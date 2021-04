I giovani palestinesi di Gerusalemme riescono a costringere la polizia israeliana a riaprire la piazza della Porta di Damasco

tratto da: https://english.wafa.ps/Pages/Details/124204

Palestinesi radunati alla Porta di Damasco a Gerusalemme dopo che la polizia israeliana ha riaperto l’area.

GERUSALEMME, domenica 25 aprile 2021 (WAFA) – Dopo 13 giorni di scontri dentro e intorno alla Porta di Damasco di Gerusalemme, i palestinesi sono stati in grado di costringere la polizia israeliana a riaprire la piazza e rimuovere le barricate che chiudono l’area per i giovani, secondo ai testimoni. Hanno detto che stasera la polizia ha rimosso tutte le barricate metalliche che impedivano ai giovani di sedersi sui gradini della piazza della Porta di Damasco, un luogo popolare in cui i giovani si fermavano dopo le preghiere notturne alla Moschea di Al-Aqsa durante il santo mese di digiuno del Ramadan. La polizia ha posizionato le barricate il primo giorno del Ramadan, iniziato il 13 aprile, e da allora si è scontrata con i giovani ogni notte ogni volta che hanno tentato di sedersi sul gradino. Gli scontri a Gerusalemme hanno portato a scontri più ampi in tutta la città occupata e alla fine si sono estesi alla periferia e alle aree della Cisgiordania. Alla fine, la polizia ha ceduto alla volontà dei palestinesi a Gerusalemme e ha rimosso le barricate, aprendo la piazza per i residenti della città dopo il ritiro dall’area, hanno detto i testimoni. MK