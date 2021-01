Gruppi di coloni israeliani con legami negli Stati Uniti stanno sfrattando in massa i palestinesi

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/41531

Jessica Buxbaum indaga sui numerosi gruppi di coloni israeliani che lavorano per sfrattare le famiglie palestinesi dalle loro case di Gerusalemme Est con l’aiuto di milioni di dollari da donatori americani.

Jessica Buxbaum – 20 gennaio 2021

Immagine di copertina: Il vicepresidente Mike Pence, a destra, saluta l’uomo d’affari Roger Hertog, a sinistra, al suo arrivo per un discorso sulla riforma fiscale all’American Enterprise Institute, il 24 ottobre 2017, a Washington. Andrew Harnik | AP

Quasi 20 famiglie palestinesi affrontano lo sfollamento in mezzo a una pandemia violenta e un inverno freddo e umido nella Gerusalemme Est occupata a causa delle cause di sfratto da parte di gruppi di coloni israeliani sostenuti da ricchi donatori americani.

Negli ultimi mesi, i tribunali israeliani hanno confermato gli ordini di sfratto di 16 famiglie palestinesi nei distretti di Silwan e Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Gli sgomberi vengono effettuati tramite azioni legali della società israeliana Nachalat Shimon e delle associazioni di coloni Ateret Cohanim ed Elad. Queste tre organizzazioni sostengono che la terra su cui si trovano le case delle famiglie appartiene a loro perché gli ebrei yemeniti possedevano la terra prima del 1948. La discriminatoria legge israeliana in materia legale e amministrativa consente agli ebrei di rivendicare la proprietà dei beni che hanno perso durante la guerra del 1948 ma non garantisce lo stesso diritto ai palestinesi.

Nachalat Shimon opera a Sheikh Jarrah ed è responsabile degli sgomberi di 11 famiglie palestinesi nel quartiere dal 2008. Ateret Cohanim ed Elad lavorano per lo sfollamento dei residenti palestinesi a Silwan e hanno sfrattato 14 famiglie nell’area dal 2015. Silwan fa parte del “Holy Basin” (Bacino Santo) un’area ambita dai coloni ebrei per la sua vicinanza alla Città Vecchia e per i presunti collegamenti con il Re Davide. Mentre 16 famiglie sono minacciate di sfratto imminente, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari stima che oltre 800 palestinesi siano a rischio di sgombero forzato, principalmente a causa dei coloni israeliani.

Mentre Ateret Cohanim ed Elad ricevono donazioni israeliane, la maggior parte dei loro soldi proviene dall’estero. Ateret Cohanim ha ricevuto quasi 5 milioni di shekel (1 Milione 250 mila €) in donazioni straniere nel 2018, ma solo 100.000 shekel (25.000 €) a livello nazionale. Elad, nota anche come Ir David Foundation, si è assicurata molti più soldi stranieri con oltre 60.000 shekel (15.000€) provenienti dall’estero nel 2019 e solo 760.000 shekel (190.000 €) da Israele.

Le informazioni pubbliche su dove esattamente queste entità ricevono le loro donazioni sono limitate. Secondo il gruppo di monitoraggio degli insediamenti israeliano, Peace Now, Elad non ha comunicato una lista di donatori al Registro delle Associazioni di Israele dal 2005. Tuttavia, è ben documentato che Ateret Cohanim riceve denaro dalla sua sorella senza scopo di lucro American Friends of Ateret Cohanim ed Elad riceve fondi dalla sua filiale americana, Friends of Ir David.

Il denaro americano dietro gli insediamenti

L’Agenzia delle Entrate statunitense non richiede alle organizzazioni no-profit di divulgare l’identità dei propri donatori, consentendo agli amici americani di Ateret Cohanim e agli amici di Ir David di non pubblicare queste informazioni nei loro documenti fiscali. Nonostante ciò, Friends of Ir David ha riferito di aver fornito sovvenzioni per 20 milioni di dollari a organizzazioni in Medio Oriente nel 2018. Nelle sue dichiarazioni fiscali, il gruppo scrive che il suo scopo dichiarato è “fornire assistenza alle organizzazioni nella Città Vecchia di Gerusalemme e nell’Antica Città di David”.

Elad sta attualmente lavorando con l’Autorità Archeologica Israeliana per scavare un tunnel lungo quasi 90 metri sotto il quartiere Wadi Hilweh di Silwan nella speranza di portare alla luce il primo e il secondo tempio ebraico. Questo scavo archeologico fa parte dei recenti sforzi di Israele per “giudaizzare” Gerusalemme e cancellare qualsiasi eredità palestinese dalla città.

American Friends of Ateret Cohanim ha dichiarato quasi 550.000 dollari nel 2016 (il documento più recente disponibile). L’organizzazione, nota anche come Jerusalem Reclamation Project (Progetto di Riappropriazione di Gerusalemme), afferma che parte della sua missione è “fornire aiuti per le attrezzature di sicurezza a sostegno della salvaguardia e della protezione dei residenti della comunità e fornire fondi alle famiglie bisognose per la ristrutturazione e la riparazione degli alloggi”.

Un’attenta analisi dei rapporti dell’Agenzia delle Entrate del 2014-2019 da parte di MintPress News rivela che i filantropi americani hanno donato ingenti somme a queste organizzazioni.

