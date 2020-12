I giorni di Netanyahu possono essere contati, ma un gruppo di fanatici estremisti attende nell’ombra

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/41133

Mentre ogni società ha affrontato i propri fanatismi estremisti, Israele ha fornito loro sostegno, finanziamenti e armi di distruzione di massa, eleggendoli ai più alti vertici del potere.

Miko Peled – 14 dicembre 2020

Foto di copertina: Naftali Bennett, il nuovo leader carismatico della destra religiosa ebraica sionista di Israele, parla ad Ashdod. (Foto Ariel Schalit – AP)

Israele dovrebbe tenere le elezioni per la quarta volta in soli due anni. La commissione elettorale israeliana deve ancora annunciare la data precisa, ma sembra abbastanza certo che le elezioni si terranno nel marzo del 2021, dimostrando ancora una volta che Israele è instabile e rischia di diventare ancora più pericoloso di quanto non sia già oggi.

Tutti gli occhi sono puntati su Benjamin Netanyahu e su come potrebbe riuscire a rimanere nella carica di Primo Ministro. Ma l’attenzione di tutti dovrebbe invece essere rivolta a due uomini che sono molto più pericolosi di Netanyahu. Sono i due esponenti della destra religiosa sionista, Naftali Bennett e Bezalel Smotrich. Questi due uomini sono i radicali più radicali, irriducibili, nazionalisti religiosi nell’attuale scenario politico israeliano. Sono ambiziosi e politicamente esperti, e se riusciranno ad ottenere ciò che vogliono, allora ciò che l’ambasciatore russo a Tel Aviv ha detto in un’intervista di recente, che Israele è un fattore destabilizzante nella regione, sarà presto considerato un eufemismo.

Acquisire potere

Il movimento religioso sionista, fino a poco tempo fa, è stato trattato come un gruppo marginale, ma è stato a lungo all’avanguardia del progetto sionista e la maggior parte dell’espansione sionista dopo il 1967 può essere attribuita ad esso. Il loro implacabile attivismo e la loro zelante convinzione che Dio sia dalla loro parte hanno in molti modi plasmato lo stato sionista. Netanyahu potrebbe essere l’unica persona in grado di contenerli parzialmente.

Negli ultimi decenni, questi fanatici religiosi sono riusciti a diventare i prediletti dal tradizionalismo sionista. Da un lato, sembrano amichevoli e generosi nel loro desiderio di vedere tutto il popolo ebraico prosperare nella loro “patria ancestrale”. Dall’altro, sono temuti e disprezzati. In ogni caso, hanno un notevole potere e influenza politica e hanno raggiunto un punto in cui il loro programma non è più visto come marginale o radicale. Sono efficienti ed incisivi in tutti gli ambiti in cui servono. Si comportano bene sia nel servizio militare che in quello civile, ed entrambi hanno la capacità di raggiungere la cima della piramide politica.

Naftali Bennett

Un articolo del quotidiano israeliano Haaretz, che paragona Netanyahu a Bennett, afferma che “entrambi traggono ispirazione dalla destra, negli Stati Uniti, e in Israele dalla Bibbia e da Ayn Rand, e credono nella supremazia. Ma come portatore di kippa e imprenditore riuscito, Bennett batte di gran lunga il suo rivale. Netanyahu potrebbe sapere come citare la Bibbia e Ayn Rand, ma non piace per le sue azioni e il suo atteggiamento.”

L’articolo prosegue dicendo che “Bennett è senza dubbio il più notevole politico israeliano emerso negli ultimi dieci anni. A differenza dell’avidità nel perseguire la carica di Primo Ministro, che hanno distinto e portato all’incriminazione Netanyahu, Bennett è visto come un uomo intraprendente e semplice, cosa che per un certo verso paga.”

Sembra infatti che oggi molti israeliani ripongano le loro speranze nel presidente del partito “Hayamin Hahadash”, Naftali Bennett, come loro salvatore. Nei sondaggi di opinione, dopo aver conquistato 22 seggi alla Knesset, è visto come uno dei candidati principali nella corsa alla carica di Primo Ministro. Questo è senza precedenti per qualcuno che rappresenta non solo la destra radicale, ma la destra sionista religiosa.

Mentre prestava servizio come ministro della difesa, Bennett ha detto: “la Corte Internazionale di Giustizia è afflitta da pregiudizi antisemiti, tali che Israele perderà sempre perché è lo Stato ebraico e Israele non dovrebbe cercare di ingraziarsi la corte”. Inoltre, si dice che abbia detto: “L’Aia è il laboratorio dell’antisemitismo moderno.”

Criminale di guerra

Bennett ha prestato servizio come ufficiale in alcune delle unità terroristiche più sanguinose dell’IDF ed è noto per difendere soldati e comandanti dell’IDF che commettono crimini di guerra. Durante l’invasione criminale di Israele nel Libano meridionale del 1996, Bennett comandò un’unità di ricognizione e ordinò personalmente un attacco di artiglieria contro il complesso delle Nazioni Unite nel villaggio di Qana, dove centinaia di civili libanesi si erano rifugiati. L’attacco ha causato la morte di oltre 100 civili che si erano riparati lì per proteggersi.

