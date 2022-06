I palestinesi protestano per l’alto costo della vita e la paralisi dell’AP

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Khalid Amayreh*

PALESTINESI PARTECIPANO A UNA PROTESTA CONTRO L’AUMENTO DEI PREZZI DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ NELLA CITTÀ DI HEBRON, IN CISGIORDANIA, IL 5 GIUGNO 2022. (FOTO: MAMOUN WAZWAZ/APA IMAGES)

L’Autorità Palestinese ha raggiunto il punto più debole dalla sua nascita, mentre manifestanti arrabbiati scendono in piazza per opporsi all’aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari. All’inizio di questa settimana, centinaia di palestinesi arrabbiati sono scesi in piazza nella città cisgiordana di Hebron per protestare contro l’aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari e l’elevato costo della vita, nonché contro l’incapacità dell’Autorità palestinese (AP) di alleviare la crisi.

Gli osservatori considerano la crisi attuale come la più dura dalla creazione dell’Autorità palestinese dopo la conclusione degli accordi di Oslo, quasi 30 anni fa.

Con il suo presidente Mahmoud Abbas, ormai anziano e malato, l’AP sembra piuttosto impotente di fronte al problema, dato il suo cronico deficit finanziario e la sua virtuale bancarotta.

Per oltre due anni, le casse vuote dell’Autorità palestinese hanno costretto il governo a ritardare regolarmente il pagamento degli stipendi a più di centomila impiegati e dipendenti pubblici.

Il primo ministro dell’AP Mohammad Shtayyeh ha attribuito la colpa della crisi agli “sviluppi internazionali”, in particolare all’invasione russa dell’Ucraina.

“Tutto il mondo sta soffrendo a causa della crisi ucraina, non solo il nostro popolo”, ha dichiarato il premier dell’AP in un’intervista televisiva di questa settimana.

Sebbene le osservazioni di Shtayyeh sull’impatto della crisi ucraina sui prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo siano in parte veritiere, sembra anche evidente che la colpa sia da attribuire alla dilagante cattiva gestione, alla corruzione, ai favoritismi, al nepotismo e alla quasi totale assenza di trasparenza e responsabilità dell’Autorità palestinese.

Non c’è voglia di scuse

I manifestanti di Hebron, visibilmente indignati, non erano disposti ad ascoltare le spiegazioni e le giustificazioni dell’Autorità palestinese.

Un manifestante ha detto che il popolo palestinese ha tutto il diritto di vivere una vita dignitosa.

“Lo stimato Primo Ministro mi suggerisce di dire ai miei figli di smettere di mangiare finché la crisi ucraina non sarà risolta e la guerra in quel Paese non sarà finita?”, ha chiesto il manifestante Amjad al-Atrash. È stato arrestato insieme ad altri 13 manifestanti che sono stati rilasciati due giorni dopo.

Un altro manifestante ha sostenuto che l’Autorità palestinese dovrebbe congedare la maggior parte del suo “esercito non necessario”, che divora la parte del leone del magro bilancio dell’Autorità.

“Che cosa fanno queste persone? Non fanno nulla se non picchiare e umiliare il popolo per conto di Israele. Ma quando le truppe di occupazione (israeliane) invadono e violano quotidianamente le nostre città e i nostri villaggi, i nostri “eroici” soldati si comportano come conigli”.

Il governatore dell’AP di Hebron, Jibril Bakri, ha dispiegato personale di sicurezza per sorvegliare la protesta e impedire ai manifestanti di innalzare striscioni di Hamas.

L’Autorità palestinese ha diffuso una disinformazione che suggerisce che Hamas stia pianificando un colpo di Stato contro l’Autorità governata da Fatah. È vero che Hamas ha rafforzato la sua popolarità in Cisgiordania a spese dell’OLP.

Il mese scorso, il blocco studentesco pro-Hamas ha sconfitto tutte le fazioni dell’OLP nelle elezioni studentesche all’Università di Birzeit, nella Cisgiordania centrale. Ciò è avvenuto nonostante la dura repressione del movimento islamista da parte di Israele e dell’AP.

Tuttavia, è ovvio che Hamas non ha né la volontà né l’inclinazione di alzare la posta in gioco in Cisgiordania. In effetti, rovesciare l’Autorità palestinese e assumere l’autorità a Ramallah è uno scenario del tutto improbabile, poiché una simile impresa porterebbe sicuramente a un inevitabile confronto con Israele.

