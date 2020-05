Governo Netanyahu-Gantz dell’annessione della Cisgiordania

tratto da: REMO CONTRO

Remocontro 14 Maggio 2020

Israele/Cisgiordania occupata e presto annessa. Netanyahu con stampella Gantz guiderà il nuovo esecutivo per 18 mesi. Il 24 maggio dovrà difendersi davanti ai giudici dalle accuse di corruzione, frode e abuso di potere

Il governo benedetto da Trump

«Vareremo il nuovo governo di unità nazionale e questa è una occasione per promuovere la pace e la sicurezza basandoci sulle intese raggiunte col presidente Trump». Israele, dice chiaramente Netanyahu, prende ciò che le serve a palestinesi o stati vicini i fregandosene di decine di risoluzioni Onu e della riprovazione di mezzo mondo, Unire europea compresa. Quel che conta è la benedizione dell’America di Trump.

Nascita del nuovo governo oggi, possibile morte prematura 10 giorni dopo: il 24 maggio Netanyahu andrà sotto processo e dovrà rispondere dei reati di corruzione, frode e abuso d’ufficio. Se fosse condannato dovrebbe lasciare l’incarico, ma sono in pochi a crederci. Non per la sua innocenza rispetto alle accuse, tutta da valutare, ma sopratutto per ragioni politiche che potrebbero condizionare le procedure giudiziarie rispetto a una sentenza molto problematica.

L’asse Netanyahu Trump, stampella Gantz

L’accordo di governo raggiunto con il suo ex avversario centrista Benny Gantz, leader del partito Blu Bianco, secondo molti analisti, lo metterebbero al sicuro per almeno 18 mesi, «il tempo in cui il leader della destra, al potere da oltre dieci anni, resterà primo ministro per poi passare il testimone a Gantz, che nel frattempo sarà ministro della difesa», precisa Michele Giorgio, NenaNews.

Netanyhau, il presidente Rievling e Gantz

Guerra al Covid e annessione della Cisgiordania

«Netanyahu ha visto salire il suo indice di gradimento dopo la vittoria elettorale di misura del suo partito, il Likud, su Blu Bianco a inizio marzo». Gli israeliani, apparentemente indifferenti al processo che si apre il 24 maggio, pensano Natanyahu che abbia guidato bene il paese nell’emergenza coronavirus. Un secondo sondaggio vede il 52% degli israeliani convinto che Netanyahu stia facendo la cosa giusta pianificando l’annessione di larghe porzioni di Cisgiordania a Israele.

«L’occupazione militare, che Netanyahu rafforza con i suoi progetti, ieri ha ucciso un palestinese di 15 anni, Zaid Qaysia. Il ragazzo è stato colpito dai soldati israeliani entrati per compiere arresti nel campo profughi di al Fawwar (Hebron). Altri sei giovani sono stati feriti».

Annessione=apartheid, denuncia l’ebreo Yehoshua

Abraham ‘Boolie’ Yehoshua, noto scrittore, drammaturgo e accademico israeliano: «Ci sono Bantustan palestinesi» spiega, «non so come altro potrei definirli. In Cisgiordania nello spazio di un chilometro trovi gli abitanti di una colonia (israeliana) che godono di pieni diritti e quelli di un villaggio palestinese che diritti invece non ne hanno. E questo non è accettabile».

Yehoshua in una telefonata con Michele Giorgio: «Spero che Netanyahu non muova questo passo (l’annessione), finirebbe per rafforzare l’apartheid che già esiste in Cisgiordania», dice lo scrittore, uno degli autori israeliani più conosciuti e tradotti all’estero.

Il noto giornalista israeliano Gideon Levi che da anni racconta al mondo le forme dell’oppressione dei palestinesi. «Sarà la fine del mondo? No, perché i Territori palestinesi occupati sono già stati annessi a Israele più di 52 anni fa» spiega Levi dal suo giornale, Haaretz .

«Questo passo mette fine alla vecchia bugia che l’occupazione sarebbe stata temporanea». Levi avverte che l’annessione sarà un altro passo verso «la costruzione dell’apartheid».

Gideon Levy su Internazionale

«Chiunque conosca Israele sa che non c’è alcuna possibilità che il paese si svegli una mattina e, di sua spontanea volontà, dica: l’occupazione non è una cosa buona, finiamola. Chiunque conosca i palestinesi sa che non sono mai stati così deboli, isolati, frammentati e privi di qualsiasi spirito battagliero. E chiunque conosca il mondo sa quanto è stanco di questo conflitto. E così Israele si farà avanti e, con l’incoraggiamento dei noti custodi della pace a Washington, farà riemergere dal torpore questa realtà: annessione. Anschluss. Nelle colline e nelle valli, nella zona C e alla fine in tutta la Cisgiordania».

«Con nessuno determinato a garantire pari diritti ai palestinesi, Israele dichiarerà se stesso uno stato di apartheid. Due popoli, uno con pieni diritti e l’altro con nessuno: dal parlamento alle Nazioni Unite».

Far West trumpiano e pellerossa palestinesi

Valle del Giordano, il primo territorio destinato ad essere incluso in quella che Netanyahu descrive come «l’estensione della sovranità israeliana» sulla biblica Eretz Israel. Rashid Khudiri, attivista dei diritti della popolazione palestinese nella Valle del Giordano «Israele assorbirà il territorio senza garantirci diritti e accesso alle risorse naturali». Con ogni probabilità, prevede, «avremo maggiori difficoltà a spostarci e subiremo un incremento delle demolizioni di case, delle strutture per i nostri animali e delle misure repressive».

«Il mondo deve intervenire per fermare Trump, il piano americano è contro la legge internazionale. Lo sceriffo che occupa la Casa Bianca conosce solo la legge del Far West».

