I COLONI OCCUPANO E RECINTANO VASTE AREE NELLA VALLE DEL GIORDANO

29 dicembre 2020 VALLE DEL GIORDANO

Il funzionario locale Aref Daraghmeh ha detto che i coloni hanno iniziato la mattina a impiantare recinzioni di filo spinato intorno a vaste aree di pascolo nella zona orientale di Khilat Mak’houl nella valle del Giordano settentrionale. Durante l’anno in corso, i coloni ebrei che vivono in insediamenti e avamposti illegali in Cisgiordania hanno intensificato la recinzione di vaste aree di terra pastorale e hanno impedito ai residenti locali di entrare in quelle aree.