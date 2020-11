Haaretz // Reema Dodin attaccata da alcuni gruppi conservatori, è sostenuta da politici veterani ed ebrei democratici

All’annuncio della sua nomina a vicedirettrice di Biden dell’Ufficio per gli affari legislativi della Casa Bianca, Dodin è stata presa di mira dai blogger di destra, dai media e da alcune organizzazioni di difesa di Israele per le sue opinioni sulle questioni palestinesi.

Dodin, che si è offerta volontario in entrambe le campagne di Biden e Obama, attualmente è vice capo del personale del Senato Democratic Whip.

Ha conseguito prestigiose borse di studio ed è coautrice del libro “Inside Congress”, una guida alle procedure della Camera e del Senato pubblicata dalla Brookings Institution.

Quando la nomina di Dodin è stata annunciata, suo zio Ahmed Dodin, residente a Dura vicino a Hebron in Cisgiordania, ha detto all’Agenzia turca Anadolu che sua nipote, di origine americana, ha visitato Dura frequentemente. La famiglia era “felice di questa nomina in quanto costituisce un successo per ogni palestinese”.

Quasi subito dopo l’annuncio della sua nomina, blogger pro-Israele e organi di stampa conservatori come Fox News hanno pubblicato dichiarazioni da lei fatte quando aveva 18 anni ed era studentessa a Berkeley.

E’ stato frequentemente citato un articolo del Lodi News-Sentinel che riportava un discorso tenuto da Dodin in una chiesa durante la Seconda Intifada nel 2002, in cui affermava che “gli attentatori suicidi palestinesi erano l’ultima risorsa di un popolo disperato”.

A quel tempo Dodin aveva anche partecipato a proteste filo-palestinesi, comprese quelle che chiedevano alla California University di disinvestire da Israele . Nelle pubblicazioni studentesche è stata citata in quanto evidenziava che i palestinesi venivano descritti come “cattivi nei media” quando in realtà erano “sofferenti” e “oppressi”, e respingeva le richieste di pace dei gruppi pro-Israele poiché “vogliono la pace, ma è una pace basata sulle loro regole.”

In risposta agli attacchi a Dodin, un funzionario del team di transizione Biden-Harris ha detto ad Haaretz che “Reema è la prima a dirti che è cresciuta, fin dalla giovinezza, lottando per il cambiamento. Ha trasformato il suo attivismo in azione, diventando una leader rispettata nel Senato degli Stati Uniti. La sua esperienza al Senato aiuterà il presidente eletto Biden e la vicepresidente Harris a rispondere alle sfide più urgenti della nostra nazione“.

Inizialmente un’organizzazione S ioness, si è unita alle critiche di Dodin, Il leader del Jewish Democratic Council of America ha criticato l’organizzazione per il post, accusando il gruppo di aver promulgato una “diffamazione infondata. Dodin è un’instancabile funzionaria pubblica che lavorerà per ripristinare l’anima della nostra nazione nella Casa Bianca di Biden. Reema non ha giustificato gli attentatori suicidi e so che si è impegnata a combattere l’odio in tutte le sue forme, compreso l’antisemitismo”, ha twittato Halie Soifer, direttore esecutivo della JDCA.

In seguito alle critiche di Soifer, Sioness ha fatto marcia indietro e si è scusata, scrivendo “I commenti che abbiamo criticato sono stati fatti 18 anni fa e sappiamo che le persone crescono. Per essere chiari, ci siamo opposti ai commenti, non alla persona. Accogliamo con favore il successo di Reema come primo staff senior palestinese-americana della Casa Bianca, insieme a tante altre straordinarie persone nominate oggi. Abbiamo pubblicato qualcosa senza aver fatto abbastanza ricerche. Siamo sinceramente dispiaciuti.”

La drammatica saga familiare di Dodin è stata evidenziata in un’intervista del Los Angeles Times del 1988 a sua madre Samia, scritta quando Reema aveva solo sette anni.

Suo nonno Mustafa Dodin era un influente leader palestinese, bandito dalla Cisgiordania da re Hussein a metà degli anni Cinquanta per aver organizzato gruppi palestinesi che volevano separarsi dalla Giordania. La famiglia fuggì al Cairo, poi a Gaza, dove Dodin ha lavorato per Jamal Abdel Nasser fino al 1966, quando Hussein lo ha perdonato e la famiglia è tornata nella sua casa natale vicino a Hebron. La famiglia è fuggita di nuovo quando Israele ha conquistato la Cisgiordania nel 1967. Si è nascosta nelle caverne prima di finire di nuovo in Giordania.

Tre anni dopo la famiglia ha vissuto un’esperienza straziante quando le tribù beduine – su istigazione del re Hussein, – hanno attaccato il campo profughi dove viveva. Lei e altri si sono nascosti in uno scantinato dopo aver “visto e sentito gli uomini che venivano portati fuori. Si sparava nelle strade e non c’era posto dove andare”.

Re Hussein successivamente si riconciliò con Dodin in un apparente tentativo di rafforzare il sostegno palestinese. Dodin divenne il suo consigliere, poi ministro degli affari sociali e infine ambasciatore della Giordania in Kuwait.

Alla fine, Israele ha permesso alla famiglia di tornare nell’area di Hebron, dove Mustafa Dodin è poi diventato il capo regionale delle leghe dei villaggi arabi in Cisgiordania, un gruppo che in contrasto con l’Organizzazione per la liberazione della Palestina di Yasser Arafat.

In un discorso del 1983 a un gruppo ebraico negli Stati Uniti , Mustafa Dodin sostenne la necessità di una pacifica convivenza con Israele insieme al ritorno ai confini del 1967 e accettò il principio di una Cisgiordania smilitarizzata .