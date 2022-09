I bambini palestinesi non vanno a scuola dopo che Israele ha interrotto la scorta dell’esercito per proteggerli dai coloni

In seguito agli attacchi violenti dei coloni e forze d’occupazione israeliane nel villaggio di At-Tuwani di lunedì 12 settembre 2022, l’esercito israeliano per i due giorni successivi si è rifiutato di fornire la scorta armata che, per legge, dovrebbe assicurare ai bambini di Tuba e Maghayir al Abeed di percorrere la strada da e per la scuola nel villaggio di At-Tuwani in sicurezza, così da garantire loro il diritto all’istruzione.

Da lunedì pomeriggio fino a mercoledì pomeriggio, la strada che ogni giorno gli scolari percorrono per andare a scuola è stata dichiarata area militare chiusa, non consentendo perciò in alcun modo a quest’ultimi di potersi recare a scuola.

I bambini hanno in questo modo perso due giorni di lezione che non verranno mai recuperati.

Anche questo significa vivere sotto occupazione militare: non sapere se domani potrai andare a scuola.