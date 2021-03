I CINQUE BAMBINI PALESTINESI ARRESTATI, TERRORIZZATI …. di Patrizia Cecconi

La storia vera di Yusef, ragazzino palestinese ucciso da un soldato israeliano mentre raccoglieva cardi prima di andare a scuola, rinnova una leggenda. Narra, quella leggenda, di come la terra accolse con tanto dolore il corpo di Dafni da trasformare le lacrime di Venere in piante dalle foglie spinose. Nasce così l’akub, il cardo selvatico che in primavera troviamo nei cesti delle donne sedute a terra in tutti i suq della Palestina. La storia e la leggenda s’intrecciano nel dolore alla cronaca dei giorni nostri, al pianto delle madri dei tanti Yusef di Gaza che oggi non hanno più lacrime né spine da togliere ai cardi da preparare con lo yogurt, la carne e il limone