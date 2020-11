I debiti del mondo con l’Africa

tratto da: https://comune-info.net/i-nostri-debiti-con-lafrica/

Francesco Gesualdi 01 Novembre 2020

Le cifre, a leggerle come si deve, parlano chiaro: l’Africa non ha alcun debito con il resto dei paesi del mondo, anzi in questo secolo potrebbe essere considerata un continente “donatore”. Tra il 2000 il 2015, spiega l’agenzia delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, la fuga illegale di capitali dal continente ha raggiunto gli 836 miliardi di dollari, mentre il debito estero accumulato ammontava a 770 miliardi, 66 miliardi di dollari in meno. L’agenzia sostiene inoltre che una buona metà di quel fiume di denaro sia connessa al commercio dei minerali. In Africa l’economia di 18 nazioni dipende fortemente dai minerali, ma la loro estrazione è gestita da multinazionali che utilizzano la fatturazione fittizia per trasferire i profitti di tutto il gruppo dove sono tassati di meno. L’agenzia dell’Onu cita infine un’indagine giornalistica del 2015 svolta in alcuni paradisi fiscali: sono stati rintracciati 5mila conti milionari riconducibili a individui residenti in 41 paesi africani