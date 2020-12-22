I POST DELLA SETTIMANA 15-21 DICEMBRE 2020

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tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto

lunedì 21 dicembre 2020   22:54

“Il silenzio è complice, raccontare è la prima forma di resistenza”

COME ISRAELE STA USANDO LA LEGGE DELLO STATO-NAZIONE PER PERPETUARE LA SEGREGAZIONE RAZZIALE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/846751176117738/

“LA TERRA SPROFONDERÀ SOTTO I VOSTRI PIEDI”: LA LOTTA SECOLARE DEGLI EBREI AL SIONISMO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/846774996115356/

RAMZY BAROUD – QUANDO IL POPOLO INSORGE: COME L’INTIFADA HA CAMBIATO IL DIBATTITO POLITICO SULLA PALESTINA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/847413959384793/

JOHN PILGER – IL VIRUS PIÙ LETALE NON È IL COVID. È LA GUERRA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/847418029384386/

ISOLATI E SOLI: MINORI PALESTINESI CONFINATI IN ISOLAMENTO DALLE AUTORITÀ ISRAELIANE PER INTERROGATORIO: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/847530052706517/

REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 10-16 DICEMBRE 2020: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/847639159362273/

GIDEON LEVY – NOUR SCESE DALL’AUTO CON LE MANI ALZATE. SI È SENTITO L’ORDINE DI “NON SPARARE”. MA ERA TROPPO TARDI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/848813735911482/

MIKO PELED – I GIORNI DI NETANYAHU POSSONO ESSERE CONTATI, MA UN GRUPPO DI FANATICI ESTREMISTI ATTENDE NELL’OMBRA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/848825312576991/

ASA WINSTANLEY – TORTURARE I BAMBINI E’ NORMALE PER ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/848826579243531/

MIKO PELED – IL RABBINO MOSHE BER BECK DA QUASI UN SECOLO LOTTA PER LE SUE CONVINZIONI: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/848975135895342/

COLONI ISRAELIANI TENTANO DI INTERROMPERE LE PREGHIERE NEL PIÙ ANTICO MONASTERO CRISTIANO IN PALESTINA: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/849671102492412/

GIDEON LEVY – NON ESISTE UNA DESTRA LEGITTIMA IN ISRAELE: https://www.facebook.com/100023485904130/posts/849953559130833/

L'immagine può contenere: una o più persone e spazio all'aperto, il seguente testo "SILENZIO È COMPLICE DELL'OCCUPAZIONE. RACCONTARE È LA PRIMA FORMA DI RESISTENZA."
https://www.facebook.com/morfeus.morfeus.395/posts/850277799098409?__cft__[0]=AZVLFMO8hMfoeumjoGBe34CnOrMzR9dCCjN_dg5jjV3VpYsyn5jyGX-F__b1igm2N5KqZN9KBJuyfN8M7-F41sPBzUEbLeiLHaZe0nCcFMgPCTa-R3eR72deNkMPcEeN1VE&__tn__=%2CO%2CP-R

 

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