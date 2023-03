I palestinesi sono pronti ad affrontare un grande terremoto?

Articolo pubblicato originariamente su 972mag e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il terremoto mortale a Kahramanmaras, in Turchia, l’8 febbraio 2023. (Erik Marmor/Flash90)

Gli esperti avvertono che le restrizioni israeliane alla pianificazione, la debolezza del sistema sanitario e la mancanza di consapevolezza pongono seri rischi in caso di un disastro su larga scala.

Di Vera Sajrawi*

Il devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio ha già fatto quasi 50.000 vittime. Più di un milione di persone sono rimaste senza casa in quello che è stato descritto come uno dei più forti eventi sismici nella storia della regione. Guardando la tragedia, le persone vulnerabili in tutto il Medio Oriente si sono chieste come sarebbero state colpite se un terremoto di quella portata avesse colpito più vicino a casa – e i palestinesi della Cisgiordania occupata e di Gaza, così come quelli con cittadinanza israeliana, non fanno eccezione.

Il terremoto a Kahramanmaras, in Turchia, l’8 febbraio 2023. (Erik Marmor/Flash90)

In effetti, nei giorni successivi al terremoto iniziale, la Cisgiordania ha subito piccole scosse di assestamento, tra cui un terremoto di magnitudo 4,8 con epicentro a Nablus. Parlando al telefono con +972 Magazine, il dottor Jalal Al Dabbeek, residente a Nablus e direttore del Centro di pianificazione urbana e riduzione del rischio di disastri presso l’Università nazionale di An-Najah, ha risposto con una voce impaurita e si è gentilmente scusato per aver dovuto rimandare la nostra telefonata al giorno successivo a causa della necessità di studiare la scossa di assestamento.

“La risposta ai disastri è un processo molto complicato che comprende l’attenzione alla costruzione e alla pianificazione, oltre a evitare il sovraffollamento”, ha spiegato. “Ma poiché l’occupazione non permette ai palestinesi di espandere [le nostre aree di vita], siamo più a rischio”.

Al Dabbeek, specializzato in ingegneria sismica, ha chiarito che il rischio di danni e di perdita di vite umane è direttamente correlato alla qualità degli edifici, alla topografia dell’area e alla pianificazione, sia nelle città e nei villaggi palestinesi relativamente affollati all’interno di Israele che nei campi profughi densamente popolati della Cisgiordania e di Gaza. Una gestione efficace dei disastri, a sua volta, dipende dalle capacità di soccorso, dall’accesso all’assistenza medica su larga scala e dalla gestione organizzativa.

In termini geografici, l’area è vulnerabile ai terremoti a causa della sua vicinanza alla Great Rift Valley. La depressione siro-africana, o Jordan Rift Valley, in particolare, è soggetta a terremoti che verrebbero avvertiti in Israele-Palestina, Giordania, Libano e Siria.

Palestinesi ispezionano i danni nel quartiere di Sheikh Acleyn a Gaza City dopo un raid aereo israeliano, 6 agosto 2022. (Mohammed Zaanoun/Activestills.org)

“Gerico è la zona più a rischio, poi il tratto da Betlemme a Jenin fino alla Galilea, poi l’area di Haifa e quello che viene chiamato il dito della Galilea”, ha spiegato Al Dabbeek. Anche la topografia è un fattore di rischio: Nablus, Jenin e Haifa sono particolarmente a rischio a causa della loro altitudine, così come i ripidi pendii della Galilea e della Cisgiordania.

“Poi ci sono gli edifici storici della nostra zona”, ha proseguito. “A causa delle restrizioni fisiche e della mancata espansione basata su basi scientifiche – sia da parte di noi palestinesi che dell’occupazione – i fattori di rischio pericolosi si intensificano”.

Questo è particolarmente vero a Gaza. Al Dabbeek ha spiegato che anche se la pietra su cui si costruisce a Gaza è più stabile di quella della Cisgiordania, la sabbia della zona rappresenta un problema significativo; in caso di terremoto, è probabile che si verifichi la liquefazione del suolo, che causerebbe danni devastanti agli edifici. La sovrappopolazione e l’espansione non pianificata di Gaza non fanno che aumentare il rischio, con oltre il 70% dei residenti di Gaza che vive in campi profughi affollati e pieni di edifici che sono inclini a crollare anche senza un terremoto.

