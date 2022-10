Gli Stati Uniti chiedono un’indagine sulla morte di un bambino palestinese di 7 anni nella Cisgiordania occupata

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

La famiglia di Rayan Suleiman afferma che il cuore del bambino di sette anni si è fermato ed è collassato dopo essere scappato per paura dai soldati israeliani che stavano facendo irruzione nella sua casa alla ricerca di presunti “lanciatori di pietre”.

Di Yumna Patel

Un bambino palestinese di sette anni è morto giovedì quando il suo cuore si è fermato, presumibilmente dopo essere stato inseguito e spaventato dai soldati israeliani che hanno fatto irruzione nella sua casa.

Rayan Yasser Suleiman, 7 anni, è stato dichiarato morto giovedì pomeriggio all’ospedale governativo di Beit Jala, poco dopo aver perso i sensi vicino alla sua casa nella città di Tuqu’, nel sud della Cisgiordania occupata.

La famiglia di Rayan racconta che il suo cuore si è fermato ed è crollato a terra dopo essere scappato per paura dai soldati dell’esercito israeliano che stavano facendo irruzione nella sua casa alla ricerca di presunti “lanciatori di pietre” nella città.

“Ieri i soldati israeliani hanno detto che alcuni bambini hanno lanciato pietre contro di loro nel villaggio”, ha dichiarato venerdì a Mondoweiss Muhammad Adel Suleiman, 27 anni, cugino di Rayan, poche ore dopo che il giovane Rayan era stato deposto nel villaggio.

Muhammad ha raccontato che in quel momento non stava accadendo nulla nel villaggio, “nessuno scontro, niente”, quando i soldati israeliani hanno fatto irruzione nelle case della cittadina, sostenendo di essere stati colpiti da pietre lanciate da alcuni ragazzi del posto.

“Hanno fatto irruzione nel villaggio e hanno iniziato a cercare i bambini nelle case”, ha raccontato Muhammad. Hanno perquisito alcune case prima di arrivare a perquisire la casa di Rayan, dopo aver visto lui e i suoi fratelli vicino alla casa”. Rayan è il più giovane di tre ragazzi: Ali, 8 anni, e Khalid, 10 anni.

“Sono arrivati alla casa e i soldati hanno iniziato a bussare alla porta in modo aggressivo”, ha raccontato Mohammad, sottolineando che a quel punto tutti e tre i ragazzi erano all’interno della casa. I soldati avrebbero voluto arrestare Ali e Khalid, sostenendo che avevano lanciato pietre contro i soldati.

“Mio zio ha cercato in tutti i modi di impedire ai soldati di prendere i bambini, e ci sono state urla in tutta la casa”, ha detto Mohammad. “Rayan è uscito dalla sua stanza per vedere cosa stava succedendo e quando i soldati lo hanno visto, hanno iniziato a urlare anche contro di lui”.

Mohammad ha detto che Rayan era spaventato e ha iniziato a correre per la casa mentre i soldati lo inseguivano nel tentativo di prenderlo. Spaventato, Rayan è corso in strada, dove è crollato.

“Ho sentito delle urla, così sono uscito da casa mia per vedere cosa stava succedendo”, ha raccontato Muhammad, che vive nella casa accanto.

“Alcune persone dicevano che un bambino era caduto dalla casa mentre l’esercito lo stava inseguendo. Quando ho visto Rayan disteso in strada, l’ho preso in braccio e poi gli ho tolto i vestiti per controllare se ci fossero ferite, ma non ho visto alcuna emorragia o ferita”, ha detto Muhammad, smentendo le prime notizie secondo cui Rayan sarebbe caduto, causandone la morte.

“Era privo di sensi, ho cercato di svegliarlo versandogli dell’acqua sul viso”, ha detto Mohammad. “Ho provato a muovergli il viso e poi le mani, ma il suo corpo era floscio e non si muoveva”.

La famiglia ha portato Rayan all’ospedale governativo di Beit Jala, dove è stato dichiarato morto poco dopo. I medici hanno detto alla famiglia che la causa del decesso era un attacco di cuore.

“Dopo il martirio di Rayan, nel villaggio regna un sentimento di tristezza, rabbia e odio”, ha detto Mohammad, aggiungendo che la madre di Rayan è stata portata in ospedale diverse volte da quando è morto il figlio e il padre di Rayan è sotto shock e si rifiuta di parlare con chiunque.

“Il mio messaggio al mondo è che vogliamo solo vivere in sicurezza e pace. Pace e sicurezza per i bambini”.

Richieste di indagini

In seguito alle notizie sulla morte di Rayan, l’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che “un’indagine iniziale non mostra alcun collegamento tra le ricerche condotte dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nell’area e la tragica morte del bambino”, ha riportato la Reuters.

I media israeliani, Haaretz e Times of Israel, hanno citato fonti dell’esercito e della sicurezza israeliana che hanno affermato che i soldati hanno interrogato i genitori dei ragazzi “senza che i bambini fossero presenti”. Le fonti hanno anche affermato che non hanno inseguito Rayan.

Durante l’incontro con la stampa di giovedì, il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di “sostenere un’indagine approfondita e immediata sulle circostanze della morte del bambino” e di essere “affranto nell’apprendere della morte di un bambino palestinese innocente”.

“Come il presidente Biden e il segretario Blinken hanno ripetuto più volte, i palestinesi e gli israeliani meritano ugualmente di vivere in sicurezza e di godere di uguali misure di libertà e prosperità”, ha dichiarato il portavoce.

Anche il rappresentante dell’UE in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e l’UNRWA hanno rilasciato una dichiarazione simile, dicendosi “scioccati dalla tragica morte” di Rayan. “Secondo il diritto internazionale, i bambini godono di una protezione speciale. Le circostanze di questo incidente devono essere rapidamente e completamente indagate dalle autorità israeliane per assicurare i responsabili alla giustizia”.

Anche il Consolato generale del Regno Unito a Gerusalemme ha fatto eco alle richieste di un’indagine sulla morte di Rayan.

Brad Parker, Senior Advocacy and Policy Advisor di Defense for Children International Palestine (DCIP), ha dichiarato a Mondoweiss che “i bambini palestinesi nella Cisgiordania occupata vivono in un contesto iper-militarizzato dove le forze israeliane uccidono, torturano e trattengono illegalmente i bambini con l’impunità”.

“Le forze israeliane non conoscono limiti nel tentativo di controllare una popolazione palestinese occupata incredibilmente giovane attraverso l’intimidazione, le minacce, le incursioni notturne, le punizioni collettive e l’instillazione della paura. Le norme internazionali sui diritti dell’infanzia e le stesse leggi israeliane proibiscono che un bambino di sette anni venga arrestato e perseguito, ma i soldati israeliani pesantemente armati ignorano palesemente questa realtà, inseguendo e detenendo abitualmente i bambini palestinesi, incutendo loro paura e assicurando che non abbiano spazi sicuri per svilupparsi e prosperare”, ha dichiarato Parker.

Secondo il DCIP, dall’inizio dell’anno sono stati uccisi 22 bambini palestinesi nella Cisgiordania occupata da soldati e coloni israeliani.