Crisi cronica e autorità fallita

Non è certo come l’AP supererà l’attuale crisi. Poche settimane fa, l’Autorità palestinese ha chiesto un prestito di 150 milioni di dollari a Israele, dopo che le banche palestinesi locali si erano rifiutate di prestare altro denaro all’Autorità, che si trovava in difficoltà economiche. Non si sa se il governo Bennett accetterà di concedere all’Autorità palestinese un altro prestito incondizionato, anche se un simile passo costringerebbe l’Autorità palestinese a dipendere più che mai da Israele. Inoltre, prendere in prestito altro denaro da Israele comprometterebbe seriamente l’immagine dell’Autorità palestinese di strada.

L’AP ha minacciato di fare causa a Israele presso la Corte penale internazionale per l’uccisione della giornalista palestinese Shereen Abu Akleh il mese scorso. Tuttavia, sembra improbabile che l’AP agisca su queste minacce, almeno nel prossimo futuro. Gli Stati Uniti, alleati di Israele, farebbero probabilmente pressione su un’Autorità palestinese palesemente vulnerabile affinché riconsideri i suoi piani anche in questo senso.

Non c’è dubbio che l’AP abbia raggiunto il suo punto più debole dalla sua nascita. Abbas, 86 anni, è ancora presidente ad interim dell’ANP nonostante la scadenza del suo mandato il 15 gennaio 2009. Secondo quanto riferito, è sempre più distaccato e solo pochissimi dei suoi aiutanti possono avere accesso a lui.

Inoltre, il movimento Fatah, il partito al potere di Abbas, è fortemente diviso sulla questione di chi succederà ad Abbas quando la sua posizione diventerà vacante. I candidati principali sono i comandanti di vari organismi di sicurezza, come la Sicurezza preventiva e l’Intelligence generale.

Tuttavia, il leader di Fatah più popolare è Marwan Barghouti, detenuto da Israele in regime di detenzione militare dal 2002. Tuttavia, è improbabile che Israele lo rilasci senza un alto prezzo da pagare come ad esempio un suo impegno pubblico a riconoscere Israele come Stato ebraico. Ma una simile promessa da parte di Barghouti sarebbe un definitivo suicidio politico da parte sua. Quindi, le possibilità che Israele lo liberi sono praticamente nulle.

Entra in scena Hussein al-Sheikh

Uno scenario più probabile è che Israele e gli Stati Uniti non ripeteranno la “debacle” del 2006, quando l’amministrazione di George W. Bush fece pressione su Abbas per organizzare le elezioni legislative in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, vinte in modo decisivo da Hamas. Invece, l’amministrazione Biden, di concerto con Israele e probabilmente in coordinamento con Egitto, Arabia Saudita e Giordania, potrebbe creare una leadership palestinese ad interim per evitare l’organizzazione di elezioni che Hamas potrebbe vincere. Tuttavia, una misura del genere incontrerebbe il totale rifiuto dei palestinesi.

Un’altra possibilità è che Israele si schieri con tutto il suo peso dietro un candidato specifico. Molti esperti hanno suggerito che Hussein al-Sheikh, stretto collaboratore e confidente di Abbas, potrebbe essere la scelta preferita da Israele. Il 65enne funzionario dell’Autorità palestinese gode di strette relazioni sia con Abbas che con Israele. Tuttavia, l’uomo è disprezzato dal campo islamico e visto con sospetto da ampi settori del movimento Fatah. Tuttavia, con Israele presumibilmente dietro di lui, al-Sheikh potrebbe alla fine prevalere, ma solo se riuscisse a portare dalla sua parte l’apparato di sicurezza dell’AP.

Quel che è certo, però, è che dopo la morte di Abbas i palestinesi si trovano in una situazione molto precaria.

*Khalid Amayreh (arabo: خالد عمايرة, nato nel 1957 a Hebron) è un giornalista palestinese con sede a Dura, vicino a Hebron, in Cisgiordania. È un reporter pluripremiato che ha contribuito con centinaia di articoli al sito web di Al-Jazeera English dalla Cisgiordania occupata. Il suo lavoro è apparso anche su Middle East International, a Londra, Ahram Weekly (Cairo), UAE TV e molte altre pubblicazioni arabe.