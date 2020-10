Haaretz : Importante leader evangelico fa ‘Aliyah’ da Detroit, diventa ‘primo vescovo di Israele’

tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2020/10/haaretz-importante-leader-evangelico-fa.html

–

Sintesi personale

Glenn Plummer afferma che la missione chiave è creare ponti tra ebrei israeliani e neri americani e sostenere Israele “in modi molto tangibili”.

Il vescovo Glenn Plummer, un importante leader evangelico, ama così tanto Israele che ha deciso di trasferirsi qui.

Meno di un mese fa, lui e sua moglie Pauline hanno impacchettato tutti i loro beni terreni e sono saliti su un aereo per Israele dopo aver venduto la loro casa a Detroit.

Poco più di un anno fa, Plummer è stato nominato Vescovo di Israele per la Chiesa di Dio in Cristo, la più grande denominazione pentecostale nera negli Stati Uniti.

È il primo membro della chiesa a ricoprire questa nuova posizione. Con oltre 5 milioni di membri negli Stati Uniti (e 8,8 milioni in tutto il mondo), COGIC è tra le più grandi chiese nere d’America.

Plummer è il primo e unico afroamericano ad aver servito, come presidente e amministratore delegato, la National Religious Broadcasters, un’organizzazione che comprende più di 1.100 organizzazioni cristiane. È il fondatore di diverse stazioni televisive evangeliche negli Stati Uniti.

In quanto non ebrei i Plummers non possono immigrare in Israele ai sensi della Legge del Ritorno. Il vescovo ha notato, tuttavia, che considerano la loro scelta come un trasferimento permanente.

“Quando uso la parola ‘ aliyah ‘ , la uso nel senso più letterale, “in quanto vediamo questo movimento come ascendente. Abbiamo una casa qui.”

La sua missione chiave, ha detto Plummer, è quella di creare ponti tra ebrei israeliani e afroamericani, principalmente di natura commerciale.

“È il momento perfetto per mostrare il nostro sostegno al popolo ebraico, e in particolare a Israele, e intendiamo farlo in modi molto tangibili. Ci sono più di 40 milioni di neri americani, spendono più di $ 1,3 trilioni all’anno, quindi siamo un mercato facilmente identificabile, pensiamo di poter contribuire al progresso di Israele”.

Ha pianificato di creare un istituto educativo dove “i giovani afroamericani possano frequentare programmi di studio e conoscere Israele“.

La moglie di Plummer, una ex modella che ama definirsi “la first lady d’Israele”, ha aggiunto che parte della loro missione è quella di correggere “qualsiasi tipo di malinteso” su Israele tra i neri americani. “Dio benedice coloro che benedicono Israele”, ha detto, citando le Scritture. “Vogliamo assicurarci che i neri americani capiscano che il modo per benedire Israele è parlare bene di Israele”.

Suo marito, che ha viaggiato spesso in Israele negli ultimi 20 anni, è il primo ecclesiastico cristiano a detenere il titolo di “Vescovo di Israele”.

“Ci sono “Vescovi di Gerusalemme” e “Vescovi di Betlemme”, ma questa è la prima volta che qualcuno è stato nominato “Vescovo di Israele”.”

Secondo i regolamenti imposti dal coronavirus in vigore da marzo, solo i cittadini israeliani possono entrare nel Paese. Le eccezioni includono coniugi stranieri e figli di cittadini israeliani, immigrati soggetti alla Legge del Ritorno, “soldati solitari” (volontari dell’esercito israeliano della diaspora ebraica) e parenti invitati a partecipare alle cerimonie della vita ebraica.

Ad agosto il ministero dell’Interno ha annunciato che nel Paese sarebbero stati ammessi anche 12.000 studenti yeshiva e altri 5.000 studenti stranieri e partecipanti ai programmi educativi e sociali Masa, rivolti a giovani ebrei adulti.

Come riportato da Haaretz, diverse settimane fa è stata fatta un’eccezione anche per un gruppo di 70 volontari di un’organizzazione evangelica con sede negli Stati Uniti, nota come Hayovel. I volontari hanno ottenuto un permesso speciale dal governo per entrare nel paese in modo da poter aiutare, nella vendemmia, i settler residenti negli insediamenti della Cisgiordania.

La notizia ha suscitato le proteste delle organizzazioni cattoliche operanti in Israele e in Cisgiordania, le cui richieste di visti per personale e volontari erano state negate a causa della pandemia .

Plummer non sa come lui e sua moglie siano riusciti a ottenere il permesso di venire in Israele in questo momento. Si è anche rifiutato di dire che tipo di visto avevano ricevuto.

In risposta a una richiesta di chiarimento, una portavoce del ministero dell’Interno ha affermato di non essere libera di discutere dei casi individuali per problemi di privacy. Plummer ha aggiunto che i membri della sua chiesa vedono molti parallelismi tra le esperienze del popolo ebraico e dei neri americani.

Noto per essere ben collegato ai leader repubblicani, Plummer si è candidato al Congresso 10 anni fa senza successo. Come persona nera, a volte, trova difficile sostenere le posizioni della leadership evangelica in gran parte bianca negli Stati Uniti.

“Uno dei miei problemi con i miei fratelli evangelici bianchi è che non condannano la supremazia bianca. Ciò è profondamente fastidioso.”

Secondo il Pew Research Center, circa il 14% dei neri americani si identifica come evangelico.

La comunità evangelica statunitense sostiene in modo schiacciante l’estensione della sovranità israeliana in Cisgiordania e si oppone alla creazione di uno stato palestinese indipendente. Alla domanda se anche questa fosse la sua opinione, Plummer non si è impegnato.

“Crediamo – come ha detto il dottor Martin Luther King – che il popolo ebraico abbia diritto alla propria patria, e crediamo che quella patria sia Israele”, ha detto. Crediamo anche che non solo Israele abbia questo diritto, ma che Israele abbia la responsabilità di prendersi cura della terra e della sua gente”.

Plummer aveva stretti legami con Rabbi Yechiel Eckstein, il fondatore della International Fellowship for Christians and Jewish (la più grande filantropia privata in Israele). Eckstein, morto all’inizio del 2019, ha portato in Israele una delegazione di leader pentecostali neri, guidata da Plummer, cinque anni fa.

La scorsa settimana, Plummer è stato nominato uno dei “50 migliori alleati cristiani” di Israele in un elenco pubblicato dalla Israel Allies Foundation, una rete internazionale di lobby filo-israeliane. Era l’unica persona di colore nella lista.

Alla domanda di rispondere alle preoccupazioni che il COGIC avesse stabilito una presenza in Israele per persuadere gli ebrei a convertirsi al cristianesimo, Plummer ha risposto: “Questa non è la nostra missione. Io, come credente cristiano e leader cristiano, sono pienamente convinto che Yeshua, Gesù, è il messia. Lo credo con ogni fibra in me. Ma non cercherò di convincerti a crederci. Se mi chiedi perché lo credo, ovviamente te lo dirò.“