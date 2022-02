“Handala – Un bambino in Palestina”di Naji al-Ali

Articolo originariamente pubblicato su Infopal

Marotta&Cafiero pubblica Naji al-Ali il più grande vignettista della storia della Palestina. Uscirà martedì 22 febbraio, per la prima volta in Italia, Handala – un bambino in Palestina un libro che racconta l’orrore, la resistenza e la sofferenza del popolo palestinese.

Handala, il bambino girato di spalle disegnato da Naji al-Ali, è diventato col tempo un simbolo della lotta per la liberazione della Palestina. “Fu in Kuwait – dove sentiva di star ‘scivolando in una vita di lussi’ – che disegnò per la prima volta Handala, il quale, per dirla con al-Ali, ‘rappresenta il palestinese onesto che farà sempre parte dell’immaginario comune’” scrive nella prefazione il giornalista e fumettista naturalizzato americano, Joe Sacco.

I suoi disegni avevano uno scopo ben preciso: “Il mio lavoro era dar voce al popolo, alla mia gente che sta nei campi, in Egitto, in Algeria, gli arabi sparsi in tutta la regione che hanno ben pochi mezzi per esprimere i propri punti di vista”. Così Naji al-Ali descriveva la sua arte.

“ A 35 anni dall’uccisione di Naji al-Ali, pubblichiamo per la prima volta in Italia Handala – un bambino in Palestina, un’opera unica che con semplicità e chiarezza narra un pezzo di storia dal punto di vista palestinese”, dichiara il direttore editoriale della Marotta&Cafiero, Rosario Esposito La Rossa.“Un’artista che, grazie al personaggio di Handala, un bambino di 10 anni ritratto sempre di spalle mentre guarda ciò che accade sulla terra, da’ voce ai poveri e agli oppressi. Un libro potente nei contenuti e che abbiamo il piacere e il dovere di pubblicare, proprio per dar ancora voce al popolo palestinese. Naji al-Ali per il suo impegno è stato ucciso a Londra ma grazie a questa pubblicazione, le matite spezzate colorano ancora”, conclude La Rossa.

Durante la sua carriera, Al-Ali ha criticato l’occupazione illegale israeliana, il governo palestinese e i regimi arabi. Ha fatto della sua matita una spada, realizzando oltre quarantamila vignette . Naji al-Ali è l’esempio di come una vignetta di pochi centimetri quadri possa servire più di un’intifada per fermare l’occupazione e scostare il velo di menzogna che ricopre la Palestina.

Il libro verrà presentato in collaborazione con il Centro culturale Handala Ali a Napoli giovedì 24 febbraio alle ore 16 al Caffè Arabo, Piazza Vincenzo Bellini 74-62, con aperitivo letterario dedicato alla cultura e con prodotti palestinesi.

“In Medio Oriente i palestinesi lottano per la resistenza”.

“Naji Al-Ali ci porta per mano con le sue vignette dentro il dramma della condizione palestinese” .

Handala è un bambino palestinese che racchiude in sé tutta la potenza e la sofferenza del suo popolo.

Naji Ali, è il più grande vignettista della storia della Palestina, con il suo inchiostro ha saputo raccontare l’orrore, la resistenza e la sofferenza del popolo palestinese. Con le sue oltre 40 mila vignette è un fumettista politico senza precedenti. Handala, un bambino sempre di spalle con le mani incrociate dietro la schiena, è diventato la sua firma. Un bambino scalzo e vestito di stracci, spettatore di una guerra lunga oltre 60 anni. Nessuno conosce il volto di Handala, erba amara, il suo viso sarà “rivelato solo quando i rifugiati palestinesi torneranno in patria”.”

Naji al-Ali

Naji Al-Ali è stato ucciso a Londra nel 1987 per le sue vignette. È definito il più importante vignettista della storia del mondo arabo. Ha collaborato con numerosi giornali del Medio Orien- te. Nessuno ha pagato per la sua morte, è ancora sconosciuto il suo assassino.

