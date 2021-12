I coloni giurano vendetta e attaccano i palestinesi dopo la sparatoria

L’mpunità dei coloni

Le autorità israeliane hanno affermato di aver avviato un’indagine sull’attacco alla casa di Maqbal. Ma come afferma il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem in un recente rapporto sulla violenza dei coloni israeliani, “i capi d’accusa non sono quasi mai archiviati contro i coloni che fanno del male ai palestinesi”.

Yesh Din, un altro gruppo israeliano per i diritti umani, afferma che più del 90% delle indagini sugli attacchi dei coloni tra il 2005 e il 2019 sono state chiuse da Israele senza alcuna accusa.

Molti attacchi non vengono denunciati alle autorità israeliane perché i palestinesi hanno poche ragioni per credere che saranno indagati in modo significativo e temono rappresaglie se dovessero fare una denuncia.

Solo due persone sono state incriminate – entrambe minorenni – dopo che i coloni hanno assediato il villaggio di Mufaqara nelle colline di Hebron Sud della Cisgiordania a settembre e hanno fratturato il cranio di un bambino.

B’Tselem indica la violenza dei coloni come una caratteristica della politica ufficiale israeliana che serve a costringere i palestinesi a lasciare la loro terra, che viene poi espropriata dallo Stato.

“I coloni non stanno sfidando lo Stato; stanno eseguendo i suoi ordini”, secondo B’Tselem.

Secondo l’ONU, quest’anno è stato testimone dei più alti livelli registrati e dei più gravi incidenti di violenza dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà registrati negli ultimi anni.

Il gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite OCHA ha registrato 410 attacchi di questo tipo nei primi 10 mesi del 2021.

I coloni israeliani hanno ucciso diversi palestinesi quest’anno.

Tutti gli insediamenti in Cisgiordania sono illegali secondo il diritto internazionale, che vieta a una potenza occupante come Israele di trasferire la sua popolazione civile nel territorio che occupa.

“Il profondo sostegno statale fornito da Israele all’impresa illegale degli insediamenti, compresi gli oltre 140 avamposti di insediamento costruiti in tutta la Cisgiordania in spregio alle stesse leggi di Israele, ha alimentato questo ambiente coercitivo e incoraggiato la violenza”, hanno aggiunto gli esperti delle Nazioni Unite.

La benedizione di Bennett

Naftali Bennett, il primo ministro d’Israele, ha implicitamente approvato la violenza dei coloni contro i palestinesi.

Martedì ha detto che la violenza dei coloni è un “fenomeno insignificante” e ha chiesto di rafforzare e sostenere i coloni “nelle parole e nelle azioni”.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno osservato il mese scorso che “il messaggio politico prevalente della potenza occupante è che questa terra appartiene a un solo popolo”.

Questo messaggio è stato compreso chiaramente dai partecipanti al funerale di Yehuda Dimentman venerdì.

“Homesh dirà forte e chiaro che questo posto è pienamente nostro”, ha dichiarato il capo della scuola religiosa dell’avamposto.

Bezalel Smotrich, un legislatore israeliano e capo del partito di estrema destra Sionismo Religioso, ha detto che Dio “ci ha mandato Yehuda per istruirci a tornare a Homesh, a costruire la yeshiva, a rafforzare la Torah a Homesh”.

“Saremo qui e rimarremo qui”, ha detto il fratello di Dimentman durante il suo elogio funebre. “Che Dio vendichi il suo sangue”.