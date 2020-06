I piani israeliani della Cisgiordania sono stati condannati da importanti personalità ebraiche britanniche

Il mese scorso, oltre 500 studenti ebrei e membri del movimento giovanile hanno invitato il consiglio di amministrazione a pronunciarsi contro l’annessione unilaterale. La loro lettera è stata seguita da un’altra firmata da centinaia di “ebrei britannici che sostengono il diritto di Israele a prosperare come stato ebraico e democratico”. Tra i firmatari 10 rabbini e Jeremy Beecham del partito laburista: “Le dichiarazioni di sostegno del consiglio per una soluzione a due stati non valgono nulla se il consiglio non riesce a pronunciarsi contro la mossa unilaterale di annessione”.