I leader israeliani ignorano i nostri appelli al cessate il fuoco. Voi invece non dovete farlo

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

di Noam Shuster

Famiglie e sostenitori di israeliani tenuti in ostaggio a Gaza protestano per il loro rilascio nella “Piazza degli ostaggi” davanti al Museo d’Arte di Tel Aviv, 26 ottobre 2023. (Tomer Neuberg/Flash90)

Siamo tenuti in ostaggio da politici che non hanno un piano e sanno solo bombardare. Abbiamo bisogno che il mondo intervenga, ora.

È ormai chiaro a qualsiasi persona di buon senso che Israele non fermerà i suoi massicci bombardamenti e l’invasione di terra della Striscia di Gaza senza una seria pressione esterna. Non sono un radicale. Non sono un traditore. Ma bisognerebbe essere deliranti per confidare che le stesse persone che ci hanno portato a questo disastro prendano le misure adeguate per condurci fuori da esso. Il nostro governo non ha risposte e non ha limiti.

Nelle ultime settimane ho partecipato alle piccole proteste a Tel Aviv per chiedere un cessate il fuoco. Noi attivisti di sinistra siamo una minuscola minoranza nella nostra società e attualmente dobbiamo scegliere con cura le nostre parole. Siamo spaventati per la nostra sicurezza dalla repressione del dissenso in Israele dopo i massacri di Hamas del 7 ottobre, che ci costringe a ridurre la visibilità della nostra rabbia. Se veniamo messi completamente a tacere, chi resterà a protestare per la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi?

Durante i discorsi delle famiglie degli ostaggi, molti hanno dichiarato senza mezzi termini che i loro appelli vengono messi da parte per permettere all’esercito israeliano di continuare la sua aggressione a Gaza. Se il nostro governo non ascolta nemmeno loro, chi ascolterà noi? La paura è insensibile, come se tutto potesse esplodere in faccia e la polizia di Itamar Ben Gvir potesse rinchiuderci con facilità. Ci sentiamo frustrati e impotenti.

Manifestanti israeliani manifestano davanti al quartier generale dell’esercito israeliano a Tel Aviv, chiedendo un cessate il fuoco nella guerra contro Gaza, 28 ottobre 2023. (Oren Ziv)

Non c’è tregua perché l’unico modo in cui il Primo Ministro Benjamin Netanyahu sa come sopravvivere politicamente è attraverso il sangue e i carri armati, saziando una base fascista assetata di sempre più insediamenti e risorse per realizzare i propri sogni messianici. Sta alimentando le divisioni anche nel nostro dolore, arrivando a suggerire che i massacri del 7 ottobre sono stati provocati dai riservisti dell’esercito che si sono rifiutati di prestare servizio in opposizione al golpe giudiziario del governo.

Mentre i sondaggi indicano attualmente che la maggioranza dell’opinione pubblica israeliana vuole che Netanyahu se ne vada non appena le ostilità saranno terminate, conosciamo troppo bene questo criminale di guerra per aspettarci che esca di scena tranquillamente. Troverà sicuramente un modo per metterci di nuovo gli uni contro gli altri per cercare di rimanere in carica.

Non c’è un cessate il fuoco perché Netanyahu non si preoccupa abbastanza di ciò che vogliono i sopravvissuti ai massacri del 7 ottobre. Molti di loro sono liberali laici e di sinistra – proprio coloro che nei nove mesi precedenti si sono uniti alle manifestazioni di massa contro il suo governo ogni fine settimana. Il primo ministro ritiene di non avere alcun obbligo politico nei loro confronti.

Non c’è un cessate il fuoco perché questo governo di estrema destra è ubriaco di potere, privo di un piano chiaro e incapace di fornire risposte legittime a domande difficili sulla distruzione che sta attualmente perpetrando. La loro unica strategia è quella di colpire Gaza con un livello di brutalità mai visto prima.

Palestinesi feriti si allineano nei corridoi dell’ospedale Al-Shifa a Gaza City, nel nord della Striscia di Gaza, 10 novembre 2023. (Flash90)

Non c’è un cessate il fuoco perché, sebbene la pazienza negli Stati Uniti stia diminuendo, nessuno sta forzando la mano di Israele. Abbiamo il pieno appoggio dei Paesi più potenti del mondo. Dopo tutto, gli stessi Stati Uniti hanno già condotto lo stesso tipo di aggressioni in Medio Oriente.

