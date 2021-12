I pochi cristiani di Gaza sollevano l’economia

Articolo originariamente su Al Monitor e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Di Hadeel al-Gharbawi

Nonostante il loro piccolo numero, i cristiani sono parte integrante del tessuto sociale palestinese nella Striscia di Gaza. Molte istituzioni cristiane attive forniscono aiuto a segmenti emarginati della società palestinese senza distinguere tra musulmani e cristiani.

“La situazione economica nella Striscia di Gaza è catastrofica e stagnante a causa dei tagli salariali dell’Autorità Palestinese questo mese e del blocco in corso e delle ripetute operazioni militari israeliane”, ha detto ad Al Maher al-Tabbah, analista economico e direttore della Camera di commerci di Gaza. -Monitor.“I progetti internazionali offerti dai paesi donatori alle istituzioni della Striscia di Gaza la stanno rianimando. Questi progetti stanno limitando le crisi catastrofiche, offrendo opportunità di lavoro, frenando la disoccupazione e la povertà e dando ai cittadini un po’ di speranza».

Molte istituzioni cristiane hanno svolto un ruolo importante nell’economia di Gaza, come il Catholic Relief Services (CRS) , che offre progetti di lavoro temporaneo e sostegno. Il Dipartimento del Servizio per i Rifugiati Palestinesi del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente offre da anni sessioni di formazione e diplomi di formazione professionale.

Anche la Pontificia Missione per la Palestina aiuta a costruire istituzioni, e ci sono scuole e ospedali cristiani privati ​​nella Striscia di Gaza. La Caritas fornisce aiuti e medicine ai pazienti, e l’ YMCA e il Centro Culturale Ortodosso contribuiscono all’intrattenimento, allo sport e alla cultura.

The Families Bakery gestito da Beshara Theodor Chehade, un uomo d’affari palestinese di successo della comunità cristiana ortodossa e un forte sostenitore dell’economia palestinese, è considerato il miglior della Striscia di Gaza .

Dall’apertura dell’attività nel 1985, Chehade ha dichiarato: “Abbiamo due filiali principali nella Striscia di Gaza, dove i nostri panifici sono punti di distribuzione per numerosi supermercati e piccoli negozi. Nonostante le difficili condizioni economiche nella Striscia di Gaza e le pesanti tasse sull’elettricità e gas e prodotti da forno, stiamo ancora crescendo , e abbiamo conservato il nostro successo. Amo la mia città, Gaza, ci sono affezionato”.

Il Dar Al-Kalima University College of Arts and Culture di Betlemme e la Missione Papale a Gerusalemme hanno condotto uno studio sulle istituzioni cristiane e il loro impatto sulla società palestinese e sull’occupazione dei rifugiati . Hanno scoperto che queste istituzioni spendono $ 416 milioni all’anno in settori vitali come l’assistenza sanitaria , istruzione, servizi sociali, formazione professionale e interventi di assistenza allo sviluppo in tutti i governatorati palestinesi.

Il commerciante d’oro Rafiq Ayyad, 80 anni, ha detto ad Al-Monitor che la professione appartiene alla sua famiglia da quasi cinque secoli. Con il declino del dollaro, ha detto, molte persone stanno convertendo i loro soldi in oro. ” Come sai, l’oro è una professione difficile , ma il nome dell’orafo diventa familiare quando qualcuno compra da lui a causa del suo buon trattamento, onestà e decenza”.

Adel Shaheen, il proprietario della farmacia Adel nella Striscia di Gaza, è tornato a casa dalla scuola di farmacia in Ucraina per aprire il suo negozio nel 1999. “La mia famiglia mi ha incoraggiato molto a tornare a casa e servire il mio paese, ha detto. “Possiedo anche una grande azienda farmaceutica chiamata Al-Watani Store , io distribuisco in tutta la Striscia di Gaza… Anche durante le difficili operazioni militari durante la pandemia di coronavirus, siamo sempre stati presenti. Il nostro servizio è umanitario, non materialistico”.