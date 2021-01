I DIMENTICATI DI LIPA, INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO DELLA BOSNIA

“In Bosnia manca la capacità di accoglienza. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi negoziati al livello internazionale per fare aprire nuovi centri, ma non sono andati a buon fine. Siamo nella contraddizione che a venti chilometri da Lipa c’è il campo di Bira, che potrebbe essere usato almeno temporaneamente per fare fronte a questa situazione. Il campo può ospitare più di mille persone, ma il comune di Bihać non vuole riaprirlo (dopo averlo chiuso a settembre) perché non vuole che i profughi siano accolti nel centro della città”, spiega Nicola Bay, presidente del Danish refugee council (Drc). “Ci sono persone senza riparo e centri di accoglienza chiusi, con le temperature che nelle prossime settimane scenderanno anche dieci gradi sotto zero”. Anche a causa della pandemia di coronavirus, sono aumentati i migranti rimasti intrappolati nel paese. “C’era una proposta di aprire un centro di accoglienza a Tuzla, ma è stato bloccato sempre da parte delle autorità bosniache. I centri di Sarajevo sono sovraffollati, uno di questi è andato a fuoco l’8 gennaio. Anche se non sono mancati i finanziamenti dell’Unione europea, non c’è una strategia di lungo termine. Si va di crisi in crisi quando arriva l’inverno, non c’è mai una volontà di risolvere la situazione. Ottomila persone che stazionano in Bosnia ogni anno non sono una crisi migratoria, sono una questione che può essere gestita con un approccio razionale”, continua Bay. Nonostante il paese sia da anni un importante snodo lungo la rotta balcanica (con 65mila persone transitate a partire dal 2018) le autorità locali hanno chiuso alcuni campi, invece di aprirne degli altri. Il 6 gennaio il portavoce dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha detto alle autorità bosniache che “devono assumersi le proprie responsabilità”. Il portavoce Peter Stano ha sottolineato che “negli ultimi due anni abbiamo fornito oltre 90 milioni di euro per centri, attrezzature, assistenza medica e sociale” e che quindi ora “abbiamo bisogno che si muovano, non che giochino con la vita delle persone”.

Durante la distribuzione del cibo al campo profughi di Lipa, 8 gennaio 2020. (Michele Lapini e Valerio Muscella)

Ma la politica di respingimento operata dai paesi dell’Unione europea lungo la rotta balcanica ha delle conseguenze importanti sulla gestione della frontiera di paesi extraeuropei come la Bosnia. “Solo la nostra organizzazione ha registrato 15mila respingimenti da parte della polizia croata, il 60 per cento delle persone ha denunciato di aver subìto gravi violenze, abusi anche sessuali da parte di uomini in uniforme nera collegati alla polizia”, continua Bay. “Ma la verità è che la Croazia è solo il caso più eclatante, in tutta Europa quella dei respingimenti è una prassi consolidata in spregio alle leggi internazionali”. La crisi sanitaria di coronavirus in Europa ha anche determinato un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei profughi in Bosnia. “Con la chiusura delle frontiere e i primi lockdown i passaggi lungo la rotta sono diminuiti”, spiega Silvia Maraone, operatrice italiana dell’Ipsia-Acli-Caritas, impegnata nei servizi di assistenza nei campi della zona. “Durante il primo lockdown le persone che provavano a fare il cosiddetto game (il tentativo di attraversare il confine) ce l’hanno fatta, perché hanno trovato meno controlli. Con le riaperture durante l’estate c’è stato un aumento dei passaggi, ma anche una crescita dei respingimenti da parte di Italia, Slovenia e Croazia, questo ha determinato una nuova pressione sulla Bosnia con l’inizio del secondo lockdown in autunno”, continua Maraone, che assicura che non ci sono stati focolai di covid-19 nei campi profughi in Bosnia, nonostante la mancanza di un sistema in grado di monitorare la situazione dal punto di vista sanitario.