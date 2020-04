Ha vinto il cinismo. Chiusi ai migranti i porti italiani.

E da ieri rischia d’iniziare la stagione infernale dei focolai galleggianti. Il decreto arriva in serata mentre la nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye naviga a poche miglia da Linosa e Lampedusa . A bordo 145 naufraghi salvati al largo della costa libica . È l’apertura di un nuovo fronte dell’emergenza: se l’Italia non è più un porto sicuro, a causa della pandemia Covid-19 , di certo non esiste un porto sicuro in tutta Europa . E cosa accadrà da oggi, quindi, per chi fuggendo dalla Libia sarà soccorso in mare?

A firmare il decreto, in evidente fretta per evitare lo sbarco della Alan Kurdi, ben 4 ministri: Paola De Micheli per Infrastrutture e Trasporti, Luigi Di Maio per Affari Esteri, Luciana Lamorgese per il ministero dell’Interno, Roberto Speranza per il ministero della Salute.

in considerazione della situazione di emergenza connessa alla diffusione del Corona virus, dell’attuale situazione di criticità dei servizi sanitari regionali, e all’impegno straordinario svolto dai medici e da tutto il personale sanitario per l’assistenza ai pazienti Covid 19, non risulta possibile assicurare sul territorio italiano la disponibilità di tali luoghi sicuri senza compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie logistiche e di sicurezza dedicate al contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti Covid 19