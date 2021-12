Ho mostrato ai palestinesi i filmati che Israele ha saccheggiato. Hanno iniziato a piangere

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Di Amira Hass

Dieci anni fa, Karnit Mandel ha fatto visita all’Archivio delle forze di difesa israeliane e dell’establishment della difesa a Tel Aviv. All’epoca, Mandel, una esperta investigatrice d’archivio, lavorava come ricercatore sui film documentari. Un giorno, mentre era alla ricerca di vecchi filmati, diede un’occhiata al tavolo accanto. In mezzo a un miscuglio di vecchi disegni e documenti che avevano chiaramente visto giorni migliori, il suo sguardo cadde su una cartella sul tavolo disordinato. All’interno c’era un lungo elenco di elementi di una stampante per computer particolarmente antica, con un titolo ebraico difficile da ignorare: “War Booty Films”.

In risposta alla domanda di Mandel, un membro del personale dell’archivio ha spiegato che il file conteneva materiali che erano arrivati da Beirut nel 1982. Ha chiesto se poteva vedere il filmato descritto nell’elenco che ha visto; per questo, avrebbe avuto bisogno di un permesso ufficiale, le è stato detto: devi scrivere una lettera chiedendo di visualizzare i materiali, ha riferito lo staff, e spiegare le tue ragioni. Mandel, che all’epoca era una studentessa magistrale alla scuola di cinema e stava lavorando a un seminario sulla memoria visiva del conflitto israelo-palestinese, oltre a un altro lavoro di ricerca, non si è lasciata scoraggiare dalla burocrazia. Ha inviato una lettera, spiegando che voleva vedere i film per la sua ricerca accademica, e ha aspettato. E ho aspettato.

Non riuscendo a ottenere una risposta, ha iniziato a chiamare l’archivio, chiedendo incessantemente della sua richiesta. “Ogni volta che chiamavo, persone diverse nell’archivio mi davano risposte diverse. Una volta mi è stato detto, per esempio, che non erano affatto film di bottino di guerra”, racconta. “ ma ogni volta che chiamavo e chiedevo di vedere il filmato, rifiutavano la richiesta con una scusa diversa”.

Nel film documentario “Shalal: A Reel War” , andato in onda il mese scorso sulla stazione via cavo Hot 8 ed è disponibile su Hot VOD, Mandel ripercorre la saga in cui si è imbarcata dopo essersi imbattuta accidentalmente nel cartella. Il film ritrae la nebbia che avvolge l’esistenza stessa di questo archivio saccheggiato in Israele. Consente inoltre di intravedere alcuni dei filmati che mostrano una realtà diversa da quella che la propaganda israeliana ha declamato nel corso degli anni . Potrebbero aver fornito una prospettiva diversa sugli eventi in questa regione e aiutato i palestinesi a forgiare la loro narrativa storica e identità nazionale.

.

Il filmato che Mandel ha visto, ad esempio, include immagini del villaggio giordano di Karameh, il luogo di una battaglia sanguinosa del 1968 tra l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e le truppe dell’IDF. In un cinegiornale israeliano di quel periodo ,che ha trovato altrove, l’IDF è descritto come aver ottenuto una vittoria relativamente facile lì: i soldati israeliani sono visti distribuire sigarette ai palestinesi e non molto di più. Tuttavia, il filmato ,etichettato come girato a Karameh, si è rivelato essere stato girato in un altro villaggio.

In realtà l’operazione è degenerata in aspri combattimenti, durante i quali l’IDF ha subito pesanti perdite (più di 30 morti e 160 feriti), cosa che è stata confermata solo in seguito, quando la documentazione è stata resa pubblica. Il primo ministro Levi Eshkol vietò la pubblicazione di qualsiasi informazione relativa all’operazione in tempo reale: solo nel 1984 fu possibile pubblicizzarla. Apparentemente erano passati molti anni da quando qualcuno aveva visto le immagini nel “il bottino”, rivelando un villaggio in rovina, le sue case demolite – uno spettacolo che rende chiaro che lì si è svolta una dura battaglia.