Non c’è un cessate il fuoco perché il nostro governo non è in grado di gestire il fallimento del 7 ottobre. Sono responsabili di non averlo evitato e di non averlo fermato prima. Sanno che quando la macchina da guerra si fermerà, quando tutti noi avremo un momento per pensare con chiarezza, la nostra rabbia si rivolterà contro di loro.

Non c’è un cessate il fuoco perché le vite dei palestinesi non contano per questo governo, e Israele non paga alcun prezzo per il crescente numero di morti di Gaza. Studenti, medici e giornalisti palestinesi sono disumanizzati e massacrati, le loro speranze e i loro sogni sono considerati irrilevanti nel migliore dei casi e pericolosi nel peggiore.

Non c’è un cessate il fuoco perché gli ebrei di sinistra e i palestinesi cittadini di Israele vengono messi a tacere e chiunque osi esprimere solidarietà con il popolo di Gaza viene braccato dalla polizia. Nel frattempo, i ministri del governo che suggeriscono “metaforicamente” di bombardare Gaza vengono solo brevemente sospesi. Abbiamo paura. Lo spazio politico per lottare per un cessate il fuoco è svanito.

È qui che entrate in gioco voi.

Aiutateci

Forse a te, lettore, tutto questo sembra ovvio, ma in realtà è un’opinione estremamente impopolare qui in Israele. Dai giornalisti mainstream alle celebrità, la stragrande maggioranza degli israeliani ritiene che dovremmo continuare a “cancellare” Hamas. Ma Hamas viene cancellato? Non lo sappiamo. Gli ostaggi stanno bene? Non ne abbiamo idea. “Insieme vinceremo”: è l’unica cosa che conta.

La convinzione collettiva israeliana che l’attuale violenza sia giustificata si basa su una visione bizzarra della realtà. Siamo riusciti a convincerci di essere “più morali” perché abbiamo detto ai civili di Gaza di evacuare le loro case prima di bombardarle – anche se non hanno un altro posto dove andare. Ci sentiamo bene con noi stessi perché pensiamo che l’intera guerra sia colpa solo di Hamas. E in qualche modo ci va bene continuare un bombardamento e un’invasione insensati, guidati da una leadership fallimentare e da un primo ministro corrotto che è interessato solo a salvarsi il culo, mentre il resto di noi siede al buio e aspetta che tutto finisca.

Famiglie e sostenitori di israeliani tenuti in ostaggio a Gaza protestano per il loro rilascio nella “Piazza degli ostaggi” davanti al Museo d’Arte di Tel Aviv, 26 ottobre 2023. (Tomer Neuberg/Flash90)

Questo è un disastro. Un disastro continuo, in continuo peggioramento, indicibile – per noi israeliani, per i palestinesi di Gaza, della Cisgiordania e di Israele, per gli ostaggi e per chiunque creda che non abbiamo altra scelta se non quella di condividere in qualche modo questa terra con gli altri in piena uguaglianza. E vergognatevi se non credete al dolore che provano gli ebrei o i palestinesi: non dovremmo lavorare di più durante una guerra per “dimostrarvi” che stiamo soffrendo.

Mi rifiuto di seguire ciecamente il gregge che mi circonda. Preferisco essere impopolare piuttosto che rinunciare alla mia umanità. Ho perso i miei cari nei massacri del 7 ottobre, mentre altri sono ancora tenuti in ostaggio da Hamas. Voglio fare tutto il possibile per salvarli. Ma invece di ascoltare quelli di noi che hanno perso amici e familiari – e potrebbero perderne altri – a causa di questa violenza, il governo sta usando il nostro dolore per giustificare la sua guerra e ci mette a tacere quando esprimiamo il nostro dissenso.

Mentre il mondo è concentrato sugli orrori che si stanno svolgendo a Gaza, i coloni e i soldati israeliani si scatenano in Cisgiordania, terrorizzando e sfollando centinaia di palestinesi che non hanno alcuna protezione. Gli sforzi per riunirsi come ebrei e palestinesi per parlare di buon senso sono bloccati dalla polizia. E nel frattempo il nostro Primo Ministro è impegnato ad approvare i fondi per la ristrutturazione della sua residenza.