“Gaza ha molte preoccupazioni”, ha detto Al Dabbeek, riferendosi ai ripetuti assalti israeliani alla striscia che hanno lasciato le infrastrutture in cattive condizioni. “Gli edifici non sono tenuti alle misure scientifiche richieste, e se la situazione non viene studiata a fondo e non viene messo in atto un piano molto accurato, il rischio sarà più alto”.

Con il ricordo della Nakba, l’espulsione e la fuga di oltre 750.000 palestinesi per mano delle forze sioniste durante e dopo la guerra del 1948, ancora fresco nella mente dei palestinesi di diverse generazioni, l’idea di essere sfollati di nuovo – anche se a causa di un disastro naturale, piuttosto che di un’occupazione brutale – pesa molto sulle spalle dei palestinesi.

Se dobbiamo affrontare un disastro, dobbiamo farlo uniti”.

Due giorni dopo il terremoto iniziale, una squadra di 37 soccorritori, guidata dall’Agenzia di cooperazione internazionale palestinese (PICA), è arrivata in Turchia e in Siria per aiutare i soccorsi. Guardando la squadra al lavoro, i palestinesi si sono chiesti che tipo di aiuti avrebbe potuto fornire l’Autorità Palestinese se un terremoto più grande avesse colpito la Cisgiordania, o come avrebbe risposto Hamas se fosse stata colpita Gaza.

Squadre della Difesa civile palestinese partono da Ramallah per assistere gli sforzi di ricerca e salvataggio in Turchia e Siria, 9 febbraio 2023. (Flash90)

“Abbiamo capacità limitate”, ha spiegato Al Dabbeek. “Come faremo a ricevere gli aiuti? Come si può vedere in Turchia, [gli aiuti arrivano con] aerei. Ma noi non abbiamo un solo aeroporto, né abbiamo le infrastrutture – niente esercito e niente autostrade tra le città – quindi gli aiuti stranieri subirebbero ritardi. Sarebbe terribile se accadesse a noi, perché pagheremmo il prezzo dell’occupazione. Il mondo deve prestare attenzione alla nostra situazione anomala sotto occupazione”.

Il bilancio delle vittime del terremoto iniziale in Turchia e Siria è aumentato drammaticamente nel terzo e quarto giorno successivo all’evento, e molti dei feriti gravi hanno ceduto alle loro ferite. “Gli sforzi di soccorso sono cruciali nelle prime 24-36 ore, perché chi si trova sotto le macerie ha bisogno di cure mediche urgenti, altrimenti muore”, ha detto Al Dabbeek. “In queste ore le squadre di soccorso trovano sotto le macerie persone non ferite ma intrappolate. Ma il ritardo nell’intervento aumenta le vittime”.

I palestinesi di Gaza sono tra quelli che hanno più familiarità con l’essere intrappolati sotto le macerie e aggrappati alla vita, come risultato delle ripetute guerre israeliane sulla striscia assediata. Nel frattempo, in Cisgiordania, i palestinesi hanno per lo più perso la fiducia nella capacità dell’Autorità palestinese di gestire efficacemente il sistema sanitario durante una catastrofe – ammesso che l’avessero avuta all’inizio – osservando la sua cattiva gestione della pandemia COVID-19.

Un recente rapporto dell’ONG Anera, che fornisce assistenza umanitaria e sviluppo sostenibile per promuovere il benessere dei rifugiati, è stato inequivocabile: “Il sistema sanitario pubblico palestinese non ha le risorse o la capacità di servire un’ampia popolazione bisognosa di cure mediche. Nelle comunità rurali sono disponibili solo i servizi sanitari di base, lasciando a molti palestinesi un accesso minimo a medici, ospedali e opzioni di cura”.

Nella Cisgiordania occupata e a Gaza, c’è in media meno di un letto d’ospedale ogni 1.000 palestinesi, ha detto Al Dabbeek. In Turchia, per fare un confronto, ci sono 3,6 letti d’ospedale ogni 1.000 persone.

“Le nostre scorte di medicinali e le attrezzature mediche sono limitate”, ha spiegato. “La pandemia ci ha mostrato quanto sia vulnerabile il nostro sistema sanitario. Non sarebbe in grado di gestire le conseguenze di un terremoto fino all’arrivo degli aiuti stranieri, e credo che crollerebbe”.

