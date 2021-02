“HANNO DISTRUTTO I NOSTRI SOGNI”: i bulldozer israeliani prendono di mira le donne contadine palestinesi

https://www.middleeasteye.net/

22 febbraio 2021 Salfit, Palestina occupata di Shatha Hammad

Ho allevato gli alberi come se fossero i miei figli. L’anno scorso siamo stati in grado di raccogliere e produrre una decina di bidoni di olio d’oliva. Mi aspettavo di uscire con 50 bidoni di olio quest’anno e che la produzione di olio dalla terra sarebbe aumentata nei prossimi cinque anni a 400-500 bidoni di olio all’anno

Non ho ricevuto un avvertimento di smettere di coltivare o un ordine di confisca della terra durante tutti quegli anni. Ho messo tutto quello che ho in denaro e oro in questa terra

Non si sono accontentati di questo, hanno persino confiscato gli alberi dopo averli sradicati, e alcuni sono stati tagliati e irrorati con materiale chimico per ucciderli

Il villaggio si estendeva per 36.000 dunam nel 1948. Oggi sono rimasti 11.000 dunam, il 95 per cento dei quali è classificato come Area C, dove ci sono anche 400 case a rischio di demolizione