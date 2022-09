I palestinesi di Gaza si dividono sull’esecuzione di cinque persone da parte di Hamas

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

I palestinesi dell’enclave costiera assediata hanno criticato il ministero degli Interni gestito da Hamas per aver giustiziato cinque palestinesi due giorni fa, dopo una sospensione di cinque anni nell’applicazione della pena capitale.

Domenica, le autorità di Hamas hanno giustiziato cinque palestinesi, tra cui due condannati per la loro collaborazione con Israele e gli altri tre per cause penali, secondo un comunicato stampa delle autorità.

La dichiarazione ha aggiunto che agli imputati era stato concesso “il pieno diritto di difendersi”.

Tuttavia, le esecuzioni hanno suscitato le critiche dei residenti, alcuni dei quali hanno accusato Hamas di essere selettivo nelle condanne a morte.

Parlando con The New Arab, Mohammed Abu Zeid, un parente di una delle persone giustiziate, ha dichiarato di essere rimasto scioccato quando ha saputo che Hamas avrebbe eseguito la condanna a morte contro suo cugino dopo che questi aveva trascorso più di 10 anni in prigione.

Il parente è stato condannato a morte per aver ucciso un cambiavalute nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

“Non lo sto sostenendo (…) ma era un adolescente e non voleva uccidere quell’uomo”, ha detto Abu Zeid. “Hamas lo ha condannato a morte perché non ha intermediari con essa e nemmeno funzionari ad essa collegati”.

Amina Ahmed, una donna che vive a Gaza, ha dichiarato a The New Arab di essere rimasta scioccata dalla notizia dell’esecuzione, soprattutto per le difficoltà vissute dai gazesi.

“Non riesco a immaginare le emozioni delle loro famiglie per l’esecuzione”, ha detto la 48enne madre di quattro figli. “Non è giusto invitarli a eventi così duri”.

La donna osserva che il tasso di criminalità è aumentato nella Striscia di Gaza a causa delle difficili condizioni economiche e politiche, in particolare della povertà e della disoccupazione.

“Hamas ha una parte di responsabilità nell’aumento dei crimini nella nostra zona”, ha sottolineato la donna. “Non si preoccupa della gente e nemmeno di offrire loro sicurezza”.

Ibrahim al-Astal, un residente di Khan Younis, ha messo in dubbio il ragionamento per la scelta specifica di questi cinque individui, nonostante alcuni siano detenuti da più di due decenni mentre altri da pochi mesi.

“Sembra che Hamas abbia i suoi calcoli, senza prestare alcuna attenzione alla legge o anche al deterioramento delle condizioni della popolazione”, ha detto il 29enne insegnante a The New Arab.

“Nessuno accetta che suo figlio sia un criminale (…) ma la verità è che Hamas e Fatah sono parte della diffusione della criminalità tra la gente del posto come risultato della loro divisione politica durata 15 anni, oltre che del blocco israeliano”, ha aggiunto Al-Astal.

Sami Shurrab, un uomo residente a Gaza, adotta un’opinione diversa. È favorevole alle condanne a morte contro i “criminali” per dissuadere altri criminali dal commettere reati.

“Il ruolo principale del governo è quello di applicare la legge, proteggere la società dai criminali e punirli se commettono crimini”, ha detto. “Perché dovremmo dispiacerci per le famiglie dei criminali, mentre ci sono anche le famiglie delle vittime che soffrono per la perdita dei loro cari?”.

“L’istituzione governativa si impegna ad attuare le sentenze giudiziarie finché tutte le procedure di contenzioso saranno soddisfatte, in modo che il processo di attuazione rimanga in conformità con la legge, secondo quanto il ministero degli Interni e la sicurezza nazionale ritengono opportuno”, ha dichiarato Salama Maarouf, un alto funzionario del governo di Hamas, a The New Arab.

“L’esecuzione delle sentenze fa parte dello stato di raggiungimento della deterrenza generale della società e del mantenimento della sicurezza e dell’incolumità della società, soprattutto perché è pienamente coerente con la legge palestinese e con le decisioni della Sharia islamica, che è la principale fonte legislativa qui nei territori palestinesi”, ha aggiunto.

Negli ultimi anni, Hamas ha condannato a morte numerose persone per “collaborazione” con Israele, ma le esecuzioni attuate due giorni fa sono state le prime effettuate dal maggio 2017.

Mentre Hamas mantiene la pena di morte nei libri di legge, i funzionari palestinesi nella Cisgiordania occupata non hanno eseguito tale sentenza negli ultimi anni.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, con sede nella città cisgiordana di Ramallah, ha firmato il trattato delle Nazioni Unite che si oppone alla pena di morte.

Il movimento Fatah di Abbas e Hamas sono divisi dal 2007, dopo lo scoppio degli scontri tra le fazioni palestinesi.