La Fondazione Hertog, la Fondazione Irving I Moskowitz, la Fondazione Adelson Family, la Fondazione Mindel, la Fondazione Samueli, la Fondazione Jay e Jeannie Schottenstein e il Jewish Communal Fund (Fondo Comune Ebraico) sono tutti donatori di Friends of Ir David. I maggiori contributi provenivano dalle fondazioni appartenenti ai miliardari americani Roger Hertog, Irving Moskowitz e Sheldon Adelson. La Fondazione Adelson Family ha donato a Friends of Ir David circa 3 milioni di dollari nel 2018. La Fondazione Irving I Moskowitz ha contribuito con 1,5 milioni di dollari e la Fondazione Hertog ha donato circa 600.000 dollari durante il periodo di cinque anni.

La Fondazione Cherna Moskowitz, il Jewish Communal Fund e la Fondazione Mermelstein hanno tutti donato agli American Friends of Ateret Cohanim. Durante i cinque anni esaminati, l’ente di beneficenza appartenente alla moglie di Irving Moskowitz, Cherna, ha dato il massimo con un totale di 775.000 dollari.

Queste fondazioni, insieme ad American Friends of Ateret Cohanim e Friends of Ir David, sono soggetti esenti da imposte. Le organizzazioni le cui informazioni di contatto sono disponibili non hanno risposto alle richieste di commento.

Nachalat Shimon è ancora meno trasparente di Ateret Cohanim ed Elad. Secondo i documenti ottenuti da Peace Now, la Shimon Hazadik Holdings LTD è registrata presso l’Autorità delle Società Israeliana come proprietaria di Nachalat Shimon.

L’indagine di Peace Now ha anche scoperto che Shimon Hazadik è registrato nella Divisione delle società del Delaware e un’altra società con un nome simile, Shimon Hazadik Partners, è registrata nel Delaware. Lo status di entrambe le società è stato annullato a causa del mancato pagamento delle tasse. Nachalat Shimon non ha risposto a una richiesta di commento.

La mano del Jewish National Fund nell’avanzare degli insediamenti

Mentre Nachalat Shimon, Ateret Cohanim ed Elad sono le entità principali dietro gli sfratti in corso, anche il Jewish National Fund (Fondo Nazionale Ebraico – JNF) è stato coinvolto nello sgombero delle famiglie palestinesi, in particolare collaborando con Elad.

Il JNF si propone come organizzazione ambientalista che contribuisce a rendere più verde il paesaggio di Israele. In realtà, il JNF ha sradicato le comunità palestinesi da prima che Israele diventasse uno stato.

Un’indagine di +972 Magazine ha scoperto che il JNF ha collaborato con gli avvocati di Elad per decenni per sfrattare le famiglie palestinesi a Silwan. Documenti storici indicano che il JNF ha acquistato proprietà palestinesi a Silwan attraverso la sua controllata Hemnutah. Hemnutah lavora quindi con Elad sui procedimenti di sfratto. In coordinamento con il JNF, Elad sta tentando di sfrattare la famiglia Sumarin dalla loro casa a Silwan.

La connessione USA-Israele

Fin dalla fondazione di Israele, lo stato ha fatto affidamento in modo schiacciante sui dollari americani per mantenere la sua occupazione della Palestina e del Golan siriano, sia attraverso aiuti militari che donazioni agli insediamenti colonici israeliani. Brian Reeves, direttore per lo sviluppo e le relazioni esterne di Peace Now, attribuisce questo fatto agli Stati Uniti che hanno la più grande popolazione ebraica del mondo al di fuori di Israele.

“Israele non sarebbe un vero Stato oggi se non beneficiasse di finanziamenti stranieri provenienti dagli Stati Uniti”, ha detto Reeves.

“E gli Stati Uniti hanno continuato a investire miliardi di dollari all’anno in attività filantropiche in Israele”, ha aggiunto Reeves.” “Anche se molti di quei soldi potrebbero sembrare destinati all’archeologia e alle cose che tutti sosteniamo, in realtà stanno andando alle organizzazioni di destra che stanno usando l’archeologia per ragioni ideologiche a spese della popolazione locale palestinese”.

Mentre le organizzazioni israeliane, di destra e di sinistra, ottengono sostegno finanziario dagli Stati Uniti, Reeves ha sottolineato che le cause conservatrici si assicurano sostanzialmente di più.

“Per le persone di destra, Israele è il loro progetto preferito, quindi incanaleranno una quantità sproporzionata delle loro donazioni e dell’impegno filantropico verso Israele”, ha detto Reeves.

Come israeliano, tuttavia, la preoccupazione principale di Reeves è come l’afflusso di ricchezza straniera stia di conseguenza guidando le priorità della nazione.

“Venendo da una prospettiva israeliana, come ci sentiamo riguardo al fatto che la nostra politica, i media e l’agenda del nostro paese sono in gran parte influenzati sia dai finanziamenti ebraici di destra che da quelli evangelici?” Ha detto Reeves. “Immaginate se il presidente Joe Biden fosse finanziato per la maggior parte da donatori privati ​​esterni in paesi stranieri. Sarebbe semplicemente assurdo.”

“Sta violando la nostra sovranità e stiamo permettendo che accada.”

Jessica Buxbaum è una giornalista residente a Gerusalemme che copre Palestina, Israele e Siria. Il suo lavoro è stato presentato in Middle East Eye, The New Arab e Gulf New

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org