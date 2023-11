Guerra israelo-palestinese: la tregua a Gaza offre ai palestinesi la possibilità di dormire, mangiare e riprendersi

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Una ragazza che trasporta una gabbia per uccelli pinage mentre la gente fugge in seguito a un attacco israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, il 23 novembre (AFP)

I residenti di Gaza City dicono di essere impazienti di tornare a camminare per le loro strade, mentre altri cercheranno i corpi dei loro cari sotto le macerie.

Per sette settimane, Hussam Saleem ha vissuto sotto il suono incessante delle bombe che cadevano intorno alla sua casa a Gaza City.

Quando venerdì inizierà la tregua temporanea concordata tra Israele e Hamas, una delle prime priorità del 60enne sarà quella di riuscire finalmente a dormire.

“Abbiamo bisogno di questa pausa. Vogliamo dormire, andare al mercato, cercare i bisogni primari che non abbiamo potuto fornire ai nostri figli nelle ultime settimane”, ha detto Saleem a Middle East Eye.

Finalmente Saleem e gli altri 2,3 milioni di palestinesi della Striscia di Gaza avranno qualche giorno di tregua, con una pausa di quattro giorni nei combattimenti che permetterà lo scambio di 50 prigionieri israeliani e 150 palestinesi.

O almeno così sperano. La tregua avrebbe dovuto iniziare giovedì, ma è stata ritardata per questioni “logistiche”, mentre proseguono i difficili negoziati.

Israele ha condotto una campagna di bombardamenti senza sosta sulla Striscia di Gaza da quando, il 7 ottobre, un attacco guidato da Hamas contro le comunità israeliane ha ucciso più di 1.100 persone.

Il bombardamento, unito alla successiva offensiva di terra, ha ucciso più di 14.000 palestinesi, tra cui oltre 5.000 bambini.

Al termine dei quattro giorni, la tregua può essere prolungata di un giorno per ogni 10 prigionieri rilasciati, con un limite di 10 giorni. Si ritiene che circa 240 persone prese dai combattenti palestinesi il 7 ottobre si trovino a Gaza.

Saleem ritiene che la pausa sia troppo breve. Lui e la sua famiglia sperano che Israele e Hamas usino questo tempo per negoziare un cessate il fuoco più duraturo per porre fine alla guerra.

“Non vogliamo solo pause, vogliamo che questa guerra finisca a prescindere da tutto. Siamo stanchi, la Striscia di Gaza è già distrutta, non possiamo sopportare altre uccisioni e distruzioni”, ha detto.

Israele ha completamente tagliato l’ingresso di cibo, carburante e acqua nell’enclave costiera e ha costretto centinaia di migliaia di palestinesi nel nord di Gaza, compresa Gaza City, a spostarsi nelle aree meridionali.

L’accordo di cessate il fuoco prevede l’ingresso di aiuti umanitari e la possibilità per i palestinesi di tornare a muoversi liberamente, anche se non nel settore settentrionale da cui Israele ha preteso che la gente fuggisse.

Rimas Muhammad è una ragazza di 13 anni che è rimasta a Gaza City con la sua famiglia nonostante le minacce e le truppe israeliane, che ora occupano gran parte della città.

Ha detto a MEE che la pausa le darà l’opportunità di visitare i suoi amici e parenti ancora presenti.

“Camminerò per le strade di Gaza perché mi manca camminare senza essere terrorizzata. Andrò nei negozi se sono aperti”, ha detto.

Sebbene la tregua dalla guerra sia benvenuta, alcuni a Gaza sono turbati dai termini dell’accordo.

Una residente di Gaza, che ha voluto rimanere anonima per motivi di sicurezza, ha detto di aver trovato l’accordo di tregua scioccante, in quanto sembrava dare chiaramente più valore alle vite israeliane che a quelle palestinesi.

“Questi quattro giorni di tregua non valgono il gran numero di persone uccise e ferite, le case distrutte e l’enorme numero di persone sfollate o rimaste senza casa”, ha dichiarato.

Hamas ha affermato di aver raggiunto l’accordo per la sua “responsabilità” nei confronti del popolo palestinese, con l’obiettivo di “alleviare le sue sofferenze, guarire le sue ferite” e rafforzare la sua determinazione a resistere contro Israele.

Tuttavia, la residente di Gaza ha dichiarato che è “molto umiliante” sapere di non poter tornare a casa sua nel nord, mentre i leader di Hamas fuori dall’enclave possono viaggiare liberamente tra Beirut e il Qatar.

“Questa tregua non è altro che un’enorme bugia. Darà a Israele più tempo per prepararsi al prossimo round di violenza, che porterà via altre vite”, ha aggiunto.

Trovare i morti

Si prevede che il bilancio delle vittime di Gaza aumenterà pesantemente durante la tregua, man mano che verranno recuperati migliaia di palestinesi sepolti sotto le macerie degli edifici bombardati.

Le autorità sanitarie di Gaza hanno dichiarato martedì di avere difficoltà a documentare con precisione il bilancio delle vittime. Alla fine di mercoledì, il numero di morti riportato dall’ufficio stampa del governo di Gaza era di 14.532, tra cui quasi 6.000 bambini.

Palestinesi ispezionano i danni di una casa distrutta a seguito di attacchi aerei israeliani nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, 22 novembre (AP)

Settemila palestinesi risultano dispersi nella Striscia, tra cui più di 4.700 donne e bambini.

Il collasso del sistema sanitario in gran parte dell’enclave e la complessità del recupero dei corpi dalle aree sotto controllo israeliano hanno ostacolato la capacità di contare le vittime.

Khalaf Sobhi, residente a Gaza City, sta aspettando la tregua per poter andare a controllare la casa di suo nonno, che è stata recentemente bombardata. Nessuno ha potuto accedere ai corpi dei suoi parenti da quando è stata colpita.

“Non andremo a sud nonostante sia permesso, perché pensiamo che il sud sarà il prossimo obiettivo dell’invasione di terra israeliana”, ha detto Khalaf.

Hamas afferma che il 40% dei palestinesi uccisi nelle ultime sette settimane si trovava nelle aree meridionali e centrali, dove Israele aveva detto alla gente di trasferirsi per sicurezza. Diverse persone sarebbero state arrestate e uccise dalle forze israeliane mentre attraversavano il “corridoio sicuro” designato da Israele.

Sebbene i combattimenti non siano ancora cessati, mercoledì l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha iniziato a distribuire farina nel sud di Gaza per la prima volta dall’inizio della guerra.

L’Unrwa afferma che 1,7 milioni di palestinesi sono sfollati a Gaza. Una di loro, Nour Ahmed, è fuggita a sud e ha detto a MEE che spera che la pausa le dia l’opportunità di trovare informazioni sui suoi genitori, che sono rimasti a Gaza City.

Sebbene Israele non le permetta di tornare in città, alcuni amici le hanno promesso che si fermeranno a casa dei suoi genitori per vedere se sono ancora vivi.

Nel frattempo, userà la tregua per comprare la farina per i suoi figli, che ha faticato a sfamare per settimane.

“Un singolo sacco di farina costa ora più di 200 shekel [53 dollari], mentre prima della guerra lo compravamo a meno di 40 shekel”, ha detto.

“Spero che un maggior numero di aiuti umanitari contribuisca a fornire ai miei figli il cibo di cui hanno bisogno”.