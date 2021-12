I criminali di guerra israeliani diffondono finta allegria a Natale

Articolo originariamente pubblicato su The Electronic Intifada e tradotto in italiano da Bocche Scucite

L’esercito di Israele si atteggia spesso a organizzazione umanitaria.

Non è quindi sorprendente che recentemente abbia cercato di trasformare un annuncio sulle celebrazioni natalizie in un gesto di buona volontà.

In realtà, l’annuncio ha rafforzato ciò che ogni palestinese sa: Israele impone ciò che possono e non possono fare. Per i cristiani, questo include decidere dove trascorrere il Natale.

Se Israele mantiene la sua parola, fino a 500 cristiani che vivono a Gaza possono visitare la Cisgiordania, che è anche sotto l’occupazione militare israeliana. Potranno quindi trascorrere parte delle festività a Betlemme.

L’annuncio israeliano – simile a quelli fatti negli anni precedenti – è tutt’altro che altruistico.

Poiché viene posto un limite al numero di persone che possono recarsi a Betlemme, tali annunci hanno l’effetto che i membri della famiglia o passano il Natale separati l’uno dall’altro o che i viaggi a Betlemme non vadano avanti.

“È insolito che un’intera famiglia ottenga il permesso [per andare a Betlemme]”, ha detto Kamel Ayyad, un portavoce della Chiesa di San Porfirio a Gaza. “A volte, le autorità israeliane concedono il permesso solo a uno o due membri di una famiglia. Questo significa che la famiglia è costretta a cancellare i suoi piani di viaggio”.

Con più di 700, il numero di richieste di permessi di viaggio ha rapidamente superato la quota fissata da Israele.

“A tutti dovrebbe essere concesso il permesso”, ha detto Ayyad. “Abbiamo tutti il diritto alla libertà di movimento. E alla libertà di culto”.

Il Natale a Gaza tende ad essere sotto tono. L’anno scorso è stato effettivamente cancellato a causa della pandemia di COVID-19.

Sentimento speciale

I palestinesi cristiani sono stati a lungo messi a dura prova dall’occupazione. Molti sono diventati così colpiti dall’implacabile brutalità di Israele che sono emigrati.

A Gaza, il numero di cristiani è sceso da circa 3.000 nel 2010 a solo circa 1.000 di oggi.

Hani Farah, una figura di spicco nel ramo dell’YMCA di Gaza, è tra coloro che ha chiesto un permesso per visitare Betlemme. Sta ancora aspettando di sapere se la sua domanda sarà accolta o meno.

“Amo pregare nella Chiesa della Natività [a Betlemme]”, ha detto. “E’ una sensazione speciale”.

Farah ha sottolineato che gli ultimi due anni sono stati estremamente stressanti sia per la pandemia che per il grande attacco da parte di Israele. Si augura che tutta la sua famiglia possa visitare Betlemme questo Natale.

“Abbiamo bisogno di questa vacanza”, ha dichiarato.

Betlemme è a soli 75 chilometri da Gaza. L’accesso alla città dovrebbe essere relativamente facile con il beneficio dei trasporti moderni.

Tuttavia, per avere qualche possibilità di raggiungere Betlemme, è necessario prima uscire da Erez, un checkpoint che separa Gaza da Israele.

“Amiamo la vita”

Il compito di decidere chi può lasciare Erez è stato assegnato al Coordinatore delle attività governative nei territori (COGAT) di Israele. Questo organismo è ora diretto da un generale di nome Ghasan Alyan.

Era un comandante della Brigata Golani, un’unità d’elite all’interno dell’esercito israeliano.

Guidata da Alyan, la Brigata Golani ha commesso un massacro nel quartiere Shujaiya di Gaza City nel luglio 2014. Circa 55 civili palestinesi – tra cui 19 bambini – sono stati uccisi in quel massacro.

Questo significa che le decisioni su come la gente di Gaza può vivere la propria vita sono timbrate da un uomo che ha commesso crimini di guerra a Gaza. Lungi dall’essere punito, Alyan è stato promosso.

Khader Tarazi, 23 anni, ha visitato Betlemme solo una volta – quando era piccolo. I suoi ricordi del viaggio sono frammentari, anche se gioiosi.

“Ogni anno presento una domanda per un permesso”, ha detto. “Ma viene respinta per ragioni che non conosco”.

Israele in genere rifiuta la maggior parte delle richieste di permesso per visitare Betlemme a Natale. Nel 2019, circa 800 richieste sono state fatte dai cristiani di Gaza; Israele ha concesso poco più di 300 permessi.

Mentre Gaza può non essere sinonimo di allegria natalizia, coloro che trascorrono il periodo di festa qui fanno del loro meglio per divertirsi.

Florence Khouri è stata una delle ospiti di una festa all’inizio di questo mese, organizzata dalla YMCA di Gaza City.

“Accendere le luci dell’albero di Natale ha un significato speciale a Gaza”, ha detto. “Amiamo la vita nonostante tutta l’oscurità”.

Fedaa al-Qedra è una giornalista di Gaza.