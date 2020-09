I POLIZIOTTI ISRAELIANI PENSAVANO CHE IL PASTORE PALESTINESE AVESSE RUBATO UN’AUTO. COSI’ GLI HANNO SPARATO ALLA TESTA – di Gideon Levy e Alex Levac

Tre soldati in uniforme, ma non con le uniformi dell’esercito regolare sono scesi. Uno stava a destra vicino alla parte anteriore della nostra macchina; un secondo si è avvicinato al finestrino dalla mia parte. Non ricordo dove fosse il terzo. Il soldato ha sparato immediatamente un proiettile. Ho sentito qualcosa di caldo passare vicino alla mia testa e un dolore acuto al collo e alla testa. Pensavo che il proiettile mi avesse colpito.

in frantumi. Mi sono bloccato e non sono riuscito a pronunciare una parola.

Alza le mani!

Chi è la persona che è stata colpita?

Non lo conosco

Qualcuno che non conosci è seduto nella tua macchina?

Lo conosco solo di vista. Vive qui intorno. L’ho visto vicino a casa mia, ma non so come si chiama

Chiedigli il suo nome

Mi sono voltato

per chiedere al ragazzo come si chiamava e ho visto che la sua faccia era coperta di sangue. Sembrava fosse stato colpito in un occhio. Sembrava in condizioni molto gravi. Ha risposto che il suo nome era Abd al-Rahman Jabarah.