Rifugi adeguati – come quelli costruiti in molti edifici residenziali e pubblici in Israele per essere utilizzati in caso di lancio di razzi – salverebbero probabilmente delle vite in caso di terremoto. Ma a differenza di molti ebrei israeliani, i palestinesi in Israele raramente hanno costruito rifugi nelle loro vecchie case (soprattutto quelli che vivono in città e villaggi non riconosciuti), e i palestinesi in Cisgiordania e Gaza non li costruiscono affatto.

In assenza di un’efficace gestione dall’alto, molti palestinesi si chiedono come possano aiutarsi in caso di terremoto, o almeno iniziare a prepararsi ora. “A livello locale, le organizzazioni, gli individui, i politici e gli specialisti hanno tutti bisogno di programmi di sensibilizzazione per consentire a ciascuno di svolgere il proprio ruolo”, ha detto Al Dabbeek. “Abbiamo poi bisogno di comitati di supporto all’emergenza specializzati e settoriali per soccorrere, assistere dal punto di vista medico, ospitare e nutrire le vittime, soprattutto quelle con malattie croniche, gli anziani e i neonati”.

Gli operatori del sistema sanitario non se la caveranno da soli, quindi Al Dabbeek raccomanda di costituire in anticipo comitati di volontari composti da personale di sicurezza, paramedici, soccorritori, professionisti del trasporto e così via: “Se vogliamo affrontare un disastro, dobbiamo farlo come una comunità unita”, ha detto. In seguito a un terremoto, ha proseguito, è fondamentale fornire sostegno sociale ed economico, perché molte persone perderanno tutto e precipiteranno nella povertà.

Soprattutto, Al Dabbeek ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare le persone per insegnare loro come comportarsi in uno scenario del genere. La situazione edilizia è impossibile da cambiare drasticamente nel breve periodo, “quindi è meglio concentrarsi sull’insegnare alla gente come agire in caso di terremoto”, ha detto. “I politici devono assicurarsi di dare priorità all’attuazione di questi insegnamenti con le norme. Questa si chiama gestione del rischio residuo: quando non posso correggere ciò che ho già, lo affronto e mi preparo”.

Squadre della Difesa civile palestinese partono da Ramallah per assistere gli sforzi di ricerca e salvataggio in Turchia e Siria, 9 febbraio 2023. (Flash90)

Ma non bisogna trascurare la pianificazione a lungo termine, ha continuato Al Dabbeek. Ogni nuovo edificio deve soddisfare standard di sicurezza adeguati (noti come gestione del rischio di catastrofi, o DRM), in modo da non aggiungersi al pericolo già presente negli edifici più vecchi. Gli edifici esistenti, nel frattempo, devono essere rafforzati e messi in sicurezza (un processo noto come DRM correzionale). “Ci vuole tempo, ma è possibile”, ha detto, sottolineando che negli ultimi due anni i palestinesi hanno già iniziato a implementare un processo di DRM a un livello che non esiste nella maggior parte degli altri Paesi arabi. “Ma il Paese dovrebbe creare programmi e incoraggiare le persone a rinforzare le case e gli edifici esistenti”.

Finché i palestinesi resteranno sotto l’occupazione israeliana, però, il loro livello di rischio sarà di gran lunga maggiore. “L’occupazione contribuirà sicuramente ad aumentare le perdite in caso di terremoto”, ha detto Al Dabbeek. “Come riceveremo gli aiuti dalle Nazioni Unite? Gli aeroporti israeliani e giordani saranno impegnati a gestire le perdite dei loro Paesi. Le Nazioni Unite e la comunità internazionale hanno la responsabilità di aiutarci a porre fine all’occupazione”.

Un’arma a doppio taglio

Gli edifici delle città e dei villaggi palestinesi in Israele sono molto meno resistenti ai terremoti rispetto a quelli dei centri abitati dagli ebrei. Le ragioni di questa netta differenza, nonostante le distanze spesso ridotte tra le località ebraiche e quelle palestinesi, sono molteplici: la costruzione senza permessi (che vengono immancabilmente negati ai palestinesi dalle autorità), la storicità di molti edifici, la negligenza delle municipalità locali e la mancanza di consapevolezza sulla necessità di costruire in modo più sicuro, per citarne alcune.

