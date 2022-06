‘Ho ricevuto una pietra in faccia’: nessun arresto dopo una serie di attacchi ai palestinesi a Gerusalemme

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Il legislatore della Joint List Ahmed Tibi afferma che l’immunità sta creando una “giungla approvata dalla polizia” dopo il picco di violenze a Gerusalemme

Tre settimane fa, Riyad Sumrin e suo figlio Laith stavano guidando su una strada sterrata che porta alla loro casa nel quartiere di Silwan a Gerusalemme est, quando hanno incontrato circa 20 ebrei, alcuni dei quali armati.

“Hanno iniziato a urlare contro di noi, hanno alzato una pistola e mi hanno detto di scendere dall’auto e di stare in disparte”, dice Sumrin. Aggiunge che suo figlio di 23 anni ha cercato di tenere la porta chiusa, ma sono riusciti ad aprirla e hanno iniziato a tirarlo fuori.

“Avevo paura”, dice il padre. “Volevo dire loro: ‘Cosa state facendo?’ E poi ho avuto un sasso in faccia, non riuscivo a vedere niente”.

Mentre i giovani gli tiravano pugni, Sumrin ha cercato di chiamare sua moglie in modo che potesse chiedere aiuto. Pochi minuti dopo sono arrivati gli agenti di polizia, alcuni giovani del quartiere e altri familiari. Uno era A., il figlio quindicenne di Sumrin, che ha visto suo padre e suo fratello sdraiati a terra feriti. “Ha iniziato a urlare”, dice suo padre.

La famiglia afferma che uno degli agenti di polizia ha preso A. e ha cercato di calmarlo. Ma A., che era sconvolto da ciò che stava vedendo, ha cercato di sottrarsi alla presa del poliziotto e lo ha colpito. E’ stato arrestato e portato per interrogatorio, e solo in seguito portato in ospedale per essere esaminato, dove si è scoperto che aveva una frattura complessa alla mano.

A. è stato tenuto in detenzione per 24 ore prima di essere rilasciato agli arresti domiciliari, dove si trova ancora. La scorsa settimana è stato accusato di aver aggredito un agente di polizia e altri reati.

Suo padre, Riyad, è stato gravemente ferito nell’incidente e portato prima all’ospedale Al-Makassed e poi a Hadassah Ein Kerem per quattro fratture e numerose ferite al volto. Non è ancora tornato al lavoro e non è sicuro di poterlo fare. “Come posso lavorare quando non riesco a vedere?” lui chiede. L’altro suo figlio, Laifth, ha subito gravi ferite agli occhi e lividi al corpo. Anche l’auto di famiglia è stata gravemente danneggiata.

Si ritiene che i giovani assalitori fossero presenti nell’area come partecipanti a progetti intrapresi dall’organizzazione di destra Elad in collaborazione con l’Autorità per i parchi e la natura israeliana, sotto l’egida del comune di Gerusalemme. Questi progetti sono classificati come “attività educative” e si svolgono in una fattoria nell’area di Gei Ben-Hinnom a Gerusalemme est, che in parte si trova su un terreno palestinese di proprietà privata.

La famiglia ha sporto denuncia alla polizia, ma ad oggi nessuno è stato interrogato . “Il poliziotto che mi ha interrogato mi ha chiesto: ‘Perché non li hai ripresi?’ Questa è la sua risposta? Come dovrei filmare in una situazione del genere?” dice Riad. Sua moglie Fida è stata persino interrogata per una denuncia che gli assalitori ebrei hanno sporto contro la famiglia. “Ci hanno picchiato e poi hanno presentato una denuncia contro di noi”, osserva.

La scorsa settimana si sono verificati altri due incidenti in cui palestinesi sono stati aggrediti a Gerusalemme. Giovedì, due lavoratori municipali palestinesi sono stati aggrediti dopo aver bloccato una strada nel quartiere di Ramat Eshkol per lavori da svolgere lì. Dicono che un autista, irritato dalla chiusura delle strade, ha chiesto se fossero arabi, e poi ha chiamato gli amici per unirsi a lui e attaccarli.

I lavoratori dicono che dozzine di ebrei si sono presentati, li hanno aggrediti fisicamente e li hanno attaccati con pietre. Un aggressore ha tirato fuori un coltello e ha colpito alla schiena uno degli operai, il 21enne Basel Rashad. Aveva bisogno di dozzine di punti. Il suo amico Amer Hijazi è stato picchiato e il suo braccio è stato rotto.

In un altro incidente due ebrei hanno sparato colpi in aria nel centro comunitario di Burj al-Laqlaq nella Città Vecchia. Testimoni palestinesi affermano che la coppia è entrata nel complesso dopo aver urlato contro di loro, ha sparato circa 10 colpi in aria e se ne è andata, senza alcun intervento della polizia. La polizia dice che l’incidente è sotto inchiesta.

“La violenza e l’aggressione da parte dei coloni e il sostegno automatico che ricevono stanno creando una giungla approvata dalla polizia “, ha affermato il parlamentare della Joint List Ahmed Tibi. In merito all’aggressione alla famiglia Sumrin, la polizia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di “considerare qualsiasi tipo di violenza, sia contro i civili che contro le forze di sicurezza, con la massima severità. Lo stesso giorno la polizia ha affrontato una serie di incidenti e disordini violenti e un’indagine su questo particolare incidente è stata avviata ed è in corso. Naturalmente, non possiamo approfondire le indagini in corso, se non per dire che continueremo a indagare a fondo sull’incidente e intraprenderemo tutte le azioni necessarie per arrivare alla verità e rispondere alle persone coinvolte”.

Riguardo all’incidente in cui sono stati aggrediti i due lavoratori comunali, la polizia afferma: “Da una prima indagine emerge che, nel corso del proprio lavoro, un vigile urbano ha commentato ad un autista il modo in cui stava guidando. In risposta, i passeggeri del veicolo sono scesi e ne è seguita una rissa durante la quale uno degli ispettori è rimasto ferito .

“Le forze di polizia che sono arrivate sulla scena hanno iniziato a indagare sulle circostanze dell’incidente, raccogliere prove e cercare sospetti. Un sospetto, un minore di 14 anni, è stato identificato e portato a interrogatorio. Nel corso della giornata sarà portato in tribunale per prolungare la sua detenzione”, ha aggiunto la polizia.