna parte”, che termina con “distruzione di Israele”. Non di meno. Non c’è nessun altro Paese i cui cittadini considerino il diventare una democrazia un’equivalente alla distruzione. Non c’è altra lotta per la democrazia che ignori completamente la tirannia dello Stato all’interno del Paese.

Mentre scrivo, mercoledì mattina presto, le grida dei manifestanti davanti al Museo Eretz Israel tuonano in sottofondo: “Democrazia, democrazia”. Come disse una volta il leggendario leader di sinistra Moshe Sneh, nelle note per il suo stesso discorso: “Alza la voce qui, poiché l’argomento è debole”. Alzate la voce, compagni. Anche se tutte le vostre richieste, per quanto giustificate, fossero pienamente soddisfatte, Israele non diventerà una democrazia.

Quando la democrazia viene gridata con enfasi da gole rauche, mentre a mezz’ora di auto dalla manifestazione i soldati rapiscono notte dopo notte i civili dai loro letti senza alcun mandato giudiziario; una città è sotto coprifuoco perché vittima di un Pogrom (attacco violento); un migliaio di persone sono in prigione senza processo e gli adolescenti che lanciano pietre vengono uccisi a colpi di arma da fuoco, l’ipocrisia è impossibile da digerire.

Gli articoli più terribili del piano del Ministro della Giustizia Yariv Levin sono gloriosi monumenti alla democrazia rispetto al regime di occupazione. Anche se il Comitato Centrale del Likud dovesse scegliere tutti i giudici della Corte Suprema, uno per ogni collegio elettorale del Likud, quel nuovo tribunale sarebbe un faro della giustizia mondiale rispetto ai tribunali militari. E come ignorare i tribunali militari, quando combatti per il sistema giudiziario israeliano? Non fanno parte del sistema giudiziario? Stanno delegando? Diventerà una legione straniera? Non è lì che molti giudici di Israele muovono i primi passi? O dobbiamo ripetere le bugie su una situazione di emergenza e uno stato di cose temporaneo?

Continuino a protestare con forza, facciano tutto il possibile per rovesciare questo cattivo governo, ma non pronuncino il nome della democrazia invano. Non stanno combattendo per la democrazia. Stanno combattendo per un governo migliore secondo loro. Questo è importante, è legittimo ed è impressionante. Ma se fossero stati democratici, combatterebbero per uno Stato democratico, cosa che Israele non è e che loro non sono.

Stanno combattendo contro un governo orribile, che deve essere combattuto perché sta distruggendo il tessuto della società con una velocità spaventosa. Sta demolendo il nostro benessere, la nostra fiorente economia, la scienza, la cultura, il sistema giudiziario e anche l’esercito più sofisticato del mondo. Vergogna, vergogna, vergogna. Deve essere combattuto; e quando hanno un momento, combattano anche per la democrazia.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.