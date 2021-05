GOLFO E MO DOVE PUO’ ANCORA ESPLODERE IL MONDO. TROPPE ATOMICHE E GUERRE OMBRA – di Alberto Negri

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/05/08/golfo-e-mo-dove-puo-ancora-esplodere-il-mondo-troppe-atomiche-e-guerre-ombra-alberto-negri/

Alberto Negri 8 Maggio 2021

«L’Iran al tempo di Biden – scrive nel suo ultimo libro Luciana Borsatti già corrispondente dell’Ansa a Teheran – non è questione che riguardi soltanto Teheran e Washington: riguarda il futuro di tutto il Medio Oriente e dell’Europa come suo immediato vicino». Sostanzialmente anche il futuro di tutti noi.

In MO non è scoppiata la pace

Soprattutto il regno wahabita diffida di un Patto di Abramo che può farlo «prigioniero» di Israele. Per questo nel Golfo è in corso a una diplomazia a tutto campo, sperando che non la preceda una «guerra a tutto campo», come minaccia da tempo Israele.