Diversi decenni dopo, quando un altro criminale di guerra, Ofer Vinter, amico e compagno d’armi di Bennett, comandò la notoriamente omicida Brigata “Givati” che uccise innumerevoli civili nella Striscia di Gaza, Bennett disse che Vinter ei suoi soldati meritavano una medaglia. Anche Vinter proviene dalla destra religiosa radicale sionista e da allora è stato promosso generale. Per quanto riguarda la sua condotta, Bennett ha ammesso pubblicamente alla televisione israeliana di “aver ucciso molti arabi nella sua vita, ma di non provare alcun rimorso”.

Bezalel Smotrich

Il quotidiano israeliano Haaretz, ha riferito come Smotrich giustifica il suo sostegno alla segregazione tra ebrei e non ebrei nei reparti di maternità israeliani. “Mia moglie non vorrebbe partorire accanto a una donna araba”, dice Smotrich. “Non voglio che mia moglie condivida la stanza d’ospedale con una donna il cui bambino ucciderà nostro figlio tra 20 anni.”

Smotrich è uno dei fondatori dell’organizzazione Regavim, nota per le sue campagne per terrorizzare i cittadini palestinesi di Israele e i palestinesi in Cisgiordania. Nelle loro campagne ben finanziate, affermano che i palestinesi “stanno rubando la terra e l’acqua agli ebrei, occupando terre che non sono loro e costruendo illegalmente”. È un’organizzazione radicale estremista di sionisti religiosi di destra che promuove il razzismo e la violenza.

Smotrich è stato in prima linea in un implacabile attacco della destra religiosa sionista contro l’Alta Corte israeliana. Insieme al resto dello schieramento politico della destra religiosa sionista israeliana, ha fatto pressione per ottenere risorse e sostegno per gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e, attraverso la sua organizzazione Regavim, ha terrorizzato attivamente i palestinesi in tutta la Palestina.

Tre scelte

“La Terra di Israele era desolata e vuota”, ha affermato Smotrich, riferendosi alla Palestina come “Eretz Yisrael”.

“Siamo tornati in questa terra dopo duemila anni trovando solo sabbia e malaria e abbiamo portato il progresso. Siamo persone molto ospitali e gli arabi sono i benvenuti a rimanere qui come nostri ospiti purché accettino che questo è uno stato ebraico. Tutti gli arabi che hanno aspirazioni nazionaliste possono andare altrove, in altri paesi arabi”.

In un raro discorso pronunciato in inglese, ha aggiunto che “solo quando il popolo palestinese rinuncerà alle proprie aspirazioni nazionali qui in Terra di Israele ci sarà una possibilità di pace”.

Smotrich afferma che non ci sono palestinesi e che gli arabi che risiedono in Israele hanno tre scelte. La prima è quella di rimanere nello stato di Israele come residenti senza diritti politici. “Possono vivere qui e godere del progresso che gli ebrei hanno portato nella terra altrimenti desolata di Israele, beneficiando dei frutti del “nostro” lavoro. Possono votare alle elezioni locali e avere un certo controllo sul loro governo locale, ma non a livello nazionale”.

La seconda scelta è di andarsene e vivere altrove, o come dice lui, “possono scegliere qualsiasi paese Daesh o ISIS che vogliono”. “Tutt’intorno si vedono guerre e arabi che si uccidono e si mangiano vivi, quindi possono andarci se vogliono.”

La terza opzione è “vederli attraverso il mirino di una pistola”. Se gli arabi decidono di restare e combattere, moriranno”. Smotrich considera anche questa un’ottima opzione.

Smotrich è attento a non discutere la questione di Gerusalemme e la costruzione di un cosiddetto “tempio ebraico” per sostituire la moschea di Al-Aqsa antica di 1.500 anni, un pilastro della destra religiosa sionista. Mentre vengono fatti piani dettagliati e investiti milioni di dollari a tal fine, tutto ciò che dice è che questo sarà fatto secondo la volontà dell’Onnipotente.

Smotrich ha definito gli arabi incivili e barbari e si è dichiarato un “orgoglioso omofobo” definendo la parata del Gay Pride come una “sfilata di bestie”. Ha definito i beduini palestinesi una bomba a orologeria demografica e ha detto che bisogna fare qualcosa per fermare la rapida crescita della loro comunità. Non ha problemi con gli ebrei che hanno famiglie numerose, al contrario, dice che sono una “benedizione”.

Il volto di Israele

Tamar Zandberg, un membro della Knesset del partito sionista di sinistra Meretz, ha affermato che “il volto della nuova generazione è il volto di Smotrich”. Mentre parlava alla Knesset, ha delineato, un intervento dopo l’altro, tutte i programmi di Smotrich adottati dal governo israeliano.

Mentre ogni società democratica ha affrontato i propri fanatismi, Israele ha fornito loro sostegno, finanziamenti, e armi di distruzione di massa. Mentre gli Stati Uniti e Israele indicano l’Iran come una potenziale minaccia nucleare, la vera minaccia viene da Israele, dove Bennett e Smotrich possono mettere le mani sulle armi nucleari israeliane.

Smotrich è certamente uno dei politici più notevoli, efficaci e laboriosi della Knesset israeliana ed è riuscito a crearsi un’immagine di politico solidale, anche se con un programma estremista anti-palestinese e anti-sinistra. Insieme a Bennett, che è più di un peso massimo politico, sostituiranno Netanyahu o si troveranno in posizioni per esercitare ancora più potere.

Miko Peled è un autore e attivista per i diritti umani nato a Gerusalemme. È l’autore di “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” e “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five”.

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org