I POST DELLA SETTIMANA 1-7 DICEMBRE 2020

tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto
lunedì 7 dicembre 2020 21:53
AMIRA HASS – QUANDO DEGLI “SCONOSCIUTI” VANDALIZZANO UN CANTIERE PALESTINESE IN CISGIORDANIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/836914620434727/
UNA VITA ANGOSCIATA: INCURSIONI MILITARI NELLE ABITAZIONI PALESTINESI IN CISGIORDANIA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837136403745882/
RAMZY BAROUD – LA SCELTA DI BLINKEN MOSTRA A ISRAELE CHE CON BIDEN POCO CAMBIERÀ: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837477487045107/
TUTTI TERRORISTI TRANNE IL M0SSAD: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837482383711284/
AMIRA HASS – AMAL ASAD, I DRUSI SVOLGONO UN RUOLO IMPORTANTE NEL REGIME DI SEPARAZIONE DI ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837533010372888/
MIKO PELED – UN MEMBRO “MARGINALE” DELLA COMUNITÀ EBRAICA: LA REAZIONE DEI TROLL HASBARA AL MIO INTERVENTO IN UN CAMPUS UNIVERSITARIO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837598287033027/
JONATHAN OFIR – “VOI SIETE LE AVANGUARDIE DEL SIONISMO”, COSÌ UN MINISTRO CENTRISTA ISRAELIANO CELEBRA IL COLONIALISMO MESSIANICO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/837771330349056/
JEREMY SALT – IL CREDO DEGLI ASSASSINI: L’OMICIDIO COME POLITICA DELLO STATO ISRAELIANO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/838170233642499/
KATHRYN SHIHADAH – NON C’È POSTO PER I “PROGRAMMI” DELL’ADL NELLE SCUOLE AMERICANE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/838458140280375/
REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 26/11-2/12 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/838957430230446/
GIDEON LEVY – CENTINAIA DI MINORI PALESTINESI SONO IMPRIGIONATI IN ISRAELE. QUESTA È LA PROCEDURA DI ARRESTO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/839143606878495/
GIDEON LEVY – LA GUERRA DI ISRAELE AI BAMBINI PALESTINESI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/840229823436540/
CHI È ANTONY BLINKEN, IL PROSSIMO SGRETARIO DI STATO DI JOE BIDEN: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/840260380100151/
MIKO PELED – DAL MITO ALLA REALTÀ: GLI ARCHEOLOGI SIONISTI STANNO USANDO LA MITOLOGIA BIBLICA PER RISCRIVERE LA STORIA DELLA PALESTINA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/840419356750920/
AMIRA HASS – LA DEGENERAZIONE DEL FEMMINISMO ISRAELIANO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/840978116695044/
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/841209006671955?__cft__[0]=AZWukenu6_W3cW5kJs8rmlJ7GQCuWL1XzUDfWmNvIfvoLBPH1EC9l3y3GGhu614_XawKD19HbBDLZH85VJW_0qlsgugOLE_QK1NpZD2LAbMC3lmMjU-peqR5vj93YRk1aRc&__tn__=%2CO%2CP-R
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