“Le città palestinesi in Israele sono antiche, fondate centinaia o addirittura migliaia di anni fa”, ha dichiarato la dott.ssa Hana Sweid, fondatrice e presidente del Centro arabo per la pianificazione alternativa (ACAP) con sede in Galilea. “Di conseguenza, gli edifici delle comunità palestinesi sono per lo più vecchi e fragili di fronte a un terremoto”. In altre parole, quegli stessi edifici storici che riempiono di orgoglio i palestinesi in quanto rappresentazione fisica del loro radicamento in questa terra, rappresentano un serio pericolo se dovesse verificarsi un forte terremoto.

Secondo Sweid, circa il 50% degli edifici in queste località è stato costruito prima del 1985, anno in cui Israele ha emanato nuovi standard edilizi per aumentare la resistenza ai terremoti. Il 50% costruito dopo il 1985 è per lo più in condizioni migliori, con l’eccezione di quelli costruiti senza un permesso adeguato a causa di quella che Sweid descrive come la politica israeliana di “soffocare le città arabe e proibirne l’espansione”.

Ma in caso di terremoto, le limitazioni alle costruzioni palestinesi possono anche rappresentare un vantaggio. “Un fattore positivo di cui beneficiano le città palestinesi è che i loro edifici non sono molto alti. Gli edifici alti, con più di quattro piani, sono più pericolosi di quelli bassi”.

Sweid ha sottolineato che le autorità locali possono svolgere un ruolo chiave nel proteggere i cittadini palestinesi di Israele dall’impatto dei terremoti, dato che ricevono un sostegno finanziario dal governo e possono investirlo nel rafforzamento degli edifici e nella sensibilizzazione della popolazione. Queste autorità locali potrebbero investire in sistemi di allerta precoce, che Israele utilizza su vasta scala militare per avvisare degli attacchi in arrivo dai nemici vicini, come Hamas a Gaza e Hezbollah nel sud del Libano; questi potrebbero essere utilizzati anche per avvisare tempestivamente la popolazione di un terremoto in arrivo. Le autorità dovrebbero anche offrire istruzioni chiare ai cittadini su come comportarsi durante un terremoto, ha aggiunto Sweid, ad esempio per fuggire in aree aperte lontano dagli edifici o per trovare i luoghi più sicuri all’interno degli edifici.

Quando un edificio è riconosciuto come vulnerabile ai terremoti, le autorità locali dovrebbero adottare le misure necessarie per rafforzarlo, ha proseguito. E dopo un terremoto, è compito delle autorità locali fornire assistenza di soccorso, cure mediche, ripari e bisogni essenziali come cibo e acqua, oltre a proteggere e mantenere le infrastrutture elettriche, idriche e di telecomunicazione.

“Ci sono delle lacune in questi passaggi che non vengono colmate dalle municipalità israeliane nelle città palestinesi”, ha detto Sweid. “Quello che abbiamo cercato di fare ultimamente è costruire un modello per le municipalità che serva da esempio alle autorità locali su come prepararsi e affrontare un terremoto, per garantire che sappiano come agire quando si tratta di palestinesi all’interno di Israele”.

Visti i precedenti razzisti delle autorità israeliane, tuttavia, non ci si può aspettare che i cittadini palestinesi contino sul fatto che le autorità riservino loro lo stesso trattamento degli ebrei israeliani in caso di terremoto. Cosa si può fare, dunque?

“Abbiamo bisogno che la gente interiorizzi che la minaccia di un terremoto è costante e non solo teorica – tutti i segni intorno a noi suggeriscono che presto accadrà qui”, ha avvertito Sweid. “Dobbiamo tradurre questa consapevolezza in richieste che esercitino pressione sulle autorità competenti affinché mettano a disposizione tutte le loro risorse e competenze per aiutare e non trascurare i palestinesi in questo Paese a causa del trattamento discriminatorio e razzista, lasciandoci a cavarcela da soli. Ci dovrebbe essere un’uguale assistenza e distribuzione di risorse a tutti i cittadini”.

* Vera Sajrawi è redattrice e scrittrice presso +972 Magazine. In precedenza è stata produttrice televisiva, radiofonica e online presso la BBC e Al Jazeera. Si è laureata all’Università del Colorado a Boulder e all’Università di Al-Yarmouk. È una palestinese residente ad Haifa.